WhatsApp ha desarrollado diferentes versiones de su servicio de mensajería, estos son los siguientes: la aplicación para celulares; WhatsApp Business (dirigido a los emprendedores); WhatsApp Desktop (programa compatible con las computadoras); y WhatsApp Web, una página exclusiva para los navegadores como: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc., en esta última versión ya se puede cambiar el idioma de toda la plataforma, ¿Quieres saber cómo hacerlo? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que WhatsApp Web no tiene una herramienta directa para cambiar el idioma de la referida versión, no obstante, si quieres lograrlo debes seguir un proceso simple a través de la cuenta de WhatsApp que has registrado en el celular.

Te ofrecen más de 50 idiomas, entre los más comerciales puedes escoger el inglés, francés, alemán, portugués, etc., también hay otros menos comunes, como el húngaro, lituano, malayo, y diferentes alternativas.

La guía para cambiar el idioma de WhatsApp Web

Para realizar este truco no tendrás que descargar programas de terceros o extensiones que comprometan la privacidad de la información de tu cuenta, además, será imprescindible que tengas tu dispositivo móvil a la mano.

Primero, ingresa a WhatsApp Web haciendo clic en el siguiente enlace .

haciendo clic en el siguiente . Ahora, con tu celular iOS o Android escanea el código QR que aparece en la versión para navegadores, de esta manera podrás vincular tu cuenta. Abre WhatsApp > ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo”.

Vuelve a presionar sobre el ícono de los tres puntos.

El siguiente paso es desplazarte hacia abajo y tocar en el apartado que dice “Idioma de la aplicación”.

Selecciona el idioma de tu preferencia, tienes más de 50 opciones.

Vuelve a WhatsApp Web y actualiza la página.

Automáticamente cambiará el idioma de la referida plataforma de mensajería.

¿Cómo comprobar si tu número de telefónico de WhatsApp ha sido filtrado por los hackers?

Un nuevo golpe de la ciberdelincuencia viene perjudicando a más de 500 millones de usuarios de WhatsApp que utilizan el referido servicio en 84 países de todo el mundo, ya que se filtraron sus números telefónicos y accedieron a su información personal e incluso financiera, las cuales ya se encuentran a la venta en la peligrosa “Dark Web”.

El portal tecnológico Cybernews ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado.

ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado. “Nuestro comprobador tiene una base de datos de 500 GB de correos electrónicos filtrados con hash” , destaco el medio en mención. Para acceder a la base de datos haz clic en el siguiente enlace .

, destaco el medio en mención. Para acceder a la base de datos haz clic en el siguiente . Ahora, en el recuadro que dice “su correo electrónico o teléfono (formato internacional)” añade tu número de celular con el código de tu país, por ejemplo: en Perú es “+51″.

Luego, presiona sobre el botón verde que dice “Revísalo ahora”.

Aquí te van a aparecer dos avisos: “ No hemos encontrado tus datos entre los filtrados ” y “¡Oh, no! Tus datos han sido filtrados”.

” y “¡Oh, no! Tus datos han sido filtrados”. ¿Qué deberías hacer para proteger tu información? cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado.

cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado. Evita generar contraseñas fáciles de adivinar, de preferencia crea unas que contengan caracteres especiales, como por ejemplo: #, %, /, etc.

