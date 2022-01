Se estima que en un futuro llegue una aplicación nativa de WhatsApp para las tabletas de Android o Apple, así que por el momento la referida app de mensajería oficialmente cuenta con la versión móvil, WhatsApp Desktop y Web. Esta última plataforma aún es muy básica a pesar de que en los últimos meses se le ha estado añadiendo nuevas herramientas; sin embargo, existen ciertas extensiones o programas que la convierten en un sitio totalmente completo, así que hoy te enseñaremos un truco para cambiar el fondo de pantalla de los chats desde la versión web.

Este truco solo puedes realizarlo desde una computadora o portátil, no importa si su sistema operativo es Windows, Mac, Linux, etc. Además, es importante aclarar que primero vas a tener que descargar desde la Chrome Web Store una extensión denominada ‘WA Web Plus’, si quieres obtenerla rápidamente haz clic aquíy presiona en instalar, no te preocupes que el sitio es totalmente seguro.

CÓMO CAMBIAR EL FONDO DE LOS CHATS DESDE WHATSAPP WEB

Tras haber instalado la extensión, haz clic en el ícono del rompecabezas (Extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho de Chrome.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero, busca ‘ WA Web Plus para WhatsApp ’ y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho.

’ y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho. Se desplegarán algunas opciones, aquí toca en ‘Fijar’.

Si te das cuenta ahora en el extremo superior derecho saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta es la extensión ‘WA Web Plus’.

Una vez que tienes el atajo de la extensión, ingresa de manera normal a WhatsApp Web escaneando el código QR .

escaneando el código QR Después, aprieta el ícono de ‘WA Web Plus’.

Automáticamente se abrirá WhatsApp Web junto a una larga lista de opciones.

junto a una larga lista de opciones. Marca solamente la que dice ‘Fondo de pantalla personalizado’.

En la parte inferior de esta sección te aparecerá un recuadro en donde tendrás que copiar y pegar el link de una imagen que deberás buscar en el navegador de tu preferencia.

Ojo, si la imagen se encuentra dentro de una noticia o artículo, haz clic derecho sobre esta y escoge ‘Abrir imagen en una pestaña nueva’, luego copia y pega el enlace.

Finalmente, aprieta en el botón de ‘Guardar’.

Listo, solo tienes que ingresar a cualquier chat de WhatsApp para que veas los cambios que has realizado, en esta caso el nuevo fondo de pantalla, el cual aparecerá en todas las conversaciones, incluso si actualizas la página o cierras sesión, la imagen no se habrá eliminado. Para quitarla o cambiarla, solo desactiva la opción o coloca otro link respectivamente.

Cómo ocultar tu última hora de conexión

Abre WhatsApp y presiona los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Cuando se desplieguen las opciones, ingresa en los ‘Ajustes’ o ‘Configuraciones’.

Luego, dirígete a ‘Cuenta’ > ‘Privacidad’.

En el apartado ‘Última vez’ debes elegir ‘Nadie’.

Ahora nadie de tus contactos podrá saber cuándo fue la última vez que saliste del aplicativo.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.