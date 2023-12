Xiaomi ha decidido lanzar su nueva pulsera inteligente, la Xiaomi Smart Band 8, con una serie de cambios bastante notables con respecto a la generación anterior. En ella se reducen sus componentes y coloca lo más preciso que existe para su fabricación.

¿Será realmente buena? Conoce todo lo que opinamos sobre la Xiaomi Smart Band 8 en esta review tras algunas semanas de uso extremo y deportivo.

DISEÑO

La Xiaomi Smart Band 8 cuenta con dimensiones de 48 x 22,5 x 10,99 mm. Esta pastilla ahora ya no viene cubierta con un protector de goma, sino que Xiaomi ha reducido los materiales y le introduce una correa que solo se sujeta por ambos lados.

Estas son intercambiables, así que no hay muchos problemas. En la zona baja encontramos unos botones a presión para sacar las correas de silicona, mismas que suelen ser bastante precisas cuando te la conectas a la muñeca.

Eso sí, trata de que quede bien pegada a la piel para mayor toma de datos. Por otro lado, destaco que Xiaomi aún coloque en el Xiaomi Smart Band 8 unos sensores redondos que, a diferencia de la versión anterior, eran cuadrados. Encima de ellas ubicamos los puntos para la carga del gadget.

Otros cambios notables que he visto es que la píldora ahora trae un aspecto metálico a sus laterales, aunque sean de plástico, lo que le proporciona elegancia. Mientras que en la pantalla tenemos casi la misma medida de su antecesor.

Lo que proporciona la Xiaomi Smart Band 8 es que refuerza todos tus componentes frontales colocándole un cristal fortificado para evitar que las huellas dactilares se impregnen y, sobre todo, le genera una resistencia a arañazos. De esa manera evitarás que se dañe demasiado rápido o que se rompa con un simple golpe.

PANTALLA

Con una pantalla AMOLED de 1.62 pulgadas, la Xiaomi Smart Band 8 tiene una display completamente llena de colores vibrantes y con un realce de contrastes que sorprenden. Pero allí no queda la cosa, sino que la tasa de refresco ahora es más amplia pues las animaciones tienden a reproducirse más rápido y con precisión.

La Xiaomi Smart Band 8 actúa bastante rápida y no se nos ha colgado para nada del mundo. Si bien no se pueden instalar apps, mas sí se puede configurar para recibir notificaciones, esto es un factor importante para la velocidad de las cosas en su panel.

La pulsera también sube su brillo de 500 a 600 nits, logrando que se puedan ver las notificaciones cuando te encuentres en la calle o en pleno cenit. Incluso el sensor de movimiento hace que no sufra retrasos en activar la pantalla cuando mueves la muñeca hacia tu rostro.

En torno a su resolución, pues contamos con 192 x 490 píxeles. Si bien esto no varía con respecto a la Band 7, por lo menos hay mejora en la calidad y resistencia de la display.

También contamos con la opción del Always On Display, donde se puede ver la hora y algunos elementos con la pantalla apagada. Si bien estos detalles se muestran en monócromo, puede generar una ligera pérdida de batería.

PERFORMANCE

La Xiaomi Smart Band 8 se sincroniza verdaderamente rápida con la aplicación Mi Fitness, misma que puedes descargar en tu celular Android o iPhone. No hay problemas de incompatibilidad ni mucho menos demorará en sincronizarse.

En la app podrás visualizar una gran cantidad de datos como el control del estrés, tu ritmo cardiaco del día a día, e incluso cómo va tu oxigenación en la sangre, incluyendo la temperatura corporal, el control del sueño, entre otros. Bastante completa a mi parecer.

Además podrás recibir actualizaciones, chequear el estado de la batería y determinar si deseas recibir una notificación de las apps que tienes instaladas en el móvil. Lo único que no se te permite es responder a los mensajes, ni tampoco contestar una llamadas, pero sí rechazarla.

La interfaz del gadget también permite cambiar las watchfaces a las que desees, pero eso sí, solo acepta 5 de ellas y puedes descargar más desde la aplicación, incluso puedes crear las que desees colocando los patrones que quieres que aparezcan. Hay varias máscaras de pantalla para que elijas la que se adecúe a tu estilo de vida.

Por otro lado, el sistema del conteo de pasos y la quema de calorías es bastante precisos. No me he quejado por ningún motivo. Los modos deportivos son bastante completos, aunque de ese tremendo listado solo elegí tres de ellas, las cuales se terminaron por posicionar en la zona superior de manera automática.

BATERÍA

La Xiaomi Smart Band 8 puede durar, quitándole funciones como la pantalla Always On, alrededor de cerca de 2 semanas sin tener que conectarlo a la corriente.

Eso sí, no usa la carga magnética y, por el contrario, tiene pines, por lo que su cargador no es intercambiable. Esta tiene puerto USB Tipo-A para que puedas conectar cualquier enchufe, así como el ensamble que irá enganchado a la Xiaomi Smart Band 8.

La pulsera puede cargar en una hora al 100%, mientras que el 50% lo logrará en 20 minutos, esto último podría proporcionarte hasta 7 días de performance.

CONCLUSIONES

La Xiaomi Smart Band 8 nuevamente tiene un diseño bien consolidado con un vidrio mucho más resistente. El gadget ha sabido mantenerse de manera intacta sin que se generen arañasos en su pantalla.

Asimismo, destaco la fluidez de su display. Ya no se ve que demora en pasar una animación o cuando quieras acceder rápido a tus datos de tu actividad deportiva.

La precisión del conteo del quemado de calorías también me ha gustado, aunque hay que tomar con pinzas los detalles sobre tu frecuencia cardiaca ya que solo es un referente.

La Xiaomi Smart Band 8 es bastante cómoda a la muñeca, no fastidia, pero sí puede generar sudoración en la zona donde la coloquemos y, con ello, dejar marca.

La Xiaomi Smart Band 8 se vende en Perú a 169 soles

