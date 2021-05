La compañía china Xiaomi lanzó en nuestro país el Xiaomi Mi 11 Lite 5G , un dispositivo bastante asequible a los bolsillos y que ya cuenta con tecnología 5G, red que actualmente se está desplegando por el país de manera paulatina.

Este equipo debuta con Qualcomm SnapdragonTM 780G 5G Mobile Platformm, el mismo que también le ofrece más potencia, velocidad y fiabilidad con su proceso de fabricación de 5nm y tecnología LiquidCool. Todo ello nos asegura que el dispositivo se mantenga en su máximo rendimiento incluso usándolo intensivamente como en largas sesiones de teletrabajo, educación a distancia o de juego.

El dispositivo mide solo 6,81 mm de espesor y pesa apenas 159 gramos. Por otro lado, cuenta con biseles ultradelgados de 1,88 mm en la parte superior y laterales para aquellos usuarios que buscan el máximo tamaño de pantalla. Además, está construido para soportar daños causados por caídas y arañazos cotidianos ya que está protegido por Corning Gorilla Glass 6.

El Mi 11 Lite 5G cuenta con cámara triple en la parte posterior, siendo la principal de 64MP con un sensor de 1 / 1,97 “, a ella se le suma una ultra gran angular de 8MP y una cámara telemacro de 5MP.

Junto con este lanzamiento, Xiaomi Latinoamérica anuncia su asociación con Google One para proporcionar a los usuarios elegibles una membresía de almacenamiento en la nube para que su teléfono inteligente esté completamente respaldado y puedan acceder y compartir fácilmente los datos. La membresía de Google One incluye copia de seguridad automática del teléfono, funciones de edición de Google Photos, atención al cliente y más. Según Eric M. Ruiz, Head Partnership de Google One, LATAM, “Estamos muy contentos de asociarnos con Xiaomi para llevar Google One a sus clientes. Con Google One, brindamos tranquilidad a los miembros con almacenamiento ampliado, respaldo automático del teléfono, acceso a expertos de Google y más”.

El nuevo Mi 11 Lite 5G de 6GB de RAM y128GB de almacenamiento se encuentra a la venta en Perú en Claro, Entel, Movistar, Mi Store, a 1,699 soles. Por lanzamiento el usuario podrá obtener de regalo una aspiradora portátil Mi Vacuum Cleaner mini.

FICHA TÉCNICA XIAOMI MI 11 LITE 5G: CARACTERÍSTICAS Y PRECIO