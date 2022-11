Antes de comenzar, ¿Qué son los “Shorts”? se trata de una sección de YouTube en donde los usuarios pueden entretenerse mirando videos cortos de hasta un minuto como máximo, es muy similar al funcionamiento de TikTok. En esta oportunidad, desde Mag te comentamos que ya podrás utilizar entre 30 a 60 segundos de música con copyright en los Shorts y seguir monetizando sin inconvenientes, de esta manera quedan atrás los escasos 15 segundos que te brindaba YouTube para los vídeos cortos.

Así puedes utilizar música con copyright en los cortos de YouTube

Es importante aclarar que a pesar de utilizar 30 y 60 segundos de música con derechos de autor, no todas las canciones serán compatibles con este aumento de los Shorts, algunas todavía permanecerán en el límite anterior (15 segundos), destacó el portal tecnológico 20 minutos.

¿Cómo saber qué canción podrás utilizar con el nuevo tiempo? Los creadores de contenido van a verificar esta información en el selector de audio de la referida plataforma de videos, ya que tras elegir una pista obtendrán automáticamente la duración de la misma.

La característica todavía se encuentra en la etapa de desarrollo, se estima que en las próximas semanas llegue al aplicativo estable para los usuarios de iOS y Android. Además, YouTube está creando el programa “Creator Music”, una herramienta que le permitirá a los usuarios utilizar música con copyright en los videos de formato largo o normales, no obstante, para hacerlos tendrán dos opciones: pagar una suscripción y que toda la monetización sea suya; o utilizar la canción y dividir las ganancias entre el canal y autor de la música, queda a tu elección.

Así puedes cambiar al Asistente de Google por Alexa desde tu móvil Android

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y descarga la aplicación “Amazon Alexa”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

y descarga la aplicación “Amazon Alexa”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic . Ahora, abre el aplicativo y otórgale todos los permisos, de esta manera podrá funcionar sin inconvenientes.

Es necesario que previamente te crees una cuenta de Amazon para que inicies sesión.

Tras hacerlo, presiona en las “Configuraciones” que se ubican en el menú lateral.

El siguiente paso es oprimir sobre el apartado “Manos libres Alexa” y activa el interruptor del mismo nombre.

Se habilitará una ventana en donde tendrás que repetir 5 comandos de voz, es una práctica de reconocimiento por voz para que Alexa te identifique cuando la llames.

Te recomendamos situarte en un lugar silencioso.

Listo, ahora solo queda decir “Alexa” y pedirle algo, por ejemplo: “Alexa, ¿Qué hora es?” de inmediato te responderá.

Eso sería todo. Así te olvidarás del Asistente de Google, es posible utilizar los dos en el mismo teléfono, ya que para activar al asistente virtual de Google solo tienes que decir “Ok Google”. Recuerda que desde hace un buen tiempo ya puedes pedirle a Alexa música, información del tiempo, programar alarmas, etc., todo esto incluso si no tienes la aplicación abierta, ya que has habilitado el modo “Manos libres”.

Síguenos en nuestras redes sociales: