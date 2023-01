Ya no hay excusas para que tus amigos, familiares o compañeros del trabajo te dejen en visto. Si eres de los usuarios que acostumbra a utilizar WhatsApp Web, la plataforma de mensajería instantánea exclusiva de los navegadores, de repente no sabes que hay un truco para descubrir si alguien está conectado en tiempo real, básicamente te aparecerá una notificación cuando tus contactos entran a la aplicación a conversar, ver estados o realizar llamadas y videollamadas.

¿Te acuerdas de Windows Live Messenger? un programa de mensajería desarrollado por Microsoft, el cual fue muy exitoso durante los años 2000 y 2005. El referido servicio te avisaba cuando tus contactos se conectaban o “iniciaban sesión”, ¿Sabías que algo similar puedes habilitar en WhatsApp Web? desde Mag te explicaremos cómo hacerlo a continuación.

Antes de comenzar, es necesario destacar que no se trata de una opción nativa de WhatsApp Web, Meta todavía no ha desarrollado una herramienta para que sepas si tus amigos están conectados, incluso ni siquiera tiene pensado implementar dicha característica. Además, el truco solo funcionará si tu “Hora de últ. vez y En línea” lo pueden ver tus contactos o todos.

El truco para que WhatsApp Web te avise cuando alguien se conecta

Como lo dijimos anteriormente, no es una opción nativa, así que te apoyarás de una extensión denominada “WA Web Plus”, la obtienes directamente a través de la Chrome Web Store o haciendo clic en el siguiente enlace, el sitio es de Google, así que no te preocupes por la seguridad, está garantizada.

Cuando hayas instalado la extensión en Google Chrome, haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero busca “WA Web Plus para WhatsApp” y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho.

Se desplegarán algunas opciones, aquí toca en “Fijar”.

Como puedes apreciar, ahora arriba a la derecha te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta pertenece a “WA Web Plus”.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp Web de la manera normal, escaneando el código QR.

de la manera normal, escaneando el código QR. Después, aprieta el ícono de la extensión y te aparecerá una larga lista de opciones.

Marca la que dice “Resaltar contactos en línea”.

Finalmente, espera que los usuarios se conecten y en la parte inferior izquierda te aparecerá el aviso “Android ya está en línea”.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

