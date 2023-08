Como se recuerda, para chatear con alguien por WhatsApp Messenger tienes que añadirlo como contacto desde la referida aplicación de mensajería o utilizando la agenda de tu dispositivo móvil, sin embargo, en WhatsApp Web todavía no puedes agregar a nadie, una desventaja sabiendo que la versión para navegadores funciona de manera independiente al smartphone gracias al despliegue del “modo multidispositivo”.

Supongamos que tu celular está inoperativo o cargando apagado, por fortuna no has cerrado sesión en WhatsApp Web, significa que todavía puedes utilizarlo, pero justo te envían el número de alguien para que le escribas, ¿Qué deberías hacer? en la plataforma web no es posible añadir a alguien.

Existen otro método para iniciar una nueva conversación con un contacto que todavía no has guardado en el teléfono, el cual no requiere de programas externos, no obstante, su proceso es bastante tedioso de realizar e incluso perderás mucho tiempo. En Mag te enseñaremos un truco totalmente diferente y efectivo, habilitarás un botón en WhatsApp Web para iniciar un chat con solo tener el número.

Así puedes habilitar el botón para chatear con un contacto no agregado en WhatsApp Web

Es importante mencionar que previamente tienes que descargar la extensión denominada “WA Web Plus”, la obtienes directamente a través de la Chrome Web Store de Google o haciendo clic en el siguiente enlace, el sitio es de Alphabet Inc., así que no te preocupes por la seguridad y privacidad de tus conversaciones.

Tras haber descargado la extensión, primero haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho del navegador.

Se desplegarán todas tus extensiones (en caso tengas más de una) > busca “WA Web Plus para WhatsApp” y presiona los tres puntos verticales del lado derecho.

Observarás diferentes opciones > aquí oprime en “Fijar” > arriba a la derecha te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta pertenece a “WA Web Plus”.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp Web de la manera normal, escaneando el código QR.

de la manera normal, escaneando el código QR. Ahora, toca el ícono de la extensión y cuando veas las opciones marca la casilla que dice: “ Habilitar conversación con contacto no guardado ”.

”. Listo, acabas de habilitar el nuevo ícono en la interfaz principal de WhatsApp Web

Finalmente, apriétalo > agrega el número del otro usuario y pulsa en “Chat”.

Estos son los beneficios de unirte a un canal de WhatsApp

Primero, no eres visible para los cientos, miles o millones de seguidores, significa que ellos ni tu podrán ver cuando siguen un canal de WhatsApp .

. Tu número de teléfono esta 100% protegido, ni siquiera los administradores del canal podrán acceder a esta información. Además, si entras a la Info. del canal no vas a ver a ninguno de los integrantes.

En caso reacciones a las noticias tampoco sabrán que has sido tú, solo aparecerá el número de interacciones.

Es posible activar las notificaciones en uno o varios canales, así sabrás cuándo enviaron nuevas noticias.

Los administradores solo tienen la capacidad de ver tu nombre y foto de perfil (en caso no hayas modificado estos datos en los ajustes de privacidad de tu cuenta).

Finalmente, estarás informado a través de WhatsApp.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: