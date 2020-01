¿Tienes el presentimiento de que esa persona ya no quiere hablar contigo y te bloqueó? Sigue estos pasos. WhatsApp es una de las aplicaciones más usada en el mundo, incluso, la misma aplicación menciona que más de 100,000 millones de mensajes fueron enviados en el mundo, además de fotos, videos, GIF, audios, entre otro contenido multimedia.

Sin embargo, existen varias razones para que una persona te bloquee en WhatsApp. La principal es que las personas no sean extorsionadas o agredidas verbalmente. De modo que si no quieres hablar con alguien, puedes usar esta función.

Pero qué sucede si ayer hablabas con una persona y ahora parece que se ha ido de WhatsApp. ¿Te habrá bloqueado? Aquí te damos tres formas de saber si ese usuario no te quiere en la app.

El primero de ellos es agregarlo a un grupo. Si la aplicación de permite añadirlo, entonces no ha pasado nada del otro mundo; pero si te salta el mensaje de error, eso quiere decir que te ha bloqueado.

Una de las pistas es que si no le llega tu mensaje, naturalmente aparecerá el check plomo. (Foto: WhatsApp)

Otro es que no puedes ver su foto de perfil ni mucho menos la última hora de conexión. Si esto sucede, quiere decir que no te quiere en la app. Por el contrario, si no los ves y solo aprecias su estado, estate tranquilo.

Finalmente, y la prueba más rápida, es enviándole un mensaje. Si este no registra el doble check plomo en WhatsApp, preocúpate.

Recuerda que siempre hay que comunicarse por teléfono si hay un malentendido con una determinada persona a fin de evitar resquebrajamientos en la amistad.