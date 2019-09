WhatsApp: por qué la aplicación ayuda a muchas personas sordomudas

¿Sabes cuál es el gran cambio que ha generado la app que más utilizas en tu smartphone? WhatsApp se ha convertido en la aplicación de comunicación más fácil de usar en los últimos años, reemplazando a los mensajes de textos. Gracias a ellas nos podemos comunicar con personas que están al otro lado del planeta con solo apretar un botón. Pero la app por sí sola puede hacer mucho más cosas.



Desde un inicio WhatsApp solo te permitía enviar mensajes simples, con ciertos emojis. Sin embargo, algo le faltaba. Cuando llegaron las videollamadas, generó toda una revolución.



No solo las personas podían conversar por voz con otros usuarios, sino también existe esa posibilidad de verse. Pero para las personas que tienen alguna discapacidad les resultó super utilitario. ¿Sabes por qué?



Las videollamadas tienen esa facilidad de poder ver al receptor gracias a la cámara de su celular y, como parte de ello, los usuarios sordomudos puedes realizar una serie de señas con solo colocar el celular en una posición que los muestre a medio cuerpo.

Incluso, WhatsApp tiene la opción de poder conversar con hasta 4 personas a la vez, por lo que ahora ya pueden, incluso, hasta formar un grupo.

Sin duda la tecnología no solo llega a niveles que muchos no pensábamos, sino que también trata de ayudar a personas que no pueden hablar, ni mucho menos oír, pero sí ver. Esa es la ventaja.



Esperemos que otras aplicaciones también se unan y piensen que existen personas con discapacidades y les resultaría mucho más fácil usar una app que les de ventajas de comunicación en lugar de brindarles solo un número, como WhatsApp.



De momento se espera que WhatsApp realice una nueva actualización que complemente a la app el famoso "modo oscuro", así como mejoras en la privacidad de nuestras conversaciones.