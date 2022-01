Xiaomi ha lanzado en nuestro país su más reciente equipo destinado para aquellas personas que buscan un terminal de juegos: se trata del Poco M4 Pro 5G , el mismo que lleva también la última conectividad que poco a poco se está activando en el país.

El terminal viene con algunas características interesantes, aunque hay ciertas de ellas que faltan por perfeccionar. Tuvimos la oportunidad de probar el Poco M4 Pro 5G de Xiaomi y estas son las cosas buenas y malas del smartphone.

DISEÑO

El Poco M4 Pro 5G de Xiaomi , como ya es característico, viene en un color amarillo bastante atractivo a la vista. Su carcasa está hecha de plástico público por donde lo mires, evitando que no solo se peguen las huellas dactilares, sino que viene con una estructura que permite repeler el agua.

En la parte superior de la zona trasera se encuentra un cintillo negro donde no solo podemos ver el nombre de la marca, Poco, sino que se ubican sus dos sensores, además de un flash, aunque da la perspectiva de que trae cuatro lentes.

El dispositivo de gama media trae dos sensores en la zona posterior de su carcasa de plástico. (Foto: Rommel Yupanqui)

A los laterales contamos con un botón de encendido y apagado, que además sirve para bloquear y desbloquear el equipo, así como los clásicos de volumen, además de ello contamos con ranura para la Nano SIM y Micro SD.

Pero no es lo único, el Xiaomi Poco M4 Pro 5G trae en su base conexión USB Tipo-C, además del famoso y pedido por muchos Jack 3.5 para los audífonos, de esa manera podrás disfrutar de toda tu música sin perder la calidad de la app streaming.

El Poco M4 5G de Xiaomi viene con una pantalla de 6.6 pulgadas y trae una pequeña perforación donde se alberga la cámara para selfies, además del dispositivo tiene medidas de 163.6 x 75.8 x 8.8 mm que fácilmente pueden sostenerse en la mano sin que se resbale. Además, tiene un peso bastante ligerito de 195 gramos que resultan bien puestos ante la gran display que tiene.

El Poco M4 5G de Xiaomi viene con una pantalla de 6.6 pulgadas y trae una pequeña perforación donde se alberga la cámara para selfies. (Foto: Rommel Yupanqui)

PANTALLA

La display del Poco M4 Pro 5G es de 6.6 pulgadas, ocupando el 84.8% de la frontal total, siendo los bíseles laterales como inferior y superior bastante estrechos, lo que le da un aspecto logrado en no generar distracción al momento de ver nuestro contenido de YouTube o Netflix.

Una de las cosas bastante simpáticas del Xiaomi Poco M4 Pro 5G es que te permite aumentar la tasa de refresco a 90 Hz, lo que ayudaría no solo a que las animaciones puedan lucir más rápido, sino que en los videojuegos la performance no disminuya.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G permite aumentar la tasa de refresco a 90 Hz. (Foto: Rommel Yupanqui)

Los gráficos y los colores salen bien parados, con algo de contraste pero sin ser excesivos. También llega con una resolución de 1080 x 2400 pixeles y está simétricamente establecida en un formato 20:9.

Asimismo, la display está compuesta por un panel LCD de 450 nits, este último resulta inferior si expones el celular a la luz del sol, pues muchas herramientas como notificaciones no podrán verse a simple vista, obligando a que debas usar el brillo máximo de la pantalla.

La display del Poco M4 Pro 5G es de 6.6 pulgadas, ocupando el 84.8% de la frontal total. (Foto: Rommel Yupanqui)

Por otro lado, al ser un celular preparado para los videojuegos, las pulsaciones trabajan de manera correcta, de igual forma puede que las huellas se impregnen rápido en su protección de Corning Gorilla Glass 3.

Otro detalle es que puedes disfrutar de tu contenido en calidad de 1080 píxeles y a 60 fotogramas por segundo, lo que beneficia incluso a videos de YouTube, Netflix o en plataformas donde se te permita elegir la calidad del clip. Eso sí, el pequeño orificio no tiende a molestar demasiado, te terminas acostumbrando.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Si bien el Poco M4 Pro 5G de Xiaomi se comercializa como un equipo resistente a cualquier tipo de juegos, lo primero que hicimos con el terminal fue expandir su memoria RAM para así lograr el efecto deseado y sin trabas.

De esa manera no solo tendrás 6 GB de RAM, sino hasta 8 GB para que las aplicaciones que uses a diario o los videojuegos que abres no terminen por saturar el equipo o se produzca el molestoso lageo.

Durante nuestra prueba de dos semanas pudimos abrir y jugar aplicaciones como FreeFire, Asphalt 9, PUGB y Pokémon United sin mayores problemas. Eso sí, los gráficos tienden a bajar a medio, por lo que la sensación de tener la calidad máxima no se vivirá, pero esto es alimentado y mejorado gracias a la tasa de refresco de 90 Hz.

Durante nuestra prueba de dos semanas pudimos abrir y jugar aplicaciones como FreeFire, Asphalt 9, PUGB y Pokémon United sin mayores problemas. (Foto: Rommel Yupanqui)

En el caso de FreeFire la capacidad de respuesta, como de los toques, son precisos, no hay contratiempos entre uno y otro capítulo, tampoco hemos notado pestañeos. Si bien al inicio debían cargar los gráficos, esto se hacía menos imperceptible a la vista cuando avanzabas la partida.

En el caso de Asphalt 9, un juego de carreras, y Pokémon United, lo que hemos notado es que el chasis o la parte trasera tiende a alcanzar temperaturas elevadas, lo que obliga a tener una pausa para que así el dispositivo se enfríe por un rato.

El terminal llega además con Android 11 y una capa de personalización MIUI 12.5.3. (Foto: Rommel Yupanqui)

El terminal llega además con Android 11 y una capa de personalización MIUI 12.5.3, misma que ha recibido parches de seguridad y solución de ciertos bugs. Pero hay una limitante, Xiaomi tiende a instalar apps y videojuegos que no son muy cotidianos, aunque tienes la opción de desinstalarlos, mientras que otros solamente desactivarlos.

Sin antes terminar, el Poco M4 Pro 5G llega con 128 GB de almacenamiento (expandible hasta 1TB), con un procesador MediaTek Dimensity 810, el mismo que le otorga la conectividad al 5G.

CÁMARA

Aunque parecen cuatro, en realidad son dos, pero hacen un trabajo bien logrado. El Poco M4 Pro 5G de Xiaomi viene con un lente principal de 50 megapíxeles y un ultrawide de 8 megapíxeles. Por otro lado, la frontal es de 16 megapíxeles.

En torno a su cámara estándar, esta ofrece resultados que me han sorprendido. Haciendo uso del total de sus megapíxeles, las fotografías no salen con añadiduras ni capas de filtros para mejorar la nitidez. Por el contrario, capta detalles de los objetos con parámetros altos.

Así toma las fotos el Xiaomi Poco M4 Pro 5G. (Foto: Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Xiaomi Poco M4 Pro 5G. (Foto: Rommel Yupanqui)

Esto lo hemos notado al momento de realizar una fotografía y luego hacer zoom al proceso. Podrás ver que puedes acercarte a la imagen y esta no se deforma por nada del mundo y eso nos ha gustado.

Los colores no salen por nada saturados ni mucho menos artificiales, siempre logra mantener una tonalidad de acuerdo a la realidad, pero eso sí, es necesario que tengas buena iluminación o de lo contrario puede que la sombra le juegue una mala pasada.

Así toma las fotos el Xiaomi Poco M4 Pro 5G. (Foto: Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Xiaomi Poco M4 Pro 5G. (Foto: Rommel Yupanqui)

Pese a que no trae una cámara macro, puedes acercarte al objeto y su difuminación, en conjunto con un trabajo de lente macro, permite desenfocar y enfocar el objeto con solo pulsar una vez la pantalla con la finalidad de que logres ese famoso efecto bokeh.

En el tema de la cámara angular, pues esta tiende muchas veces a decaer la calidad de los colores, siendo muchos más fríos que la cámara estándar. En algunas ocasiones notamos que la luz fuerte puede añadir un efecto de pastelización y hasta de filtro azul cuando no lo tenemos activo.

Así toma las fotos el Xiaomi Poco M4 Pro 5G. (Foto: Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Xiaomi Poco M4 Pro 5G. (Foto: Rommel Yupanqui)

Ya en el tema de la cámara frontal pues esta tiende a generar buenas tomas de los selfies, no hay demasiado maquillaje que nos haga lucir sin imperfecciones. Las fotos salen naturales y capta bien el contorno de la cara, incluso del cabello. Pero eso sí, también es necesario que debas contar con buena claridad de lo contrario, los autoretratos tienden a salir oscuros o con algo de ruido.

BATERÍA

Una de las características que los usuarios tienden a pedir de un dispositivo móvil es que este pase el día o la jornada completa y el Xiaomi Poco M4 Pro no decepciona. La marca china dota a su terminal de 5.000 mAh y carga rápida de 30 W.

El smartphone puede durar hasta dos días o un día y medio en caso lo uses para labores cotidianas como leer correos, WhatsApp, abrir y ver una hora de videos de YouTube, etc. En caso seas un usuario gamer o le exija demasiado al móvil y tengas activa la tasa de refresco de 90 Hz, puede que el celular dure entre 8 horas a un día.

Así toma las fotos el Xiaomi Poco M4 Pro 5G. (Foto: Rommel Yupanqui)

¿Qué hay sobre la carga? Si bien cuenta con sistema de energía de 30 w, mismos que llevan también su cargador, el Xiaomi Poco M4 Pro 5G llega al 50 % en 30 minutos de conexión, mientras que al 100 % llegarías en alrededor hora con 20 minutos.

CONCLUSIONES