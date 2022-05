Xiaomi ha aprovechado la primera semana de mayo para poder presentar su nuevo smartphone de gama alta en el Perú: el Xiaomi 12 . Si bien tiene algunas características recortadas de la versión Pro, es tiempo de probarlo al máximo para saber si rinde o no.

El Xiaomi 12 viene en dos tonalidades al país: en color blanco y púrpura. ¿Es bueno o malo? Tuvimos la oportunidad de tener el dispositivo en evaluación durante dos semanas y esta es la review completa.

DISEÑO

El Xiaomi 12 cuenta con una estructura de 152,7 x 69,9 x 8,16 mm con peso de 180 gramos, siendo un equipo bastante ligero y práctico en diseño, aunque en algunos momentos también se siente frágil.

En su chasis trasero tenemos una base hecha de vidrio escarchado de color púrpura glaseado que le eleva la elegancia. Asimismo, el terminal viene con una pantalla ligeramente curva que mide 6.28 pulgadas, y eso nos gusta.

En la zona trasera contamos con un módulo de cámaras encabezados por un lente bastante grande para el ingreso de luz. Sin duda estamos ante uno de los modelos de teléfonos bonitos que puede llegar bien parado hasta por 3 años.

A sus laterales podemos encontrar dos altavoces tuneados por Harman, logrando ser estéreo, lo que hace que el sonido te envuelva a mil sin necesidad de estar usando trucos extraños como poner el teléfono en un tazón.

¿Soporta dos SIM? El Xiaomi 12 tiene una ranura para la NanoSIM y MicroSD, los botones de volumen y el de encendido y apagado. Lo bueno de este modelo es que es completamente limpio y lleva un lector de huella bajo la pantalla.

Eso sí, no trae jack 3.5 para los audífonos alámbricos, pero no te preocupes pues le puedes adaptar un cable desde el puerto USB Tipo-C y así disfrutar de tu música con cable.

PANTALLA

La display del Xiaomi 12 es de 6.28 pulgadas, pero la particularidad de esta pantalla es que cuenta con una ligera curvatura, aunque a veces puede que sientas que se te resbala de la mano. Llega con 120 Hz de tasa de refresco para que puedas disfrutar al máximo de las animaciones y diversos videojuegos.

Lo bueno de su pantalla es que esta no genera esos molestosos toques fantasmas y eso es un punto positivo. Asimismo el Xiaomi 12 viene con resolución 2.400 x 1.080 píxeles, alcanzando la tasa de 4K bien nivelado en brillo como en contrastes.

Los colores que brinda el terminal de Xiaomi están bien balanceados. No es extremo, pero tiene buena calibración en los negros cuando te encuentras bajo techo y blancos que no generan demasiado rebote ni tampoco son fríos.

Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el dispositivo viene con una función llamada anti parpadeo; sin embargo, si la activas los 120 Hz se reducen a 60 Hz. Este generará que a veces la fatiga visual se haga presente, así que tenlo en cuenta.

Eso sí, a pesar de que el terminal llega con una protección de Gorilla Glass Victus, es bueno cambiarle de mica para que así esté protegido ya que, a simple vista, suele ser bastante frágil. Así que tenlo en cuenta.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

A pesar de no ser la versión Pro, el Xiaomi 12 se defiende bastante en performance, no hay rastros ni pestañeos de lag por ningún motivo, incluso cuando estés utilizando la pantalla dividida. El terminal lleva en su interior 8 GB de memoria RAM, mismos que pueden ampliarse desde los ajustes hasta en 3 GB más.

Pero a ello también se le suma una memoria interna de 256 GB para que no te preocupes demasiado por si te quedas sin espacio de tanto tomar fotografías.

Por otro lado, un aspecto positivo del Xiaomi 12 es que lleva Android 12 como software principal, ello acompañado ya de su clásico MIUI 13. Esto infiere que el celular podrá actualizarse hasta en tres oportunidades en los próximos años.

¿Qué tal va en juegos? Pues estos se desempeñan de manera correcta gracias al procesador Snapdragon 8 Gen 1. Abrimos Genshin Impact y los gráficos estaban bien iluminados, incluso algunos de los detalles suelen contar con buen contraste. Lo mejor es que puedes alcanzar los 60 fotogramas por segundo en una calidad alta.

En el caso del juego de estrategia Call of Duty también fue lo mismo. Las animaciones, pese a ser un poco más rápida de lo normal, tanto el ataque como los disparos se realizan de forma precisa, sin que se evidencie un arrastre en la imagen o un barrido.

¿Calienta demasiado? Sí. Sea 10 minutos o 20 minutos, el dispositivo sí calienta sobre todo en la zona trasera, llegando a temperaturas de 38 grados, tal como menciona su control de calentura.

CÁMARAS

El Xiaomi 12 trae en el apartado de cámaras un lente principal de 50MP, ello acompañado por un gran angular de 13MP y un telefoto-macro de 5MP que permite zoom de hasta 5x. Ya en la zona delantera tenemos un orificio bajo la pantalla que es de 20 megapíxeles.

A la luz del día, el terminal se comporta de manera correcta, manteniendo siempre uniforme los colores incluso si tienes activo el HDR y la inteligencia artificial, mismas que no deforman para nada o alteran las tonalidades de los paisajes.

Incluso, si hay rastros de sombra o una nube negra, el Xiaomi 12 se calibra de manera automática para que no pierdas esa imagen que posiblemente salga oscura, aunque el procesamiento suele ser un poquito lento, pero no es de alarma.

Por otro lado, el enfoque del Xiaomi 12 sobresale en positivo. Puedes acercar el dispositivo a cualquier objeto y lo reconocerá, aunque a veces tienes que presionar la pantalla para que tengas el efecto macro en tus imágenes, por ejemplo, de flores o plantas.

Por otro lado, en paisajes como el mar y las ramas, salen con buena definición, no decae en ningún segundo el hecho de que uses el gran angular. Las tonalidades se mantienen y ese es un punto bastante favorable.

Para la noche, se utilizó la cámara en la exposición de Van Gogh, que se encuentra en Lima, y el terminal resultó bien parado ya que, por lo general, la oscuridad estaba presente en varias partes.

Si bien es bueno usar para estos casos el modo manual, el modo automático no desestima. La exposición también estuvo llena de luces rebote que, posiblemente, un gama media no lo soportaría. Así que garantizado también tus imágenes con poca iluminación.

Por otro lado, en el tema de las selfies, los tonos del rostro, dependiendo de dónde te de el sol, no decaen. Eso sí, debes apoyarte en un elemento de iluminación en la noche para que así no pierdas parte de los autoretratos ya que suelen ser bastante oscuros, a menos de que uses la cámara trasera.

BATERÍA

Lo mejor de todo es que viene con enchufe. El Xiaomi 12 cuenta con 67 W, lo que te permite obtener el 50 % en tan sol 20 minutos, mientras que en 45 minutos ya obtendrás el 100 %.

Asimismo, la batería es de 4500 mAh y lo que hemos notado es que cuando ejecutas juegos o empiezas a tomar fotos o videos, esta se descarga en 30 minutos alrededor del 15 %, llegando a durar en total 7 a 8 horas. Si en tu caso solo revisas los documentos que te mandan, mensajes, WhatsApp o llamadas, puede que esta se prolongue hasta las 15 horas a 18 horas.

