¿Quieres tener los stickers oficiales de tu serie favorita de Netflix? Entonces usa este truco. WhatsApp es una de las aplicaciones, al igual que Telegram, que te permite chatear y poder intercambiar diversidad de elementos multimedia como es el caso de los mensajes de voz, texto, emojis, videos, fotos y hasta realizar llamadas en vivo.

Pero no solo eso, sino que WhatsApp se ha plagado de stickers, una de las funciones que muchos gustan en utilizar para divertirse con todos sus amigos, incluso, poder crearlos de manera manual gracias a diversos programas que existen en Google Play.

Conforme sale algo bastante curioso o popular, siempre se le crean pegatinas. Es el caso de la serie de Netflix que está batiendo récords: se tratan de los stickers de “The Witcher”.

"The Witcher" es la serie de Netflix que tenía que tener sus stickers y así puedes obtenerlos. (Foto: WhatsApp)

Mientras los usuarios se enganchan a los capítulos que ya están disponibles en la plataforma streaming, también puedes tener los stickers de “The Witcher” para poder compartirlos por WhatsApp.

Es así como la página Stickers Cloud te brinda esta oportunidad de obtener los stickers de la serie sin ningún tipo de pago y de manera fácil. Tan solo debes ingresar a este enlace.

Luego deberás desplazarte hacia abajo y verás que hay tres opciones: iPhone, WhatsApp y Telegram. Pulsa sobre la segunda y se descargarán los íconos en un APK, listo para que lo instales y puedas utilizarlos en WhatsApp.

Este pack de stickers cuenta con, alrededor, de más de 20 pegatinas en donde no solo se puede observar al personaje principal bastante animado, sino también la de sus compañeros y enemigos.

SOBRE “THE WITCHER”

En el 2017, Netflix anunciaba su deseo de crear una serie para su plataforma basada en las historias de Andrsej Sapkowski. De esta manera, los seguidores de The Witcher podrían ahondar más en la historia de Geralt de Rivia y su paso como uno de los brujos más poderosos de su universo, que ahora tendría una participación en la pantalla chica.

Con el proyecto ya en marcha, anteriores adaptaciones han sido recordadas por los fans. No se trata de la primera vez que la saga de Geralt de Rivia llega a la televisión. En el 2001 se estrenó la película Wiedźmi y posteriormente se creó una serie de televisión llamada The Hexer, ambas producciones polacas que no recibieron el apoyo de la crítica internacional.

TE PUEDE INTERESAR