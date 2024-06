Uno de los dispositivos móviles que ha sido catalogado como el que mejor cámaras tiene, según DXOMark, es el Xiaomi 14 Ultra. El celular no solo ha llegado al Perú con cámaras Leica, sino que también posee un procesador Snapdragon 8 Gen 3, además de cuero vegano en la zona trasera y diversidad de lentes para que tus fotos salgan con buenas configuraciones. Tuve la oportunidad de probar el smartphone durante algunas semanas y ya tengo la review completa. ¿Tendrá buena batería?

Ficha técnica Xiaomi 14 Ultra: características

DIMENSIONES Y PESO 161,4 x 75,3 x 9,2 mm

224,4 g PANTALLA 6,73″ AMOLED

WQHD+3.200 x 1.440 px (20:9)

120 Hz

Hasta 3.000 nits PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 512 GBUFS 4.0 BATERÍA 5.300 mAh

Carga rápida 90W

Carga inalámbrica 50W CÁMARAS TRASERAS Principal: 50MP, LYT-9000, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS

Telefoto: 50MP, IMX858, f/1.8, 75 mm, OIS

Super telefoto: 50 MP, IMX858, f/2.5, 120 mm, OIS

Gran angular: 50 MP, IMX858, f/1.8, 122º, 12 mm CÁMARA FRONTAL 32 MP, f/2.0 SISTEMA OPERATIVO HyperOS con Android 14 CONECTIVIDAD Snapdragon X70 5G

WiFi 7

Bluetooth 5.4

GPS

NFC

Infrarrojos

USB-C 3.2 Gen 2 (10Gpbs)

DISEÑO

El Xiaomi 14 Ultra me ha llamado la atención porque cuenta con un cuerpo bastante vistoso. En primer lugar, ni bien lo sacas de la caja, notarás que el módulo de cámaras sobresale del chasis un poquito, teniendo que colocarle un case aparte del que trae en la caja para que quede estable y no se mueva por ningún motivo en caso lo coloques sobre la mesa.

Este sistema de lentes es redondo y se visualizan hasta 4 sensores. Asimismo, viene con la palabra Leica. Por otro lado, la parte trasera del dispositivo es hecho de cuero vegano acompañado de plástico en aleación con aluminio. Se siente bastante firme a la mano y evita que tengas que estar limpiándolo a cada rato.

XIAOMI | Las medidas del smartphone son 161,4 x 75,3 x 9,2 mm y su peso es de 224,4 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que el Xiaomi 14 Ultra tiene un cuerpo curvo en la zona trasera como en la delantera. Las medidas del smartphone son 161,4 x 75,3 x 9,2 mm y su peso es de 224,4 gramos. Eso sí, algo que he notado es que cuando lo sacudes, hay un sonido extraño, como si estuviera suelto, aunque, según diversidad de medios, el dispositivo es así por defecto.

A los alrededores se encuentran el botón de encendido y apagado, mismo que tiene un diseño corrugado, los de volumen, el puerto USB Tipo-C, doble altavoz para que puedas escuchar en estéreo y la bandeja para la NanoSIM. No se le puede incrementar la memoria interna.

XIAOMI | Incluso tiene un botón corrugado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la pantalla sentirás una ligera curvatura, pero no es tan amplia como la que tenía anteriormente. Lo bueno es que la display del Xiaomi 14 Ultra ocupa el 89.6%, siendo bastante bien estirada para que no queden rastros de bíseles ni alguna interrupción al visualizar tu contenido. Esta se encuentra protegida con Shield Glass que evita a que se dañe en poco tiempo.

PANTALLA

La pantalla del Xiaomi 14 Ultra, además de estar reforzada, viene con una resolución AMOLED de 68B colors, por lo que notarás los colores encendidos y similares a la realidad, evitando cualquier tipo de falseo ya sea en las imágenes que tomas o al reproducir tus series favoritas.

En los Ajustes del terminal tienes la opción para intercambiar el estilo sobre cómo deseas que se observen los detalles de los gráficos: si deseas el FHD+ o el WQHD+, este último te permitirá obtener más claridad en los videos o contenido streaming.

XIAOMI | La pantalla del Xiaomi 14 Ultra, además de estar reforzada, viene con una resolución AMOLED. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual manera, hay que destacar que el dispositivo contiene 1440 x 3200 pixeles, a fin de que se escale bien en el televisor, en caso desees replicar la pantalla, o reproducir contenido de YouTube, Netflix, Max, Apple TV en 2160 píxeles y hasta en 4K. Recuerda que también puedes ajustar el Xiaomi a 120 Hz de tasa de refresco.

XIAOMI | Hay que destacar que el dispositivo contiene 1440 x 3200 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que no hay ese detalle de espejo en el terminal. Eso es bastante bueno sabiendo que hay otros donde, al visualizar la pantalla, te terminas reflejando. Incluso, los colores de los videos abunda el contraste, sin exageración, donde los negros gozan de detalle y los blancos no son demasiado chirriantes.

XIAOMI | Puedes modificar los gráficos de FHD+ o el WQHD+. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema del brillo, en automático se puede mover rápidamente dependiendo de las condiciones de luz desde los 1000 hasta los 3000 nits. No fallará en ver lo que deseas así estés bajo el cenit.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Un tema que me ha gustado de este terminal de Xiaomi es que podrá recibir hasta 4 versiones de Android y 5 de parche de seguridad. Además, llega con HyperOS y pronto también contará con la versión 2.0 de la nueva capa de personalización. Por ende es un dispositivo que no parará de contar con updates o actualizaciones, ello sabiendo que estás invirtiendo un poco más de 5 mil soles.

Durante las pruebas con el Xiaomi 14 Ultra, no he notado ningún tipo de paralización de por medio, ni tampoco un tema de falta de textura en las animaciones. Por lo menos todo iba con demasiada fluidez y hasta se pueden abrir hasta aplicaciones en pantalla dividida con dos ventanas flotantes.

XIAOMI | El smartphone cuentas con Snapdragon 8 Gen 3 como procesador. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que el terminal llega con 512 GB de almacenamiento, suficientes como para poder tener demasiados vieojuegos o puedas grabar en la calidad más alta, y se le incorpora 16 GB de RAM, mismos que pueden aumentar hasta en 8 GB más, aunque por defecto está configurado en 6 GB.

¿Será bueno en el tema de los videojuegos? Pude probar el Xiaomi 14 Ultra con Fortnite y se jugó en una tasa alta a 60 fotogramas por segundo, mientras que en una muy alta a 30 fotogramas por segundo. El dispositivo respondía bien a los ataques y estaba bien calibrado, evitando que te preocupes por el delay. La sincronía de la imagen con los efectos de sonido iban correctamente y los gráficos por nada del mundo se veían pixeleados. Además, yo que a veces no tengo la capacidad de jugar correctamente, pude vencer varias veces en una partida. No existe ningún tipo de toque fantasma en caso coloques el celular en horizontal, y disfrutarás mejor de la calidad de audio.

XIAOMI | Fortnite y se jugó en una tasa alta a 60 fotogramas por segundo. (Foto. MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma se presentó en Genshin Impact, pues tampoco hubo pixelización en los gráficos. Por el contrario, las hojas, el pasto, los árboles o el mismo traje del personaje venían con detalles. Incluso, si te acercabas a un objeto, se apreciaban elementos redondos, mas no cuadrados. Los poderes y los hechizos estaban bien presentados y reaccionaban bien ante los toques se le daba a la pantalla. Sin duda alguna me ha parecido un buen desarrollo el hecho de que un dispositivo móvil esté preparado en tareas fuertes hasta poder renderizar en la calidad más alta. En el videojuego puede emplear los 60 fotogramas por segundo en calidad muy alta.

XIAOMI | En Genshin Impact, pues tampoco hubo pixelización en los gráficos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

No hay mucho qué decir porque ya con el nombre es más que suficiente. Xiaomi le incorpora a su equipo las cámaras Leica que, por primera vez, salen de China. Estos tienen unos sensores de 50 megapíxeles el principal, 50 el telefoto, 50 el periscopio telefoto capaz de hacer 5X de zoom, y el depth sensor, que es de 50 megapíxeles. En la frontal contamos con un lente de 32 megapíxeles.

Lo bueno es que Xiaomi no solo te brinda una sola tonalidad, sino que también tiene un botón de Leica para así darle un estilo de cámaras de mano a tus fotos tomadas con el celular. En condiciones de buena iluminación con las de sombra, la exposición es balanceada y se ofrecen buenos detalles.

XIAOMI | Así toma las fotos el XIaomi 14 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

XIAOMI | Así toma las fotos el XIaomi 14 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La colorimetría está bien establecida y no hay esa necesidad de tener que emplear el modo profesional o activar el HDR para mejores resultados. Las tonalidades de los elementos están bien diseñados y los amarillos, verdes, celestes o grises cuentan con textura resaltante.

Además la apertura es variable, por lo que se adaptará siempre en las condiciones de exposición o donde lances una fotografía. El nivel de toques en la pantalla, la sensibilidad de la toma de una imagen, no demorará demasiado. En el caso de que emplees el HDR, tampoco se procesará lentamente tu resultado, eso lo hace en menos de 2 segundos.

XIAOMI | Así toma las fotos el XIaomi 14 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

XIAOMI | Así toma las fotos el XIaomi 14 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aprovechando que en Lima está nublado, eso no le impide a hacer las cosas bien al Xiaomi 14 Ultra ya que, pese a que no hay mucha iluminación, puedes tener el rango dinámico entre 1.6 a 4.0. Incluso, en caso hagas zoom, tampoco recortará la imagen, ya que, por defecto, estas hacen bien su trabajo en alcanzar elementos que no logras visualizar pese a que están lejos.

Tienes opciones de 3.5 hasta los 5X de Zoom. Eso sí, también te permite realizar 100X con zoom digital, lo mejor será emplearlo para tomar fotos a la Luna o los 10X en caso desees leer algo. Bastante simple de usar ya que la inteligencia artificial también detecta la escena.





XIAOMI | Así toma las fotos el XIaomi 14 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

XIAOMI | Así toma las fotos el XIaomi 14 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

XIAOMI | Así toma las fotos el XIaomi 14 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la noche no hay ningún problema en caso hayan focos que se incorporen en tu fotografía. Esos postes o iluminación no saturan la imagen y no aparecen reventadas. Incluso, las luminarias de colores no pierden elementos ni salen frías o amarillas. Buen punto.

Mientras que en los selfies, puedes ayudarte con diversidad de efectos. Pero en la calidez de la fotografía notarás detalles de tu rostro sin alteraciones o estiramiento. Ello tanto en el día como en la noche. Lo bueno es que puedes usar el HDR para darle más vida, incluyendo la difuminación del fondo, aunque a veces suele verse un poco digital.

BATERÍA

La batería del Xiaomi 14 Ultra no es ningún talón de Aquiles. El dispositivo posee 5000 mAh y tiene una carga rápida de 90W. Esto generará a que tengas el dispositivo en menos de 50 minutos al 100%. Incluso, si se te olvidó enchufarlo por la noche, no te preocupes porque contarás con batería para todo el día si lo conectas 20 minutos.

Durante los días que estuve con el celular, pude contar con buenas predisposiciones en cualquier situación. El terminal llegaba a durar cerca de las 10 horas en caso lo emplearas para jugar, crear contenido o renderizar. Mientras que si solo lo emplearás para temas de trabajo, durará más de 24 horas.

XIAOMI | El dispositivo posee 5000 mAh y tiene una carga rápida de 90W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que el Xiaomi 14 Ultra tiene diversidad de modos para no solo ahorrar energía, sino también mejorar el ciclo de carga a fin de que tu smartphone pueda durar más de 4 años sin que su batería se dañe.

Conclusiones

El Xiaomi 14 Ultra se ha convertido en una de las opciones más completas del mercado. No solo porque cuenta con cámaras Leica, sino por la mejora de sus características internas.

El hecho de que se le dé a un dispositivo cerca de 4 actualizaciones de Android ya es un complemento bueno. No todos los terminales tienen esa capacidad.

El dispositivo me ha gustado también en el desempeño, pues el Snapdragon 8 gen 3 le da una soltura a poder ejecutar varias cosas a la vez sin que se cuelgue.

Eso sí, el único inconveniente quizá sea ese sonido que tiene dentro cuando sacudes o colocas en horizontal el celular, mismo que aún no me han mencionado qué es con exactitud.

El Xiaomi 14 Ultra se vende en Perú a 5699 soles.

