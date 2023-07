Xiaomi continúa presentando diversidad de dispositivos en todas sus gamas y sectores, esta vez se trata de la Poco F5 , un dispositivo que no solo viene completamente recargado, sino que es bastante rápida para tus videojuegos.

Pero, ¿será todo lo que tiene? Hemos evaluado la Poco F5 de Xiaomi durante algunas semanas y ya tenemos la review completa del dispositivo móvil.

DISEÑO

El Poco F5 cuenta con 161,11 x 74,95 x 7,9 mm y pesa alrededor de los 181 gramos. La marca ha decidido realizar varios cambios en torno a las generaciones anteriores, por ejemplo, ya no tenemos vidrio en la zona trasera, sino que nos encontramos con una capa de plástico donde las huellas dactilares tienden a marcarse rápidamente.

Además, contamos con triple sensor trasero dispuestos como si fueran platillos voladores, generando que estos no sobre salgan demasiado de su chasis, para que así no termine por balancearse y, como consecuencia, se caiga.

REVIEW | El Poco F5 cuenta con 161,11 x 74,95 x 7,9 mm y pesa alrededor de los 181 gramos.

Alrededor encontramos también una serie de frames hechos de plásticos, pero allí ubicamos tanto los botones de volumen, el de encendido y apagado que juega como lector de huella, además de un puerto USB Tipo-C y la ranura para la NanoSIM, incluso contamos con puerto jack 3.5 para tus audífonos con cable.

La pantalla está bien estirada, pero no es tan grande, por lo que puedes usarla con una sola mano. Es bastante cómoda y se siente algo robusta con el fin de que este sea bastante firme a la hora del agarre.

La display es de 6.67 pulgadas y está protegida por Corning Gorilla Glass 5, además que ocupa el 88.9% del total de la fachada. De igual forma el terminal es IP53, por lo que puede soportar el polvo y ciertas gotas de agua, mas no es sumergible, a tenerlo en cuenta.

PANTALLA

Como ya hemos mencionado, la pantalla del Poco F5 de Xiaomi es de 6.67 pulgadas y en ella encontramos unos bíseles un poquito gruesitos con la finalidad de que puedan sostener su gran panel, pero no son molestosos. Tampoco produce molestias el pequeño orificio donde se encuentra la cámara frontal.

Cuando miras tu contenido, puedes usar la pantalla completa, además los colores del Poco F5 son bastante cálidos y alguno que otros tienen buen nivel de contraste, recordemos que tiene certificación 68B Colors, además de HDR10+ y juega con Dolby Vision.

REVIEW | Poco F5 de Xiaomi es de 6.67 pulgadas y en ella encontramos unos bíseles un poquito gruesitos.

Por otro lado, puedes activar los 120 Hz en su tasa de refresco para que las animaciones sean bastante propicias, pero no solo es ello, el Poco F5 tiene una resolución de 1080 x 2400 pixeles en un ratio de 20:9.

En el tema del brillo, pues si bien está potenciado por los 1000 nits, a veces, cuando te encuentras en sombra, sueles visualizar tu reflejo, pero en el caso de la calle, es más que suficiente en caso salgas en un día donde el sol esté demasiado fuerte.

REVIEW | puedes activar los 120 Hz en su tasa de refresco para que las animaciones sean bastante propicias.

Sobre la visualización de Netflix o YouTube puedes ver tu contenido en una calidad máxima de 2160 píxeles, pero no alcanza el famoso 4K. Asimismo, las tonalidades están bastante mezcladas, de noche o en oscuridad las gozarás por lo intensos que son, pero de día puede que el reflejo no te ayude mucho.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El dispositivo viene con Android 13 y MIUI 14, totalmente actualizado como para que su desempeño sea óptimo y así puedas tener updates hasta 2 años más. Incluso cuenta con un procesador Snapdragon 7+ Gen 2, una pieza fundamental que le brindará potencialidad al smartphone.

Lo bueno es que no hay presencia de lag ni mucho menos de paralizaciones intempestivas. Si bien las apps pesadas suelen demorar en abrir, eso no le quita ventaja frente a otros dispositivos del sector.

REVIEW | El dispositivo viene con Android 13 y MIUI 14, totalmente actualizado.

En su interior también tenemos 256 GB de almacenamiento, pero se le incluye 12 GB de RAM, mismos que pueden ampliarse hasta los 7 GB, obteniendo así 19 GB en total, conviertiéndolo en una bestia en velocidad, pero lo que sí debo decir es que eso puede traer como consecuencia que la calentura se haga presente, alcanzando cerca de los 40 grados.

REVIEW | Además tiene 256 GB de almacenamiento, pero se le incluye 12 GB de RAM.

Una de las cosas que no me gustan de los Poco es que vienen con diversidad de aplicaciones que muchas veces no las hemos descargado o juegos que suelen verse en el Ásia, pero que para el occidental le es molestoso. Felizmente se pueden borrar, así que no hay problema.

En el lado de los videojuegos, abrirmos Fortnite y la fluidez de los gráficos era notorio. No había ningún tipo de traba ni nada por el estilo, por el contrario, conservaba detalles e incluso al girar el personaje no había ningún tipo de elemento que se cuelgue. Los colores sí que son intensos y en la prueba de rendimiento lo hemos dicho. El Poco F5 simplemente es un celular para los juegos.

En el caso de Genshin Impact, también logró su objetivo, llegando incluso a aprovechar los 60 fotogramas por segundo en cuestión a los gráficos. Esto hace que también los poderes de nuestro personaje sean rápido. No marea ni nada por el estilo. Los colores suelen ser preciso, con un verde intenso y un celeste que deslumbra. Sin duda, con componentes de gama media, el Poco F5 de Xiaomi se comporta como todo un gama alta en este apartado.

CÁMARAS

EL Poco F5 cuenta con triple sensor trasero, encabezados por un lente de 64 megapíxeles, además contamos con 8 megapíxeles el ultrawide y 2 megapíxeles el macro, mientras que en el tema de la cámara para selfies esta es de 16 megapíxeles.

A decir verdad, las fotos del terminal de Xiaomi, en buenas condiciones de luz, salen con una clara resolución, sin demasiado contraste y bastante naturales cuando las observas en la computadora. Asimismo tienes la posibilidad de activar tanto los 64 megapíxeles, aunque de manera automática solo registra 16 megapíxeles.





REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco F5.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco F5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El único detalle es que al momento de usar los 64 mgapíxeles solo puedes activar el zoom de 2X, por lo que te perderías de detalles si es que quieres alcanzar mayor distancia, aunque también el peso de la foto suele ser el triple que una fotografía normal.

Además en el tema del procesamiento, la fotografía tiende a demorarse un poco más de lo normal, alrededor de unos 3 a 4 segundos para que tenga todo el efecto que desees, incluyendo la activación del HDR con la inteligencia artificial.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco F5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco F5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sin embargo, en caso haya un poco de sombra o te encuentres en la comodidad de tu casa usando la luz natural, verás opacidad y los colores suelen tornarse un poco fríos, abundando la calidez. Cosa contraria sucede con el Ultrawide, mismo que te permite usar tomas amplias siempre y cuando estés en la calle.

De nada servirá usar el ultrawide de noche o en un lugar donde estés en contra del sol, ya que allí si suele verse todo de manera oscura. Mientras que en el tema de la difuminación, el Poco F5 hace un buen trabajo, aunque a veces el recorte suele ser demasiado inestable, produciéndose un bokeh algo exagerado.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco F5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco F5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya mudándonos a la cámara frontal, los 16 megapíxeles le caen a pelo y es que no hay demasiada pastelización en el dispositivo. Por el contrario, suele jugar con los detalles, pero a veces puede que no salgan todos los que deseamos, en caso hagas zoom.

¿Y en la noche? Lo bueno es que el Poco F5 de Xiaomi puede activar el modo oscuro, por lo que allí no sufrirá demasiado en caso tengas activa esta función y, por el contrario, se verá cierta iluminación, aunque en algunos casos debes tener buen pulso para que no salga con movimiento o borrosidad.

BATERÍA

El Xiaomi Poco F5 cuenta con 5000 mAh de batería e incluye 67 w de potencia en su enchufe que viene dentro de la caja. Lo bueno es que en alrededor 50 minutos ya tendrás el 100% de la batería, mientras que el 50% puedes obtenerlo en menos de 30 minutos.

Sobre el desgaste, el dispositivo sí que rinde sobre todo si lo vas a usar para labores netamente básicas como revisar el WhatsApp o el correo electrónico, alcanzando el día y medio o las 24 horas.

REVIEW | El Xiaomi Poco F5 cuenta con 5000 mAh de batería e incluye 67 w de potencia en su enchufe que viene dentro de la caja.

Pero en el caso de que seas un usuario netamente gamer, el smartphone puede estar bordeando las 6 a 7 horas. Por ejemplo, pudimos ver dos películas y utilizar la cámara durante ese lapso de tiempo y ya el Poco F5 nos pedía que lo enchufemos, y allí interviene el tema de la tibieza o la calentura que habíamos comentado.

CONCLUSIONES

El Poco F5 de Xiaomi es un buen celular con dinamismo en su pantalla que no suele generar ningún pataleo o lag, por el contrario, está bien calibrado, aunque las huellas dactilares suelen estar presentes.

En cuestión al rendimiento, el terminal es el tope de línea de los gama media, así que no te preocupes por el procesador porque también realiza un trabajo bueno y rápido, sobre todo a quienes les disgusta que el celular se cuelgue o se torne lento con el paso del tiempo.

Pienso que en cuestión a los juegos el Poco F5 está bien calibrado, sobre todo cuando empleas o abres videojuegos con peso bastante fuertes. No dudes en instalarlos.

Lo malo se encuentra en que a veces Xiaomi suele llenar mucho sus dispositivos con aplicaciones totalmente raras o ajenas, pero lo bueno es que las podemos desinstalar.

El Xiaomi Poco F5 se empieza a vender desde los 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento a un precio de 1999 soles en las tiendas de Xiaomi.

