¿En tu historial de YouTube aparecen videos que supuestasmente has visto, pero que no recuerdas? Es posible que hayas dejado abierta tu cuenta en algún dispositivo desconocido y no sabes en cuál. Es por ello que hoy te brindaremos un truco para cerrar sesión en todos los celulares, computadoras o tablets donde te logueaste.

Recuerda que no es necesario tener que instalar alguna aplicación de terceros para poder saber a ciencia para conocer desde dónde vieron tu cuenta de YouTube . Bastará con seguir los pasos al pie de la letra para así eliminar ese dispositivo desconocido.

CÓMO CERRAR SESIÓN DE YOUTUBE EN DISPOSITIVOS DESCONOCIDOS

Lo primero será abrir YouTube desde una PC o laptop.

Ahora deberás pulsar tu foto de perfil en la esquina superior.

Tras ello anda a Configuración.

Ahora ingresa a “Ver o Configurar cuenta”.

En ese momento se te llevará a un nuevo panel de Google.

Recuerda ingresar a configuración de YouTube para poder cerrar sesión en todos los dispositivos que no conozcas. (Foto: MAG)