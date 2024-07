En la actualidad existen varios modelos de relojes inteligentes. Si bien todos cumplen la función de monitorizar el sueño y hasta el entrenamiento diario, en caso te guste hacer deporte, Xiaomi quiere sacarle el jugo a todas esas funciones y añadir algunas para diferenciarse del resto. Durante las últimas semanas he estado probando el Xiaomi Redmi Watch 4 y esta es la review completa. ¿Será buena o mala idea comprarlo?

DISEÑO

El Xiaomi Redmi Watch 4 tiene un cuerpo completamente cuadrado. Si bien esta no tiene un aspecto curvado en su chasis, a veces puede que moleste la muñeca, en especial si duermes con ella. Además, está hecha completamente de plástico y se le introduce una rueca giratoria para poder deslizarte en todas las aplicaciones y funciones que te brindan en la pantalla.

REVIEW | El dispositivo viene con un chasis completamente hecho de plástico. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la zona baja del cuerpo del dispositivo se hallan los sensores, mismos que son una serie de puntitos que se encienden al momento de que empieces a realizar un movimiento. Se detecta automáticamente. Eso sí, debes mantenerlo seguro para que los datos sean correctos.

La correa, de silicona, tiene un pro y un contra: si bien es segura, he sufrido varias veces en colocarme el reloj. He demorado alrededor de los 3 minutos en ponerme el gadget para salir a correr y no quedaba tan ajustada. Si bien se va a tener que invertir en otras correas, el sistema de enganche no sé si tiene un truco o es así por defecto.

REVIEW | El Xiaomi Redmi Watch 4 tiene un tamaño de 47,5 × 41,1 × 10,5 mm y pesa alrededor de los 48 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Xiaomi Redmi Watch 4 tiene un tamaño de 47,5 × 41,1 × 10,5 mm y pesa alrededor de los 48 gramos incluyendo correa. No es para nada pesado en caso lo sostengas, sin atártela, a la mano. Además, el que tenga mayor resolución obliga a que la pantalla sea un poquito más grande que otros gadgets.

PANTALLA

La pantalla del Xiaomi Redmi Watch 4 viene con tecnología AMOLED, por lo que los colores los verás mucho más encendidos. Además, lleva 600 nits de brillo que, si bien es ínfimo, lo que hace la marca china es mejorar el sistema de drenaje energético y que esto no se termine de consumir en menos de un día.

Incluso, el wearable lleva un sensor de brillo automático, por lo que no te quedarás sin ver tus notificaciones, la hora, aplicaciones, entre otros, según las condiciones de luz en las que te encuentres.

REVIEW | La pantalla del Xiaomi Redmi Watch 4 viene con tecnología AMOLED. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La pantalla de la display es de 1,97 pulgadas con una resolución de 390 x 450 píxeles. Lleva además el modo Always On Display, que te permitirá mantener encendida el panel para que veas la hora o algunas apps sin encender el equipo.

La velocidad está bien implementada y no se verá con una fluidez demasiado lenta. Cuenta con una tasa de refresco de 60 Hz. Además, se accede rápido a todas las configuraciones con un toque simple. No hay ningún tema de pulsaciones fantasma y eso se agradece.

REVIEW | La pantalla de la display es de 1,97 pulgadas con una resolución de 390 x 450 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Solo hay que tener un poco de cuidado, ya que no se dice mucho sobre la protección de la pantalla, misma que es la primera en sufrir rayones. Lo bueno será que le coloques, por lo menos, una mica hidrogel.

CONFIGURACIÓN Y RENDIMIENTO

El Xiaomi Redmi Watch 4 se sincroniza rápidamente con la aplicación Salud de Xiaomi o Mi Fitness. En ella no solo podrás visualizar las calorías que has quemado diario, sino también almacenará tu ciclo cardiaco, las horas de sueño, los pasos, cuántas veces te has levantado, entre otros.

Basta con encender el reloj y, con el Bluetooth activado, ya accederás a todas las apps instaladas en tu dispositivo. Eso sí, solo puedes recibir notificaciones, mas no puedes responder. Lo único que sí puedes contestar son las llamadas, mismas que también tienes la opción de rechazar.

REVIEW | El reloj lo puedes sincronizar con la app de Xiaomi. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El dispositivo tiene un micrófono en uno de sus bíseles, por lo que las llamadas suenan bastante bien en caso no puedas sacar el celular. Eso sí, está en altavoz, por lo que debes procurar en hacerlo en un espacio más íntimo.

También se te permite cambiar de carátulas el dispositivo. Yo he colocado la foto de mi mascota para personalizarla y, la verdad, es que me gustó. Además, puedes modificar los widgets de las pantallas, hablar con Alexa, agregar funciones especiales de las apps y controlar tu música. Eso sí, no se pueden instalar más aplicaciones de las que hay.

REVIEW | La pantalla de la display es de 1,97 pulgadas con una resolución de 390 x 450 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, me ha gustado la fluidez del dispositivo. No tienes que temer por nada del mundo en que se vaya a colgar, pues, ya de por sí, el sistema operativo lo aligera todo. Se incluyen también 150 modos deportivos. Yo he corrido y montado bicicleta durante las semanas de uso y el control de dichas actividades estaban dentro de lo normal frente a otros wearables que cumplen la misma función.

BATERÍA

Un reloj inteligente en la actualidad no es sinónimo de batería de un día. Los gadgets ahora te permiten ser usados hasta más de una semana, como es el caso del Xiaomi Redmi Watch 4 que te brinda hasta 14 días de autonomía.

Eso sí, en el caso solo recibas notificaciones, puedas ver la hora o realizar alguna actividad deportiva, puede llegar hasta los 12 días, pero si te gusta usar el gadget con la pantalla encendida o el Always On Display, puede que se acabe en menos de 4 días en promerio.

Sobre el sistema de carga, esta es mediante pines y puedes llegar al 50% en 30 minutos, aproximadamente, mientras que el 100% lo obtendrás en cerca de una hora con 15 minutos. En caso solo poseas 10 minutos y te hayas olvidado de cargarlo, podrás tener cerca del 20%.

CONCLUSIONES

Me ha gustado, sinceramente, el brillo y la velocidad de la pantalla, además de la reproducción de los colores, mismos que son bastante encendidos y sin falseamiento.

Además, el hecho de que pueda durar más de dos semanas es lo que muchos gadgets en la actualidad no pueden. Ello facilita mucho a ahorrar energía y evitar que se consuma demasiado el reloj.

La estructura del Xiaomi Redmi Watch 4 está hecha para algunas muñecas, pero no para todos porque es un poco grandecito. Allí solo queda acomodarlo bien.

Lo que no me gustó fueron sus correas que vienen por defecto. He tratado de buscar tutoriales o algún truco para colocarlo incluso sin ver el reloj y me fue imposible atarlo sin demorar menos de 3 minutos.

El Xiaomi Redmi Watch 4 se vende en Perú a un precio de 389 soles desde la web de Xiaomi

