Aunque WhatsApp es una aplicación con funciones muy limitadas como por ejemplo: las videollamadas pueden ser de hasta ocho personas como máximo, no puedes ver los mensajes que se eliminan para todos, etc., hay muchos aplicativos adicionales que la convierten en la plataforma de mensajería más completa de todas. En esta oportunidad te enseñaremos un novedoso truco para ocultar todas tus conversaciones en WhatsApp Web y así no tengas el temor de dejar tu cuenta abierta.

Para hacer esto posible primero tienes que descargarte una extensión en Google Chrome ¿Qué es una extensión? son funciones extras o programas que añades en este navegador de una manera muy fácil, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. Básicamente lo que hace esta herramienta es desenfocar todas las conversaciones de WhatsApp Web al punto de que serán imposibles de leer.

Se trata de la extensión ‘WA Web Plus para WhatsApp’. Es importante aclarar que este truco solo funciona para WhatsApp Web desde una computadora o portátil (laptop), en tabletas o smartphone no aplica.

CÓMO INSTALAR LA EXTENSIÓN DE CHROME PARA OCULTAR TUS CONVERSACIONES

Primero, desde una computadora o portátil ingresa a este enlace para descargar la extensión ‘WA Web Plus para WhatsApp’ desde la ‘Chrome Web Store’.

Ahora, presiona en 'Añadir a Chrome' y luego se abrirá una mini ventana en donde tendrás que pulsar en 'Agregar extensión'.

Listo, en esta parte haz clic en el ícono del rompecabezas (Extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho, al costado de la foto de perfil de Gmail.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero, busca ‘WA Web Plus para WhatsApp’ y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho.

Se desplegarán algunas opciones y presiona en ‘Fijar’.

Si te das cuenta ahora saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta es la extensión que acabas de instalar.

CÓMO OCULTAR LAS CONVERSACIONES EN WHATSAPP WEB

Ingresa a WhatsApp Web y presiona en el ícono de ‘WA Web Plus para WhatsApp’, ubicado en el extremo superior derecho.

Ahora, varias opciones ocuparán gran parte en el lado derecho de la pantalla.

Selecciona el recuadro de la opción ‘Blur conversation messages’.

Eso sería todo. Ingresa a cualquier conversación y todo estará desenfocado. Solo podrás ver el mensaje cuando pases el mouse por el texto.

Si quieres retirar la función solo deselecciona la opción que marcaste anteriormente.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.