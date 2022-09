A través de WhatsApp no solo puedes chatear con tus amigos o familiares, sino también con algunas empresas que se hayan creado una cuenta de WhatsApp Business, las cuales es probable que tengas registradas en tu agenda de contactos, sin embargo, muchas veces se acostumbra a ignorar sus mensajes o en ciertas ocasiones te olvidas de contestarlos. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a crear una lista que contenga todas tus conversaciones con empresas o negocios. Toma nota.

Se trata de un novedoso truco de WhatsApp que te permitirá conocer todos los chats que hayas tenido con los negocios que has agendado o no como contactos, de esta manera sabrás si te olvidaste de responder algún mensaje importante. Es necesario destacar que las conversaciones se mostrarán por orden de fecha, asimismo, solo podrás crear la lista desde una computadora o portátil a través de la versión Web de WhatsApp, muy útil para que no pierdas el tiempo buscando cada chat de forma manual.

Antes de realizar el truco, debes instalar la extensión “Wa Web Plus” en tu navegador Google Chrome, con este programa tendrás un abanico de opciones adicionales en WhatsApp Web, una de ellas es la herramienta denominada “carpeta de chats”, con la cual crearás la lista de conversaciones con empresas. La extensión está libre de virus y la puedes obtener desde la Chrome Web Store o haciendo clic aquí.

LOS PASOS PARA CREAR UNA LISTA DE CHATS DE WHATSAPP QUE SOLO TENGAN CUENTA NEGOCIO

Luego de haber instalado la extensión, haz clic sobre el ícono de la pieza del rompecabezas (Extensiones), que se ubica en el extremo superior derecho de Google Chrome, para ser precisos al costado de la foto de perfil de Gmail.

Ahora, se desplegarán todas las extensiones que has descargado en Chrome. Busca la que dice “ WA Web Plus para WhatsApp ” y presiona los tres puntos verticales del lado derecho.

” y presiona los tres puntos verticales del lado derecho. El siguiente paso es oprimir en “Fijar”.

Como puedes observar, en el extremo superior derecho se habrá habilitado el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, este es el atajo de “WA Web Plus”.

Ingresa a WhatsApp Web de manera normal y escanea el código QR para vincular tu cuenta.

de manera normal y escanea el código QR para vincular tu cuenta. En esta parte vas a tocar sobre el ícono de “WA Web Plus”.

Te aparecerá una larga lista de opciones, solo selecciona la que dice “Enable chat folders” (habilitar la carpeta de chats).

Automáticamente te saldrán unas funciones adicionales arriba de tus chats, aprieta en “enterprises” (Empresas).

Finalmente, WhatsApp Web te mostrará todas las conversaciones con empresas que hayas tenido.

CÓMO CREAR ABREVIATURAS DE PALABRAS O FRASES EN WHATSAPP

Instala el teclado de Google “ Gboard ” y asegúrate de tenerlo como predeterminado en tu celular.

” y asegúrate de tenerlo como predeterminado en tu celular. Abre la aplicación y accede al apartado “Diccionario”.

El siguiente paso es hacer clic en la opción denominada “Diccionario personal” > “Español (EE.UU.).

Aquí vas a apretar el ícono del más (+) que se ubica en el extremo superior derecho.

Te aparecerán dos campos que debes rellenar, por ejemplo: en el de arriba escribe la dirección completa de tu casa; y en el segundo coloca una abreviación, puede ser “Dire” o “Dir”.

Cierra todo. Abre WhatsApp e ingresa a cualquier conversación grupal o personal, toca el campo de texto para que se habilite Gboard y escribe “Dire” o “Dir”, verás que en las sugerencias te saldrá tu dirección completa.

