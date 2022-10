¿Se puede poner de todo? Uno de los electrodomésticos más famosos en los últimos años que no debe faltar en cualquier cocina es la freidora de aire. Además de poder cocinar productos, puedes consumirlos con baja caloría. ¿Será buena la Xiaomi Mi Smart Air Fryer ?

Tuvimos la oportunidad de probar la Xiaomi Mi Smart Air Fryer o la freidora de aire, misma que viene en un cuerpo bastante grande, pero ¿será suficiente?

DISEÑO

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer viene en un cuerpo bastante grande. Precisamente es tan gran ya que cuenta con una gran capacidad. Esta tiene medidas de 335 x 252 x 304 mm y pesa alrededor de los 3.9 kilos.

Su diseño es bastante minimalista y no tiene mucho que envidiar a otras freidoras. Por lo general es casi rectangular con esquinas redondeadas. Eso sí, solo hay en color blanco, por lo que deberás tenerla limpia y evitar así las manchas.

Su capacidad es de 3.5 litros

Su capacidad es de 3.5 litros y dentro de su canastilla no solo encontramos la famosa parrillita, sino también una loza metálica por si estás friendo papas, a fin de que el sudor simplemente caiga en el bowl más grande. Lo bueno es que puedes hacer, por ejemplo, papas para 4 personas o colocar una pechuga entera de pollo sin problemas.

En la parte superior se encuentra el escape de aire, por lo que esa zona siempre debe mantenerse destapada para así evitar contratiempos. Asimismo, cuando culmines de usarla, es mejor dejarla reposar ya que la temperatura estará elevada y no queremos que se dañe.

En la parte superior se encuentra el escape de aire, por lo que esa zona siempre debe mantenerse destapada para así evitar contratiempos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También contamos con una pequeña pantalla donde se nos indica el producto que queremos cocinar, además de una rueca giratoria con la finalidad de seleccionar cualquier tipo de opciones que trae la Xiaomi mi Smart Air Fryer.

PANTALLA

La pantalla de la Xiaomi Mi Smart Air Fryer cuenta con algunas opciones. Puedes elegir entre cocinar pescado, camarones, papas o patatas, alitas de pollo, etc. Si bien son pocas, también puedes elegir el modo manual para calcular la cocción de una milanesa, las cuáles salen muy bien, o se una pechuga.

Incluso, la misma pantalla te permite establecer el tiempo como es el caso de 10 minutos a una hora en promedio. Pero recuerda que si vas a usar el modo manual, siempre calcular cuándo es bueno voltear la presa.

Puede elegir entre cocinar pescado, camarones, papas o patatas, alitas de pollo, etc. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si bien también se puede controlar todo por la aplicación de Mi Home, a través de una conexión de wifi, esto no determina que la pieza que has colocado no se queme o debas de darle vuelta.

En ocasiones la pantalla, la cual no es táctil, puede ser una ventaja para los más jóvenes; en caso sea de alguien mayor, puede que le cueste un poco aprender la metodología del funcionamiento de la display la cual tampoco es de otro mundo. Bastante simple.

COCINAR

Puedes cocinar una cesta completa de papas y no hay ningún inconveniente. Eso sí, la freidora te pasará la voz con un pitillo justo para que puedas mover o sacudir un poco el producto que estás cocinando. El tiempo de preparación es de 15 minutos cuando está a media cesta y 30 minutos con cesta completa.

En el caso del pollo o la milanesa, también es casi lo mismo. Cuenta con 25 minutos en promedio para poder cocinarla. A los 10 minutos se te pasa la voz con la finalidad de que voltees la presa y listo.

La freidora te pasará la voz con un pitillo justo para que puedas mover o sacudir un poco el producto que estás cocinando. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En caso creas que ya está bien o que pusiste demasiado tiempo, no olvides chequearla siempre jalando el envase para así evitar que la pieza o lo que estés cocinando no resulte demasiado seca.

Si bien se le puede rocear un poco de aceite a lo que cocinas, en mi caso no fue necesario. Las papas o el camote no resultaron ser secos, por el contrario, si los comes al tiempo, sin esperar demasiado, podrás tener tu comida fresca. De igual forma el pescado, no hay necesidad de echarle aceite, incluso puedes empanizarlo y todo lo hará la freidora.

En caso cocines pescado o pollo, no hay necesidad de echarle aceite, incluso puedes empanizarlo y todo lo hará la freidora. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo que sí he visto es que al final la freidora genera que los productos lancen su propia grasita, así por ejemplo tenemos el pollo, la milanesa, hasta un chorizo.

LIMPIEZA

El cuerpo completo de la Xiaomi Mi Smart Air Fryer la puedes limpiar con un trapito húmero para evitar que se maltrate o se le generen manchas que, al final de cuentas, son difíciles de sacar.

Ya en lo que se refiere a la cesta, esta se puede lavar aparte retirándole la rejilla y la base. No hay ningún temor de mojarla completa ya que allí no hay ningún componente de energía, así que despreocúpate de pasarle la esponja.

CONCLUSIONES

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer es una de las freidoras de moda no solo porque cuenta con un sistema casi automático, sino por su gran capacidad.

Para poder tenerla en tu cocina, es bueno marcar un espacio considerable. Es mejor tener una cocina amplia para que no incomode.

En el tema de la cocción puedes seleccionar tanto una función como activar el modo manual para freir cualquier tipo de comida, lo mejor de todo es que no es necesario echar aceite para que no queden secos.

Lo mejor de todo es que no solo te ahorrarás dinero eliminando todo el aceite, sino también reducirás calorías al usarla.

La freidora de aire de Xiaomi se vende en Perú a 399 soles en la tienda de Xiaomi.

