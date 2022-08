¿Servirá realmente para todos los videojuegos? Xiaomi no solo está lanzando una serie de equipos móviles con diversas características, sino que hay uno que está preparado, según la marca, para la ejecución de cualquier juego a la tasa más alta de movimiento: el Xiaomi Poco F4 GT.

Tuvimos la oportunidad de probar el Poco F4 GT de Xiaomi durante algunas semanas y por fin ya tenemos la review completa del smartphone con un diseño bastante moderno y varios botones.

DISEÑO

El Poco F4 GT viene en una estructura de 162.5 x 76.7 x 8.5 mm y pesa alrededor de los 210 gramos. Si bien su cuerpo es bastante fino, está hecho por vidrio en la zona trasera y Corning Gorilla Glass Victus en la pantalla. Siempre es bueno protegerlo con su case de silicona.

En los frames de aluminio ubicamos los botones de volumen, los de encendido y apagado, el puerto USB Tipo-C, pero se le incluyen hasta cuatro altavoces estéreo que permitirán que tengas mayor capacidad de volumen y dos botoneras que les puedes colocar diversas acciones.

De esa manera, cuando estés jugando, en horizontal, puedes pulsar esos botones para realizar capturas de pantalla, grabación de pantalla, muy al estilo de un mando de Nintendo clásico. Lo mejor de todo, si necesitas conectar tus auriculares, el celular dispone de un cable para obtener el tan ansiado Jack 3.5 para tus audífonos mediante el USB Tipo-C.

El dispositivo se siente bastante cómodo a la mano y no molesta en absoluto cuando lo coges con una sola palma o estás jugando. Tampoco hay bloqueo de los altavoces en caso lo coloques de manera horizontal. Eso sí, puedes asegurarte de cuidarlo protegiéndolo con el case de silicona que trae en la caja.

PANTALLA

El Poco F4 GT de Xiaomi lleva una pantalla de 6.6 pulgadas, ocupando el 86.2% del total, y viene con una tasa de refresco de 120 Hz. Además cuenta con colores bastante encendidos. Los contrastes y los negros se mantienen en buen nivel de detalles. Asimismo puedes evitar esos fastidiosos reflejos producto del sol o de cualquier fuente luminosa.

Por otro lado, las tonalidades no son para nada pastelizadas y eso se debe al HDR10+ que viene incorporado dentro del Xiaomi, que también puedes mejorarlas o bajarles la intensidad desde los ajustes.

Por otro lado, en el tema de la resolución, llega con 1080 x 2400 píxeles, permitiendo que puedas visualizar todo tu contenido en 4K con 60 fotogramas por segundo sin ningún problema. De esa manera puedes subir a la tasa más alta tus videos de Netflix, YouTube o la plataforma streaming que desees.

¿Se piede la maravilla en la calle? El brillo automático está bien nivelado y no te quedarás corto en la calle. Esta lleva 800 nits para que así los fastidiosos reflejos no se hagan presente y puedas chequear tus notificaciones o clips sin ningún problema de pérdida de visión.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Xiaomi Poco F4 GT lleva en su interior 256 GB de almacenamiento interno, e incluso se le puede extender la memoria interna. Asimismo le acompañan 12 GB de memoria RAM, mismas que pueden ser ampliadas hasta 3 GB más para así obtener 15 GB, de esa manera, aunque la enciendas o no, puedes obtener mayor fluidez en las apps que abres, sin demora ni mucho menos parpadeo entre las mismas.

El dispositivo se mantiene estable, no hay lag ni mucho menos retraso, incluso cuando hay aplicaciones en segundo plano. Asimismo en ella tienes Snapdragon 8 Gen 1 como procesador principal, lo que le otorga mayor firmeza a todo el contenido y videojuegos que abras. En cuanto al sistema operativo, contamos con Android 12 con capa de personalización MIUI 13.0.7.

¿Qué hay sobre los juegos? Para ello hemos destacado Genshin Impact, en el que los gráficos son más que suficientes, logrando una fluidez en los personajes bárbara. Los detalles son bastante perfectos y no hay pixelización ni nada cuadrado en los pastos, el cielo o en el mismo traje y poderes del personaje. Allí entra a tallar el Game Turbo que viene con el smartphone.

En el caso de Fortnite también pudimos usar la configuración épica. El desplazamiento de los personajes está bien plasmado y no hay reflejos o barridos cuando uno gira, construye algo o simplemente quiere disparar de manera exacta.

En ambos casos, no hay sobrecalentamiento de por medio. El Poco F4 GT hace un buen trabajo en el tema de temperatura pues lo sostiene de tal forma que no haya quemaduras ni nada por el estilo. El chasis se mantiene frio en todo momento.

CÁMARAS

El Xiaomi Poco F4 GT trae triple sensor trasero encabezados por una cámara de 64 megapíxeles, 8 megapíxeles el ultra wide y 2 megapíxeles el sensor macro. A ello se le agrega el sensor de selfies en un pequeño orificio en la pantalla de 20 megapíxeles.

A decir verdad, los resultados son más que suficientes sabiendo que el terminal tiene mejores opciones en el apartado gamer. Las imágenes tiene un nivel decente de detalles y buen ingreso de iluminación.

Así toma las fotos el Xiaomi Poco F4 GT. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En plena luz del día, así haya sol o esté nublado, el Poco F4 GT trabaja de manera correcta evitando el fastidioso ruido o la opacidad en todo momento. Las tomas suelen tener un contraste no tan excesivo cuando utilizas el HDR.

Lo bueno es que no existe pérdida de información con la cámara principal, aunque sí demora cierto poquito al momento de procesar la fotografía en caso tengas las opciones de mejoras activadas.

Así toma las fotos el Xiaomi Poco F4 GT. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el tema del gran angular, allí sí vemos cierto nivel de sombras y un poco de oscuridad en nuestras fotos cuando quisimos tomar imágenes en plena nubosidad. Pero eso no es todo, pues también suelen ser un poquito más frías que el lente estándar y hasta suele generar cierto quemado en algunas de ellas.

En el caso del macro, el cual es automático, el dispositivo capta bien los detalles cuando te acercas al objeto, de esa manera habrá mayor enfoque en el elemento a fotografiar, permitiendo una difuminación definida en la zona trasera.

En ese sentido sí me ha gustado cómo es que trabaja el efecto bokeh el Poco F4 GT, lo mejor de todo es que puedes configurar como gustes el desenfoque como gustes para darle la originalidad que desees.

Así toma las fotos el Xiaomi Poco F4 GT. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre la cámara para selfies está bien lograda. No hay deformaciones en el rostro ni mucho menos pastelización. No es demasiado dramático en los colores, pero le brinda naturalidad, aunque cuando le haces zoom a las imágenes, allí si se ve cierta pixelización que no es nada beneficioso.

En la oscuridad, Xiaomi te permite activar el modo nocturno del Poco F4 GT de manera manual. Aquí el ruido sí se hace presente y debes tener un buen pulso para poder tomar esa fotografía que tanto te gusta o habrá resultados controvertidos.

BATERÍA

El Poco F4 GT de Xiaomi viene con 4700 mAh de batería. Y es que la compañía china le brinda un tipo de carga de hasta 120 w, por lo que tendrás el 100% del terminal en tan solo 17 minutos. Lo mejor es que el enchufe está en la caja y no es necesario comprarlo aparte.

De igual forma, si solo tienes un pequeño espacio de tiempo para recargar tu equipo, en 10 minutos podrás tener el 65% para que así te dure una jornada completa. Eso sí, solo esto es beneficioso si usas los cargadores originales o de lo contrario la maravilla no será posible.

El Poco F4 GT de Xiaomi puede aguantar alrededor del día y medio en caso solo te guste ver tus TikTok, redes sociales o chatear en WhatsApp, mientras que en caso seas un usuario gamer, para lo que está hecho el terminal, puede llegar hasta las 7 u 8 horas en promedio.

CONCLUSIONES