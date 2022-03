Xiaomi no solo ha lanzado diversos celulares en el Perú, sino que también quiere conquistar con su serie de gadgets. Esta vez la compañía china ha decidido mostrar su reloj inteligente denominado Xiaomi Redmi Watch 2 Lite .

Hemos probado el smartwatch durante algunas semanas, sobre todo para realizar caminata, correr, y te decimos si es bueno o malo. Aquí la review completa.

DISEÑO

El Xiaomi Redmi Watch 2 Lite quiere ser muy semejante al Apple Watch, aunque con un precio atractivo. El dispositivo es cuadrado y tiene las esquinas redondeadas, con la finalidad de que haya mayor comodidad al momento de que lo coloques en la muñeca.

Su versatilidad evita que se generen golpes o choques con los huesos de la mano. De igual forma, sus correas de siliconas se amoldan bien a cualquier tipo de brazo.

El Xiaomi Redmi Watch 2 Lite quiere ser muy semejante al Apple Watch, aunque con un precio atractivo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Xiaomi Redmi Watch 2 Lite tiene un cuerpo hecho completamente de plástico y a uno de sus lados podemos notas un botón, mismo que no solo sirve para encender o apagar el equipo, sino para abrir el cajón de aplicaciones.

En el caso lo tengas usando todo el día, no te parecerá tedioso ni para dormir. Este mide 41.2 x 35.3 x 10.7 y pesa 35 gramos.

Por otro lado, en la parte trasera encontramos encontramos una serie de luces que nos permiten monitorear nuestra actividad diaria, pero eso no es todo, también tenemos una serie de ranuras o pines con las que podrás conectar el gadget al tomacorriente.

El reloj mide 41.2 x 35.3 x 10.7 y pesa 35 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una cosa que hemos notado es que las correas de silicona del Xiaomi Redmi Watch 2 Lite son intercambiables y puedes retirarse con sumo cuidado pulsando los botones que se encuentran en su estructura.

PANTALLA

El Xiaomi Redmi Watch 2 Lite tiene una pantalla de 1.55 pulgadas, aunque debo decir que los bordes a cada uno de los lados del dispositivo son algo grandes, llegando a reducir un poco la display.

Una de las cosas que me ha llamado la atención es que el reloj tiene una resolución 320 x 340, dicha diferencia no se aprecia en el reloj mismo, pero es buen saber con cuántos gráficos labora.

Un punto positivo es que recibirás todo tipo de notificaciones y te mantendrás alerta de todas las llamadas que recibes en el dispositivo móvil.

El Xiaomi Redmi Watch 2 Lite tiene una pantalla de 1.55 pulgadas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, la luminosidad se puede reducir o aumentar ingresando a los ajustes del gadget. Esta no es automática y allí es donde Xiaomi falla un poco.

El subirle el brillo afectará notablemente a la vida de la batería, pero siempre es bueno tenerlo en el punto 3 para que así tus notificaciones se puedan ver incluso si te encuentras bajo el sol del medio día.

Otro punto negativo es que hay cierto delay o lag al momento de que pulses la pantalla y la respuesta que tiene el reloj. También le puedes cambiar las carátulas utilizando la aplicación Xiaomi Wear.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Para poder configurar el reloj, deberás descargar la aplicación Xiaomi Wear Lite, una app que, hasta el momento, no sabía que existía. Si bien es algo escondida, esta app cuenta con pocos comentarios en Google Play o iOS Store.

Si bien la sincronización es bastante práctica, Xiaomi debería integrar todo su ecosistema en una sola aplicación para así evitar tener que llenar el panel con otros programas que solo lo usaremos una vez.

El Xiaomi Redmi Watch 2 Lite te permite visualizar los mensajes, pero no puedes responderlos. De igual forma, en el tema de las llamadas, al no tener micrófono incorporado, no podrás contestar una comunicación, mas sí colgarla o rechazarla.

El Xiaomi Redmi Watch 2 Lite se sincroniza con la Xiaomi Wear Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El dispositivo ya trae aplicaciones instaladas y no podemos incluir más a las ya configuradas. Pero son más que suficientes. Tenemos apps como cámara, clima, alarmas, deportes, etc. Por ejemplo, nosotros la hemos usado para correr y tuvimos que activar el GPS.

Si bien hay precisión en la contabilización de pasos, debes asegurarte de que el GPS esté activo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pese a todo el equipaje que tiene el Xiaomi Redmi Watch 2 Lite notaremos que hay cierta lentitud en las animaciones. Ojalá Xiaomi pueda seguir actualizando el reloj ya que, durante el periodo de prueba, ha recibido updates hasta dos veces.

BATERÍA

La batería del Xiaomi Redmi Watch 2 Lite es de 262 mAh y nos ha durado, estando al 100%, alrededor de los 9 días siempre y cuando tengas la iluminación adecuada.

La carga es un punto que flaquea pues deberás tener conectado el reloj más de una hora para que alcance la carga absoluta, mientras que el 50% lo obtendrás en 45 minutos.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite es de 262 mAh y nos ha durado, estando al 100%, alrededor de los 9 días. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CONCLUSIONES

El Xiaomi Redmi Watch 2 Lite es un reloj básico destinado para aquellas personas que no solo desean ver la hora, sino también estar físicamente activos.

La batería es otro punto para rescatar. El hecho de que sea de bajo costo, no significa que dure poco, por el contrario puede llegar hasta 10 días encendido.

Una de las cosas que sí nos ha dejado un poco insatisfechos es con el lag o delay que se presenta en las pulsaciones de la pantalla.