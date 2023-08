El 4K ya es una realidad para todos los sectores. Los televisores con esta tecnología no solo tienen que ser caros y frágiles. Es por esa razón que Xiaomi ha decidido lanzar uno no solo a bajo costo, sino también resistente: se trata del Xiaomi TV A Pro de 55 pulgadas .

Evaluamos la televisión más barata en 4K durante algunas semanas y ya tenemos la review completa del Xiaomi TV A Pro de 55 pulgadas . ¿Vale la pena? Aquí lo bueno y lo malo.

DISEÑO

La Xiaomi TV A es un televisor de un solo cuerpo. Su instalación fue bastante rápida. Las patitas de la TV vienen separadas y solo tienes que atornillarlas, luego colocar el televisor en el lugar donde desees y listo. Puede ser en tu sala o en tu cuarto.

La TV tiene un peso de 11.23 kilos, pero puede manipularlo una persona, aunque lo más recomendable sería de dos. Además, su pantalla es de 55 pulgadas. A sus laterales contamos con unos bíseles que casi son imperceptibles, mismos que sostienen el panel.

XIAOMI | La TV tiene un peso de 11.23 kilos

Por otro lado, la Xiaomi TV A Pro de 55 pulgadas tiene medidas de 1225.8 x 279.9 x 778.3. Ya mudándonos a la parte trasera, podemos observar toda la caja para poder conectar equipos. Esta no suele ser calentarse demasiado y cuenta con 3 puerto HDMI, 2 puerto USB TIpo-A, además del Ethernet, el jack 3.5 para los audífonos alámbricos, y una entrada para conectar la antena o cualquier tipo de cable, además de los tradicionales AV.

El grosor de la televisión no suele ser tan delgado, pero si tiene un estabilizador bien realizado con la finalidad de que no tambalee ni con el movimiento tan fuerte.

XIAOMI | La Xiaomi TV A Pro de 55 pulgadas tiene medidas de 1225.8 x 279.9 x 778.3.

Ahora la sincronización con el control fue bastante fácil, ya que la misma pantalla te indica cómo poder parearlo o, de lo contrario, tienes la opción de leer el manual y así no equivocarte o terminar con dolores de cabeza.

PANTALLA

La Xiaomi TV A es de 55 pulgadas, aunque también existen de otros tamaños. Este modelo es bastante compacto, pero el único detalle es que cuando está encendida y se muestran algunos colores negros o la imagen se encuentra oscura, tiendes a verte a ti mismo, aunque de forma opaca.

Los colores que brotan del televisor son bastante vividos y gozan de un contraste naturalizado, sin distorsionar la realidad. Incluso, en el caso veas un programa grabado en alta calidad o en 4K, puedes observar diversidad de elementos que no suelen verse en las TV’s convencionales.

XIAOMI | Tiene una resolución de 3840 x 2160 píxeles

Asimismo, tiene una resolución de 3840 x 2160 píxeles, evitando no solo la pixelización de los objetos, sino que también tiende a cargar bastante rápido en caso lo uses en un modo juego. De igual manera, tienes la opción de modificar la calidad de la imagen como el caso de que si quieres ver una película, jugar o simplemente escuchar música de alguna plataforma.

XIAOMI | Viene con Dolby Vision y HDR 10

Viene con Dolby Vision y HDR 10, de igual manera su tasa de refresco es hasta los 60 Hz, aunque esto suele ser variable dependiendo del contenido que veas. Esta cambia, por lo general, de manera automática.

Sin duda me ha gustado lo llana y limpia que se ve la imagen, sin ningún tipo de ruido o que los cuadros de pixeles no se vean de forma uniforme, por el contrario, cargan bastante bien en caso chequees tu contenido de Netflix, YouTube o de cualquier plataforma streaming.

CALIDAD DE IMAGEN Y SONIDO

Una de las cosas que te agradará de los televisores de Xiaomi, en especial del Xiaomi TV A Pro de 55 pulgadas, es que llega con sistema operativo de Google, por lo que puedes descargar todas tus aplicaciones favorita, incluso puedes usar el control remoto para así llamar al asistente y puedas dictarle lo que desees.

De igual forma, cuentas con Xiaomi TV Plus, una app nativa con la que puedes visualizar otro tipo de contenido streaming en tu idioma, pero son pocos los canales así que lo más recomendable sería descargar las apps como Netflix, Amazon Prime, etc.

XIAOMI | Cuentas con Xiaomi TV Plus

Eso sí, lo mejor será que pagues por una cuenta para que así puedas acceder más a tu contenido en 4K y no te quedes sin sorprenderte por la naturalidad de los colores que brota de la Xiaomi TV A Pro de 55 pulgadas. Yo me la pasé jugando Mario Kart y la verdad es que los colores, a oscuras o con una luz tenue, suele ser bastante agradable.

En cuestión al sonido, tenemos altavoces de 24 w de Dolby Atmos. Si bien no le he subido el volúmen al máximo, resulta ser amigable en cuanto a audio se refiere. Puedes visualizar la película que quieras y automáticamente se regularán los bajos y los altos del televisor.

XIAOMI | Puedes usar el control remoto

También puedes usar el Chromecast porque el televisor de por si ya viene con uno integrado, de manera que puedas compartir cualquier contenido de tu celular a la televisión de manera inalámbrica, incluso de apps que no estén en la tienda de Google Play de la Xiaomi TV.

Lo que me ha gustado de este dispositivo es que se puede dominar fácilmente por su panel de navegación, pero al encenderlo de frente te dirigirá al menú de aplicaciones, no directamente al televisor como otros tradicionales. A veces se ha querido colgar ni bien enciendes la pantalla, pero conforme pasan los 5 segundos, ya está completamente regulada para que la uses con todo su poderío.

CONCLUSIONES

La Xiaomi TV A Pro de 55 pulgadas es una televisión premium con unos bíseles hechos de metal que gustará a muchos, sobre todo por que son bastante discretos y para nada gruesos.

Viene bastante completo en conectividad y puedes usar el Asistente de Google para poder convocar a que se abra alguna aplicación o simplemente realices alguna tarea de búsqueda.

El sonido y la calidad de imagen me han gustado pues cuenta con unos colores profundos, aunque de vez en cuando verás tu reflejo en la display y eso puede que a algunas personas no le guste.

La Xiaomi TV A Pro de 55 pulgadas tiene un precio de 1999 soles desde la tienda de Xiaomi

