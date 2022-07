Xiaomi ha lanzado en el Perú su nueva correa inteligente con el objetivo no solo de medir nuestra actividad deportiva, sino también el oxígeno en la sangre y diversidad de funciones que pocos conocen. ¿Será buena idea comprar la Xiaomi Smart Band 7 ?

Pudimos probar el smartwatch pulsera durante algunas semanas y, tras hacer sesiones de cardio y hasta correr, por fin tenemos la review completa de la Mi Band de Xiaomi: Xiaomi Smart Band 7 .

DISEÑO

El Xiaomi Smart Band 7 es mucho más grande y vaya que no pasa desapercibida a la vista. Ahora tiene una pantalla de 1,62 pulgadas con estructura 46,5 x 20,7 x 12,25 mm. Asimismo lleva un peso de 13.5 gramos y no fastidia para nada a la mano. Por otro lado, esta viene con correas de silicona casi curvas lo que le permite amoldarse bien al hueso que tenemos en la zona de la muñeca y eso se agradece.

Eso sí, las correas del Xiaomi Smart Band 6 o anteriores no le dan a este diseño en caso quieras cambiárselas, eso debido a que es más ancha en medida. Es posible que en la tienda de Xiaomi puedas conseguir modelos.

Ahora tiene una pantalla de 1,62 pulgadas con estructura 46,5 x 20,7 x 12,25 mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En su zona baja contamos con el doble pin para conectar el reloj al cargador, así como una serie de 3 sensores que se iluminan en color verde con le objetivo de monitorizar cualquier actividad física que hagamos.

No tienes que tener mucha preocupación si el reloj se moja, ya que tiene certificación de poder sumergirse a 5 ATM o le caiga el sudor, etc., por el contrario, el Xiaomi Smart Band 7 viene con buen ajuste y que, por momentos, te olvidas de que la llevas puesta.

En su zona baja contamos con el doble pin para conectar el reloj al cargador. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PANTALLA

Xiaomi ha dado un upgrade en su pantalla, la cual no solo luce con nitidez extrema, sino que además de tener más display, cuenta con mejor panel OLED lo que le da colores más vibrantes.

Asimismo, la Xiaomi Smart Band 7 tiene una resolución de 192 x 490 píxeles, creciendo bastante respecto al modelo anterior, y hasta cerca de 500 nits de brillo, aunque te recomendamos siempre mantenerlo en el automático con la finalidad de evitar demasiado drenaje de energía.

Xiaomi Smart Band 7 tiene una resolución de 192 x 490 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Otro detalle que no debes perder de vista es el tema del sensor de movimiento, el cual reconoce bien cuando posamos el reloj hacia nuestros ojos, de forma que puedas no solo ver la hora, sino también todas tus notificaciones, rechazar una llamada, visualizar tus movimientos, etc.

Por otro lado, la display también tiene la particularidad de que cuando hay demasiada luz o simplemente te encuentres en pleno cenit, lo que observas no se vea para nada opaco. Incluso puedes modificar sus esferas usando la aplicación de Xiaomi, aunque estas suelen ser un poco limitadas.

La display también tiene la particularidad de que cuando hay demasiada luz o simplemente te encuentres en pleno cenit. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

SINCRONIZACIÓN Y PERFORMANCE

La Xiaomi Smart Band 7 se sincroniza rápidamente con la app Mi Fitness, aunque mucho más completa está Zeep Life, una aplicación alterna que no solo te permite visualizar el encendido y apagado de tus notificaciones, sino también chequear los estados de tu movimiento, conteo de pasos y hasta ver realmente tu actividad deportiva.

Una de las cosas que sorprende este reloj, a diferencia de su anterior versión, es que tienes 120 modos deportivos, aunque nosotros la utilizamos para correr, realizar cierto cardio y caminar. Lo mejor de todo es que si eres sedentario, la correa te informará, mediante una vibración, que es tiempo de levantarse.

Puedes usar la aplicación Zepp Life para poder sincronizarla o Mi Fitness. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Durante el uso hemos podido correr y nos ha dado estadísticas reales de cuál es el kilometraje que hemos realizado, además de cuántos minutos por kilómetros nos ha tomado. Si bien la correa también nos permite chequear la monitorización del sueño, los resultados que nos da son completos, pero en ciertas ocasiones es mejor dejar el reloj fuera de la muñeca ya que ello mejorará la respiración de la piel.

Puedes intercambiar las correas de la Xiaomi Smart Band 7 cuando desees. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo ha mejorado en la medición del oxígeno en la sangre: ya no tienes que esperar demasiado para obtenerlo. En tan solo 10 segundos ya tienes todo eso a la mano y queda registrado en la app. Una de las cosas que he notado es que al momento de ejercitarme, en caso quiera ver qué mensaje me ha llegado o cambiar las canciones, el Xiaomi Smart Band 7 no lo permitirá, bloqueándose un solo modo, en este caso el deportivo. Por otro lado, como ya habíamos adelantado, no es posible instalar apps ni mucho menos contestar llamadas y mensajes. Lo único que puedes realizar es rechazarlas.

BATERÍA

La Xiaomi Smart Band 7 puede durar 14 días completos, según estima la misma marca. Durante el uso intensivo lo que hemos hecho fue activar todas las notificaciones y el modo deportivo, y el reloj nos ha pedido conectarlo a los 8 días, dejando la batería a cero.

La Xiaomi Smart Band 7 puede durar 14 días completos, según estima la misma marca. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, el reloj inteligente tiene una batería total de 180 mAh y su sistema de carga, como habíamos mencionado, es a través de pines, mismo que viene en la caja. En el tema de la carga, el Xiaomi Smart Band 7 puede estar listo en 2 horas en total si lo conectas en la computadora, pero en caso usemos un enchufe, esta se reduce en una hora aproximadamente.

CONCLUSIONES