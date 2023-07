Xiaomi no solo sigue lanzando diversidad de celulares en el Perú, sino también trae terminales para todos los gustos, en este caso el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus , un smartphone calidad precio que llama la atención por su color.

Tuvimos la oportunidad de probar el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus durante algunas semanas y ya tenemos la review final. ¿Será bueno o malo? Conoce todo lo que opinamos.

DISEÑO

El Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus tiene un diseño bastante largo y, sobre todo, grande. Para aquellos que les gusta una display de proporciones gigantes les sentará de maravilla. Esta mide 6.67 pulgadas y posee un pequeño orificio en la zona superior donde se almacena la cámara frontal.

El tamaño del terminal es de 162,9 x 76 x 7,9 mm y pesa 204 gramos y se comprende al tener no solo un panel grande, sino también componentes internos un poco pesaditos, pero suficientes para el desarrollo total del equipo.

XIAOMI | El Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus tiene un diseño bastante largo y, sobre todo, grande. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A los laterales encontramos doble altavoz, algo que nos ha gustado mucho ya que son los gama alta los que tienen audio estéreo, además de los clásicos botones de volumen, el de encendido y apagado, el puerto Jack 3.5 y el USB Tipo-C.

La parte trasera está hecha también de vidrio pulido, pero llama la atención por ser un celeste o blue light que jala a la vista. Si bien es matizado, a veces se tienden a pegar las huellas dactilares. Aunque trae un case de regalo, por lo que será mejor colocarlo para no echar a perder el equipo en un día.

XIAOMI | La parte trasera está hecha también de vidrio pulido, pero llama la atención por ser un celeste o blue light que jala a la vista. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El terminal es DualSIM, por lo que no podrás expandir la memoria interna, pero esos 256 GB son más que suficiente. Asimismo viene con un panel protegido por Corning Gorilla Glass 5, pero también deberás colocar una mica de vidrio para que no se dañe tan rápido.

PANTALLA

A parte de las características mencionadas, la pantalla es grande. El que cuente con 6.67 pulgadas genera que a veces no se pueda usar con una sola mano ya que tendrías que estirar los dedos para llegar a la otra esquina del panel. De igual forma, se siente suave al tacto y es bastante sensible al momento de tocar cualquier lado de la display.

Además cuenta con OLED y certificación 1B colors, lo que le dan esa textura de tonalidades bastante fuertes, sobre todo al momento de ver todo tu contenido. De igual forma tienes la protección de luz azul para evitar que tu vista se dañe.

XIAOMI | El dispositivo puede tener 120 Hz en su gran pantalla. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, cuentas con 1080 x 2400 pixeles de resolución, por lo que podrás visualizar tu contenido en un máximo de 2160 píxeles, pero en 60 fotogramas por segundo, esto en el caso de YouTube o Netflix, e incluso en parte de tus juegos favoritos.

Lo bueno es que los videos que observes de plataformas streaming se adaptan completamente y no hay esa necesidad de visualizar los bordes negros laterales, aunque en algunos casos tienes que pellizcar la pantalla.

XIAOMI | Cuentas con 1080 x 2400 pixeles de resolución, por lo que podrás visualizar tu contenido en un máximo de 2160 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre el brillo, tenemos una iluminación máxima de 900 nits, por lo que no te faltará nada para ver detalles como notificaciones en la calle. Además cuenta con un sistema de antireflejo que genera que no te mires a ti mismo en la display, evitando ese efecto espejo sobre todo cuando hay tonalidades oscuras en tu contenido.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Xiaomi le coloca a su dispositivo móvil un procesador del año pasado, es decir, el Dimensity 1080, mismo que tiene un buen desempeño a la hora de ejecutar no solo cosas demasiado básicas, sino que le da esa fortaleza hasta para abrir los juegos con mucha facilidad y sin demasiada demora.

Esta es de 6 nm y viene acompañada de 8 GB de memoria RAM, misma que pueden expandirse hasta 8 GB más, obteniendo así 16 GB en total. De igual forma, tiene 256 GB de almacenamiento, aunque no es posible aumentar su memoria interna, pero eso no interrumpirá mucho ya que hay espacio de sobra.

Xiaomi le coloca a su dispositivo móvil un procesador del año pasado, es decir, el Dimensity 1080. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La performance del equipo es rápido. No demora nada en hacer las actividades que tienes que realizar. Su tasa de refresco de 120 Hz le brinda una facilidad al dispositivo para evitar que se cuelgue. No hay retrasos entre lo que miras y las aplicaciones que empleas. Allí Xiaomi ha hecho una labor importante, sobre todo enfocándose en las características que los usuarios buscan de un móvil. Tiene también MIUI 14, pero todavía se queda en Android 12.

XIAOMI | También le puedes aumentar la memoria RAM con una memoria virtual. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno a los videojuegos, pudimos abrir Fornite e instalarlo sin demasiado contratiempo. La aplicación se desempeña correctamente y los gráficos cargan bastante rápidos. No se ve pixelización de por medio, por el contrario, este fluye y no hay cuadrados cuando avanzas en tu misión. Tampoco hay demora cuando giras o tienes que atacar al contrario. Eso sí, solo puedes ejecutarlo en 30 fotogramas por segundo en calidad épica.

Mientras que en el caso de Genshin Impact, la temperatura no llegó al extremo. El juego también tenía buen nivel de detalle y los colores eran bastante impresionantes. Incluso, los efectos y el movimiento del personaje no paraban en ningún segundo. Se desempeñaba de buena manera y no había ningún tipo de lageo.

XIAOMI | En torno a los videojuegos, pudimos abrir Fornite e instalarlo sin demasiado contratiempo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre el tema de la calentura, pues el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus se mantenía entre los 37 a los 40 aproximadamente, pero por lo general, entre juego y juego, tendía a bajar sus grados, generando que el enfriamiento sea rápido.

CÁMARAS

El Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus trae triple cámara trasera encabezados por un lente de 200 megapíxeles, 8 megapíxdeles el ultrawide y 2 megapíxeles el macro. Mientras que en la parte delantera tenemos 16 megpíxeles en total.

Las cámaras del Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus son decentes. No terminan por saturar demasiado la fotografía ni mucho menos falsearla de la realidad. Por el contrario, el terminal tiene una buena captura de elementos y detalles. Actúa bastante rápido al momento de enfocar.

XIAOMI | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

XIAOMI | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además los disparos son más que rápidos. El procesamiento de la foto o imagen, en caso uses la inteligencia artificial o el HDR, demora casi 1 segundo, pero la configuración se mantiene. Puedes tomar fotografías en 200 megapíxeles, 50 megapíxeles o 12 megapíxeles.

En el caso del primero, te recomendamos que tengas espacio suficiente ya que suele pesar más que una fotografía normal, llegando incluso a los 20 MB, pero la captura de un cielo más luminoso, el verde más intenso y los detalles precisos son los que te harán prescindir de la configuración de 200.

XIAOMI | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

XIAOMI | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso del ultra gran angular hay decaimiento en la luminosidad, pero los colores se mantienen. Sale bien parado al momento de que quieras realizar una toma con gran cantidad de personas o un paisaje, pero eso sí, es mejor hacerlo cuando haya luz solar, de lo contrario la sombra puede que te haga perder ciertas tonalidades.

Lo que sí me ha gustado es que el efecto macro es casi automático. Si bien se establece dentro de la configuración de la aplicación, al acercarte al objeto, este suele ser bastante preciso y no presenta ningún tipo de pixelización o degradado de la imagen. Por el contrario, también se le añade un efecto de desenfoque para que la zona trasera al objeto se difumine con sutileza.

XIAOMI | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

XIAOMI | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre la cámara frontal, las fotos son bastante dignas para tus redes sociales, aunque suelen producirse una película de frío, sin demasiados colores intensos. Por el contrario, suele estar bien configurado, pero a veces tiende a generar la limpieza en el rostro, un filtro que evitará que no sea muy natural que digamos.

En las noches, la cámara hace buen trabajo. Aplicando la inteligencia artificial, el dispositivo puede reconocer el escenario que estás fotografiando y automáticamente activa el modo nocturno. El proceso de la imagen suele demorar un poco más que en condiciones de luz, pero los resultados son óptimos.

BATERÍA

El Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus cuenta con 5000 mAh de batería, además de una carga rápida de 120 w, por lo que, al enchufarlo, en menos de 20 minutos ya tendrás el 100%, mientras que el 50 % lo alcanza en 9 minutos.

En cuestión al drenaje, si eres un usuario que tiende a utilizar el móvil para responder los correos o el WhatsApp, chequear algún que otro video o simplemente grabar para TikTok, el dispositivo puede llegar a durar hasta dos días o día y medio.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus cuenta con 5000 mAh de batería, además de una carga rápida de 120 w. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sin embargo, si eres de ver series varias horas o simplemente jugar, usuario gamer necesariamente, puedes obtener cerca de las 6 a 7 horas en promedio.

CONCLUSIONES

El Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus es un gama media fortalecido. Las cámaras son bastante buenas con una resolución que ni te imaginas ello gracias a sus 200 meapíxeles de por medio.

Asimismo, la carga es mucho más que suficiente al contar con la energía de 120 w en el enchufe. Tener el 100% en 19 minutos es pedir demasiado.

Aunque a veces se peguen las huellas dactilares en el teléfono, su color celeste es bastante intenso y llama la atención. Además, posee una pantalla gigante para quienes adoran de este tipo de displays.

El Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus se vende en Perú a 1599 soles, bastante barato para un dispositivo que trae varios detalles.

