Xiaomi continúa lanzando no solo una serie de dispositivos para que te puedas conectar desde el lugar que quieras, sino también diversidad de artículos para el hogar. Con la finalidad de que te mantengas activo, la compañía china lanzó en el Perú su Xiaomi Watch S1 .

El reloj inteligente cuenta con correa de cuero y una correa de silicona en la caja. ¿Será realmente bueno? Pudimos probar el Xiaomi Watch S1 durante algunas semanas y esta es la review completa.

DISEÑO

El Xiaomi Watch S1 cuenta con un diseño bastante moderno. El dispositivo tiene unas medidas de 11 x 46.5 x 46.5 y pesa alrededor de los 65 gramos. Lo bueno es que se amolda rápidamente al hueso que tenemos en la muñeca, evitando que rose con la piel.

En su estructura de aluminio podemos encontrar dos botoneras: con la primera podrás acceder al menú de aplicaciones que vienen incluídas dentro del dispositivo; mientras que el segundo sirve como un atajo para dirigirte a los modos deportivos.

Por su parte, el cuerpo del dispositivo compone una serie de sensores en la zona inferior. Por ejemplo, allí ubicamos las luces que se encienden cuando hacemos una actividad deportiva o trata de monitorear nuestro ritmo cardiaco.

Una de las particularidades de este reloj es que lleva micrófono y altavoces, mismos que te permiten responder a una llamada. De igual forma, no hay que temer si estás lavando los servicios y se te termina mojando el reloj, pues cuenta con certificación para resistir hasta 5 ATM, eso sí, es mejor usar las correas de silicona ya que las que simulan ser de cuero pueden ser dañadas.

PANTALLA

El Xiaomi Watch S1 lleva una pantalla precisa, sin pulsaciones fantasmas o retrasos. Asimismo cuenta con un brillo bastante decente y no evita que tus notificaciones se vean así haga el sol más extremo o tengas un clima despejado.

La display es AMOLED de 1,43 pulgadas con 466 x 466 pulgadas. Lo bueno es que puedes tener la pantalla Always On activa que solo te mostrará la hora, aunque por mi parte la he desactivado para evitar el drenaje energético.

En el reloj también, desplazando hacia abajo, podrás ubicar los ajustes del dispositivo, mientras que si desplazas hacia arriba verás todas tus notificaciones. Mientras que si vas de un lado a otro puedes chequear los widgets predeterminados mediante la aplicación, mismos que también puedes cambiarlos dependiendo de la información que necesites.

Ojo, no puedes contestar los mensajes que te mandan tus amigos, pero sí responder a sus llamadas. Solo verás una serie de tiras de las apps que usas en el celular.

Sin duda el Xiaomi Watch S1 cuenta con una de las display en relojes más llamativas del mercado y, debo decir, que supera a Apple. No hay lag ni nada que lo haga pestañear, por lo que la tasa de refresco de 60 Hz se ajusta y se notan de principio a fin.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Para poder usar el Xiaomi Watch S1 deberás bajar Mi Fitness, la aplicación con la que podrás no solo cambiar de carátulas el reloj, sino también tener tus metas, revisar tu ritmo cardiaco, la cantidad de pasos y hasta monitorear el sueño.

Para conectarlo lo primero que debes hacer es conectar el reloj con el Bluetooth y luego Mi Firtness para que lo reconozca de manera rápida y así la tengas al 100%. Lo mejor de todo es que tendrás las mismas características si la usas con un iPhone o un celular Android.

Una de las cosas que me ha gustado es que puedes controlar si deseas recibir notificaciones, el estado de la batería, y descargar watch faces para que se acomoden a tu estilo de vida. En cuestión al modo deportivo, utilizamos el Xiaomi Watch S1 esencialmente para hacer Hit y correr al aire libre. Debo decir que la precisión de los pasos que damos, los kilómetros que van contando, es más que suficiente si realizas deporte toda la semana.

El contabilizador de calorías es bastante preciso y no hay necesidad de tener el reloj pegado a la muñeca para que estos datos puedan avanzar. Por el contrario, cuando el reloj sienta el choque con la piel, ya sabrá que te estás moviendo, teniendo sensores que parecen no descansan.

El Xiaomi Watch S1 lleva 117 modos deportivos y también tiene NFC para realizar pagos sin contactos, aunque este es en vano en Perú pues aún no se habilita. Asimismo, lleva sensor cardíaco. Acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, barómetro, medición SpO2, y seguimiento del sueño.

Por si se te olvida, el reloj hace todas esas actividades si es que las tienes configuradas de manera automática o cada cierto tiempo desde la aplicación Mi Fitness. De esa manera, mientras tengas el dispositivo puesto, este realizará todas las cosas sin necesidad de hacerlas manualmente.

BATERÍA

El Xiaomi Watch S1 ha resistido casi 10 días desde su última carga. Bastante beneficioso si eres de las personas que no carga todos los dispositivos a la vez. En su cuerpo encontramos 470 mAh y lo mejor de todo es que la carga es inalámbrica, puedes utilizar el pequeño cargador que viene en la caja para mejor precisión.

En tan solo una hora ya tendrás el 100% del reloj listo para usarlo hasta por dos semanas en caso apagues las notificaciones y no uses demasiados recursos. Mientras que el 50 % en tan solo 40 minutos.

CONCLUSIONES