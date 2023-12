Uno de los celulares que te permite realizar varias cosas es el Xiaomi 13T. El dispositivo cuenta con una ventaja de extensión de RAM, además de 256 GB de almacenamiento interno. Se espera que también reciba el nuevo sistema operativo, pero ¿será bueno?

Tuvimos la oportunidad de probar el Xiaomi 13T durante algunas semanas y este fue el resultado. Lee aquí la review

DISEÑO

Aunque existe una versión con cuero vegano, el case que nos ha tocado es hecho de vidrio, por lo que hay que protegerlo con el case de silicona que trae de regalo para evitar fracturas ni bien se abre el equipo.

El color es una especie de verde agua denominado por la marca como Meadow Green el cual le da un aspecto bastante llamativo. Pero no solo eso, también contamos con una serie de cámaras en un islote que ocupa casi la cuarta parte del chasis. Esta no sobresale demasiado del cuerpo, pero si la colocas sin case sobre una mesa, puede que empiece a resbalarse.

REVIEW | El color es una especie de verde agua denominado por la marca como Meadow Green el cual le da un aspecto bastante llamativo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A los laterales tenemos unos frames hechos de plástico donde se ubican las botoneras para encender y apagar el equipo, el puerto USB Tipo-C, además de la opción para poder usar audífonos con este tipo de entrada o un adaptador para jack 3.5, y sobre todo el Xiaomi 13T tiene speakers en estéreo.

REVIEW | El terminal tiene medidas de 162.2 x 75.7 x 8.5 mm y pesa 193 gramos aproximadamente. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya mudándonos a su tamaño, el terminal tiene medidas de 162.2 x 75.7 x 8.5 mm y pesa 193 gramos aproximadamente. Además es IP68 y no tiende a molestar demasiado en la mano pues casi se siente como una pluma, aunque sería bien si lo sostienes con ambas manos.

Asimismo, la parte trasera es curva, mientras que la pantalla que ocupa el 87.5% de la fachada es totalmente plana, evitando esos toques fantasmas que usualmente tienden a traer las displays con caídas.

PANTALLA

La pantalla del Xiaomi 13T es AMOLED y llega con 6.7 pulgadas, además llega con certificación 68B Colors que trabajan en conjunto con el Dolby Vision y el HDR 10+ para que le de mayor control en las tonalidades y contrastes de los colores del terminal.

El Xiaomi 13T también se caracteriza por llevar 144 Hz de tasa de refresco, lo que lo lleva a un nivel mucho más agradable al reproducir las animaciones con una velocidad envidiable. Aunque me hubiera gustado que Xiaomi también coloque un punto medio como los 90 Hz.

REVIEW | La pantalla del Xiaomi 13T puede moverse de 60 a 144 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El total de píxeles que puede aguantar la pantalla es de 1220 x 2712, por lo que puedes reproducir fácilmente contenido en 4K en 2160 píxeles desde YouTube, Netflix u otras plataformas streaming, incluyendo también los juegos.

En el tema del balance de los negros y blancos suelen ser correctos, aunque cuando la pantalla se pone un poco oscura, pueden verse reflejos. Por otro lado, el brillo es bastante intenso, alcanzando los 1200 nits para que no te quedes sin ver tus notificaciones en la calle.

REVIEW | La pantalla del Xiaomi 13T es AMOLED y llega con 6.7 pulgadas, además llega con certificación 68B Colors. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, la pantalla viene con Corning Gorilla Glass 5, por lo que te comiendo que le saques la mica de gel que trae para colocarle una de vidrio. No olvidar que contamos con un pequeño orificio donde se almacena la cámara, pero no interrumpe en la visualización de tu contenido.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Una de las cosas que me ha gustado del Xiaomi 13T es que no se cuelga por nada del mundo. Ha abierto las apps pesadas, e incluso ha renderizado contenido, y no hubo parón de por medio. Quizá esto se debe a su procesador que ha sido ajustado, el Mediatek Dimensity 8200 Ultra, para ofrecer una performance sin deformaciones.

Además, el dispositivo que nos han hecho llegar viene con 12 GB de RAM, acompañados de 256 GB de almacenamiento interno. Lo bueno es que se le puede ampliar la RAM hasta 8 GB más para tener una mejora en cuanto a velocidad y aplicaciones seleccionadas.

REVIEW | El dispositivo que nos han hecho llegar viene con 12 GB de RAM, acompañados de 256 GB de almacenamiento interno. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre su sistema operativo, aunque estamos esperando el XiaomiOS, aún contaba con MIUI 14 y Android 13. El terminal se ha actualizado un par de veces, descargando así packs de seguridad, cosa que no se le deja abandonado en ningún momento y promete contar con descargas de software hasta por dos años más.

REVIEW | Sobre su sistema operativo, aunque estamos esperando el XiaomiOS, aún contaba con MIUI 14 y Android 13. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque ya sabemos, Xiaomi tiende a colocar en sus terminales algunas aplicaciones que usualmente no utilizamos. Lo mejor de todo es que se pueden desinstalar, además de evitar que te sugieran algunas que quizá no hayas visto y suelen ser usadas en la región asiática.

Ya en los videojuegos, hemos podido abrir Fortnite sin ningún problema. Si bien la velocidad de los personajes fue un factor clave, hay un tema que no te gustará y es el sobrecalentamiento el cual puede ser extremo si llegas a dejar juego tras juego en segundo plano. Pero de allí el desempeño de la prueba de rendimiento estuvo bien fortalecida.

REVIEW | El dispositivo tendía a calentarse un poco más de lo normal cuando iniciábamos un juego. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo mismo con Genshin Impact. La temperatura subía un poco más de lo normal, llegando hasta 40. Esto no se sentirá si le colocas un case, pero si lo dejas sin ello, podría hacerte pensar que mejor se tome un descanso. Aquí también las animaciones estaban correctas y abría bastante rápido el juego, pese a ser bastante pesado y exigente en los gráficos.

CÁMARAS

Aunque no lleguen con Leica al Perú, el Xiaomi 13T viene con triple sensor, el principal de 50 megapíxeles, el telefoto de 50 megapíxeles y un ultrawide de 12 megapíxeles. Asimismo, en la frontal lleva una cámara de 20 megapíxeles para tus selfies.

En torno a la principal, cabe precisar que hay una serie de detalles, por ejemplo, tenemos una cámara que se debe configurar desde el apartado de “más”. Allí deberás seleccionar el de 50 megapíxeles para que puedas tener una toma en alta resolución.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi 13T. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi 13T. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además, contamos con un modo ProRAW, el mismo que mejorará sustancialmente las imágenes de los objetos, pero a veces suele demorar en el procesamiento alrededor de 5 segundo. Sin embargo, las cámaras no decaen en color ni mucho menos cuando te encuentras a contra luz. Es eficiente y las tonalidades son muy similares a la realidad.

En el caso de que no te percates de los 50 megapíxeles, puedes usar el disparo automático de 12 megapíxeles que cuenta también con detalles en las imágenes, mientras que el pintado de la foto tampoco decae.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi 13T. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi 13T. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, en el telefoto, que también es de 50 megapíxeles, se ajusta rápidamente con la cámara principal, no existiendo esos baches cuando cambias de lente. Puedes hacer hasta 3X de zoom y no distorsiona la imagen. Activando el HDR es más que suficiente como para que puedas obtener buena iluminación sin tener demoras en el procesamiento. Además, no hay cambios de colorización, se mantiene lo mismo que la cámara principal.

Ya en el ultrawide sí hay que tomarlo con pinzas. Es de 12 megapíxeles y suele llevar una especie de suavidad en las fotos, pero no destaca en el apartado de la iluminación y suelen verse algunos gránulos. Te aconsejamos que uses una buena iluminación para este lente o, de lo contrario, te quedarás descontento.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi 13T. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi 13T. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi 13T. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la noche, aunque haya poca iluminación, el Xiaomi 13T se pone a tope y no hay necesidad de luz directa. Usando el modo nocturno es más que suficiente para que la foto se procese como debe ser, sin ruido de por medio, pero eso usando siempre los 50 megapíxeles y trabajando con el HDR 10+ y la inteligencia artificial.

La cámara frontal de 20 megapíxeles está bien integrada para los selfies a la luz del día. Genera un bordeado de los retratos para que el fondo se difumine de manera correcta, aunque es bueno usar un estabilizador para que no falle o no se salga del marco.

BATERÍA

El Xiaomi 13T viene con 5000 mAh de batería por lo que puede prolongarse hasta los 2 días sin usarlo demasiado mas que en los correos, el WhatsApp o cuando escuchas música. Mientras que si eres exigente con el teléfono puede que llegue a durar menos. Por ejemplo, al ver tu maratón de series puede que se agote a las 8 horas.

Pero eso no es todo, el Xiaomi 13T viene con una carga de 120 w, lo que hace que la velocidad de carga energética sea mucho más eficiente. Eso sí siempre debes usar los cables originales para evitar cualquier tipo de retrasos.

REVIEW | El Xiaomi 13T viene con 5000 mAh de batería por lo que puede prolongarse hasta los 2 días. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Tenemos así el 100% en aproximadamente menos de 30 minutos, mientras que el 50 % de la batería estará en cerca de 15 minutos. Eso quiere decir que, si te olvidaste de conectar el celular en la noche, no te preocupes porque mientras te alistas para salir, el celular te puede durar un día con la mitad de la batería hecha.

CONCLUSIONES

Me ha dado gusto que esta vez Xiaomi no haya apostado en su Xiaomi 13T por una pantalla curva. Es bastante eficiente el hecho de que haya apostado por los 144 Hz, lo que le brinda velocidad a todo lo que haces.

El procesador también es una de las ventajas que me ha gustado. Su desempeño para los juegos o aplicaciones que usualmente tienden a descargarse y usarse lo hacen veloz.

También el hecho de que cuente con una batería que puedas ser usada a los 30 minutos en un 100% es una bendición, cosa que Xiaomi no haya cambiado esa configuración para otros mercados como el latinoamericano.

Lo malo quizá se encuentra en que no trae las cámaras Leica, pero eso no quiere decir que sea una desventaja. En absoluto, los sensores ofrecen un nivel de calidad bastante buenos y reforzados.

El Xiaomi 13T se vende en Perú a 2149 soles desde su página web.

