La última actualización de WhatsApp ha encantado a millones de usuarios a nivel mundial, quienes se divierten y ahorran mucho tiempo escuchando audios de varios minutos en velocidades de 1X, 1.5X y 2X. Desde que entró en vigencia las nuevas políticas de privacidad del aplicativo, miles migraron a Telegram o Signal; sin embargo, esta última actualización de la compañía de Mark Zuckerberg cumplió con su objetivo y atrajo a muchos nuevamente. Asimismo, esta función ya se encuentra disponible en la versión web, conoce cómo usarla.

Ya todos podemos disfrutar de la nueva herramienta que la referida aplicación de mensajería instantánea ha implementado, la cual nos permite escuchar notas de voz de varios minutos a la mitad de tiempo. En un principio esta función estaba llegando gradualmente a los usuarios de todo el mundo, pero ahora ya se encuentra disponible incluso para los clientes de la versión escritorio, nos referimos a WhatsApp Web.

No hay más excusas para no escuchar los audios de tu pareja, jefe, amigos o amigas y familiares, ya que desde ahora la función no solo se encuentra en los smartphones, también está disponible en la plataforma web. ¿Cómo activarlas?

Para utilizarla lo único que debemos hacer es entrar a la versión web de WhatsApp haciendo clic aquí y seguir estos pasos:

Haciendo clic en el enlace nos aparecerá un código QR.

Luego abrimos el aplicativo desde el celular para dirigirnos a los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha

Elegimos la opción “WhatsApp Web” y luego nos aparecerá una pestaña que dice “Vincular un dispositivo”, tenemos que presionarla.

Finalmente, se activará la cámara del celular para escanear el código QR de la pc.

Al escanearla solo tenemos que ir a una conversación en donde nos hayan enviado audios y listo, escucharemos audios en velocidades 1X, 1.5X y 2X.

WhatsApp Web habilita la función de acelerar audios (Foto: Mag / WhatsApp web)

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace.