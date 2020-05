¿Tu dispositivo Xiaomi se encuentra en el listado? La compañía china nuevamente despertó a todos los que viven al otro lado del mundo para mostrar su nueva capa de personalización, esta vez de manera global. Se trata de MIUI 12.

Si bien el fabricante indicó que este launcher que tiene un nuevo aspecto estético, plagada de animaciones, wallpapers en 3D, más énfasis en la privacidad, entre otros, llegaría a china, ahora empezará su despliegue mundial de actualizaciones a partir de junio.

Entre algunas mejoras de MIUI 12 de Xiaomi está la mejora del “modo oscuro” en sus terminales, específicamente oscureciendo las apps de terceros que, en la mayoría de casos, no cuentan con dark theme de manera nativa.

También Xiaomi agrega los fondos de pantalla animados, función always on para la pantalla apagada, multitarea con la capacidad de fijar elementos como ventanas flotantes, etc.

¿Cuándo llegará a mi dispositivo? La compañía china ha confirmado que MIUI 12 llegará el próximo mes a algunos celulares y aquí te traemos el listado.

LISTADO DE CELULARES XIAOMI QUE ACTUALIZARÁN A MIUI 12

Cabe precisar que Xiaomi ha dado una fecha oficial sobre la actualización global de sus dispositivos. Usuarios del mundo como España, México, Perú, Chile, Colombia, etc., recibirán MIUI 12 el próximo mes:

Xiaomi Mi 9.

Xiaomi Mi 9T.

Xiaomi Mi 9T Pro.

Redmi K20.

Redmi K20 Pro

Otros celulares sin fecha:

Redmi Note 7.

Redmi Note 7 Pro.

Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 9.

Pocophone F1.

Poco F2 Pro.

Xiaomi Mi 10.

Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 Lite.

Xiaomi Mi Note 10.

Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Xiaomi Mi 9 Lite.

Xiaomi Mi 9 SE.

Xiaomi Mi 8.

Xiaomi Mi 8 Pro.

Xiaomi Mi 8 Lite.

Xiaomi Mi Mix 3.

Xiaomi Mi Mix 2.

Xiaomi Mi Mix 2S.

Xiaomi Mi Max 3.

Redmi Y2.

Redmi Y3.

Redmi S2.

Redmi Note 5.

Redmi Note 5 Pro.

Redmi 6A.

Redmi 6.

Redmi 6 Pro.

Redmi Note 6 Pro.

Redmi 7.

Redmi 7A.

Redmi Note 7S.

Redmi Note 8.

Redmi Note 8T.

Redmi 8.

Redmi 8A.

Redmi 8A Dual.

Redmi Note 9S.

Redmi Note 9 Pro.

Redmi Note 9 Pro Max.

