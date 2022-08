Xiaomi ha decidido traer al mercado peruano su nuevo celular con características gamer: se trata del Poco F4 , un dispositivo con delgado diseño que se puede sostener con una sola mano, pero que en características internas hay detalles que debes conocer si te lo vas a comprar.

Tuvimos la oportunidad de probar el Poco F4 de Xiaomi en color negro durante algunas semanas y por fin ya tenemos la review final del smartphone. ¿Bueno o malo?

DISEÑO

El Poco F4 de Xiaomi cuenta con un diseño bastante limpio aunque es un poco pesadito en la mano. El terminal tiene estructura de 163.2 x 76 x 7.7 mm y 195 gramos. En la parte trasera podemos ver un chasis hecho de vidrio, lo que le da esa perspectiva de elegante, sobre todo el color negro.

Allí no solo ubicamos el nombre de la marca, sino también el módulo de cámaras que no sobresale demasiado del cuerpo y no hay temor de colocarlo sin case y que el dispositivo empiece a tambalear sobre la mesa.

El terminal tiene estructura de 163.2 x 76 x 7.7 mm y 195 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En los laterales, frames hechos de plástico, lleva el botón de encendido y apagado que juega como lector de huella, los de volumen, el puerto USB Tipo-C, la ranura para la SIMCard y la memoria externa. También se le añade altavoces estéreo.

En la parte frontal su pantalla es de 6.67 pulgadas, dejando pocos bíseles a su alrededor. Asimismo presenta un pequeño orificio en la pantalla. Lo bueno es que este terminal es IP 53, es decir, soporta algunas salpicaduras, ahora que en Lima está lloviendo, mas no es sumergible ni nada por el estilo.

La parte trasera del Poco F4 es bastante limpia y no tiene muchas añadiduras. (Foto: MAG -Rommel Yupanqui)

PANTALLA

El Poco F4 de Xiaomi tiene un panel de 6.67 pulgadas que lleva la tecnología de 120 Hz de tasa de refresco, pero además cuenta con tecnología AMOLED, lo que te ofrecerá contrastes y negros bastante perfectos. Las tonalidades son superiores gracias a su HDR10+, pudiendo disfrutar correctamente de tus videos de YouTube o series de Netflix sin problemas de reflejos o algo por el estilo.

La display ocupa el 86.6% del total de la fachada y puede soportar entre los 900 a 1300 nits para que no pierdas ninguna de tus notificaciones cuando te encuentres bajo el sol.

El Poco F4 de Xiaomi tiene un panel de 6.67 pulgadas que lleva la tecnología de 120 Hz de tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si bien toda la pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass 5, es necesario que le coloques una mica protectora más resistente para evitar algunos arañasos o caídas intempestivas que generen el deterioro rápido del equipo.

En el tema de la reproducción de clips, puedes obtener hasta 2160 píxeles a 60 fotogramas por segundo, haciendo más viva la imagen proporcionados por su resolución de 1080 x 2400 pixeles. Buen detalle el que le coloca Xiaomi al Poco F4.

En el tema de la reproducción de clips, puedes obtener hasta 2160 píxeles a 60 fotogramas por segundo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Ya mudándonos al apartado interno, el Poco F4 tiene un procesador Snapdragon 870 que, si bien no perjudican para nada en la performance del equipo, la cual se mantiene estable, sería bueno que Xiaomi ya le brinde la capacidad de evolucionar.

En el Poco F4 contamos con 128 GB de almacenamiento, además de 6 GB de memoria RAM bien optimizados que pueden incrementarse hasta 2 GB más. De esa manera la performance del equipo no disminuirá su velocidad conforme pasen los años.

Poco F4 tiene un procesador Snapdragon 870, además de Android 12. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Durante el desempeño del smartphone de Xiaomi no hemos presentado ningún tipo de sobresaltos como lag o algo por el estilo. El hecho de que venga con Android 12 y MIUI 13 le da cierta estabilización de no sobrecargar en animaciones al equipo.

¿Sobre los juegos? Su fuerte principal. El Poco F4 puede correr a una tasa de refresco alta Genshin Impact, logrando perfección en los gráficos. No hay pizca de demoras en los movimientos o en los ataques. Incluso, los contrastes de los colores le dan una apariencia destacable. De igual forma en Fortnite, también puedes alcanzar la gráfica épica. Eso sí, debes tener paciencia ya que demorarás descargando los gráficos en HD.

El Poco F4 puede correr a una tasa de refresco alta Genshin Impact, logrando perfección en los gráficos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Se calienta? La temperatura que tiene el Poco F4 de Xiaomi es balanceada. Eso quiere decir que no hay demasiada calentura al extremo, pero sí cierta tibiesa que se recupera bastante rápido conforme avanzas tus partidas.

CÁMARAS

Xiaomi no quiere sacrificar nada y dota al Poco F4 de triple sensor trasero encabezados por un lente de 64 megapíxeles, 8 megapíxeles el ultrawide, y 2 megapíxeles el macro. Por su parte el lente frontal es de 20 megapíxeles.

El dispositivo sale bien parado en su gama pues en el sector de media cuenta con fotografías con buen nivel de iluminación, pero que en ámbito nocturno se pierde la maravilla.

Así toma las fotos el Poco F4 de Xiaomi. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Poco F4 de Xiaomi. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Poco F4 de Xiaomi. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Poco F4 5G cumple con su cometido. Las imágenes logran apostar por una inteligencia artificial que trabaja en conjunto con el HDR en la cámara principal, haciendo que las fotos no salgan demasiado oscuras y con detalles que resaltan a la vista.

Eso sí, el procesamiento de la foto demora alrededor de 3 a 5 segundos en ofrecer los resultados luego del disparo y eso no les gustará a muchos, pero es producto de la configuración que trae la cámara de Xiaomi.

Así toma las fotos el Poco F4 de Xiaomi. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En algunos aspectos los colores son destacables, sobre todo los verdes y lo azul del cielo, siempre y cuando haga sol. En caso haya nubosidad, puede que las imágenes salgan con demasiada sombra u oscuridad.

Así toma las fotos el Poco F4 de Xiaomi. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Poco F4 de Xiaomi. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, en el tema del gran angular, si bien tiene buen potencial, no alcanza mucho a la cámara principal, quedándose un poco debajo de la iluminación original. Mientras que el efecto macro lo hace notable, destacando el objeto frente a los demás cuando nos acercamos a ver cosas que a simple vista no observamos.

En el caso de la cámara frontal, lo bueno es que el Poco F4 de Xiaomi no le añade exageración a nuestra piel, notando mayor naturalidad en espacios con buena iluminación. Incluso puedes usar el modo retrato para difuminar el fondo y así destacarte. Cosa que en la noche es todo lo contrario.

BATERÍA

El Poco F4 de Xiaomi tiene una batería de 4500 mAh. Lo bueno es que tiende el cargador y el enchufe dentro de la caja que le proporcionan esos 68 W de carga. Asimismo el terminal puede obtener el 50% en tan solo 20 minutos, mientras que llegará al 100% en menos de 40 minutos.

El Poco F4 de Xiaomi tiene una batería de 4500 mAh y trae cargador que le proporciona 68 W de carga. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema del drenaje energético, existen funciones como la iluminación para las notificaciones que pueden ir gastando batería. El celular puede llegar a estar encendido hasta 2 días seguidos siempre y cuando realices actividades básicas, mientras que entre 6 a 7 horas si juegas en extremo y le añades la tasa de refresco de 120 Hz.

CONCLUSIONES

El Poco F4 de Xiaomi es un celular bastante guerrero. Sale bien parado en cualquier situación que s ele ponga.

No hay sobresaltos y el hecho de que lleve ya Android 12, pese a repetir procesador, le da mayor fluides a que no sufra ningún tipo de parón o lentitud.

El que tenga 67 W de carga rápida es otro punto a favor y sobre todo que integre los cargadores originales a fin de economizar un poco más en nuestro móvil.

El Poco F4 de Xiaomi se vende en Perú a un precio de 1999 soles con 256 GB de memoria interna.

