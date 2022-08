YouTube se ha convertido en una de las plataformas más consumidad a nivel mundial. A través de ella cualquiera puede no solo compartir un video, sino también chequear clips de larga duración entre tutoriales, reviews, unboxing, música o escuchar a tus artistas favoritos.

Sin embargo, uno de los grandes problemas de YouTube es que no puedes escuchar tus canciones si es que no eres un usuario de YouTube Premium. Para eso te daremos un sencillo truco a fin de que no pagues nada por seguir oyendo tu música favorita y así ahorrar batería.

CÓMO ESCUCHAR MÚSICA DE YOUTUBE CON LA PANTALLA APAGADA

Lo que debes saber es que tienes que descargar una aplicación de terceros.

Tranquilo porque esta no accederá a tu ubicación ni a tu listado de contactos.

Tan solo busca en Google Play la aplicación Bro Browser.

Es totalmente gratuita. Si no lo encuentras puedes usar este enlace .

. Ahora simplemente abre Bro Browser en tu celular.

Ingresa a YouTube.

De esta manera podrás escuchar música de YouTube sin necesidad de tener la pantalla encendida. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Elige la canción o el listado de canciones que deseas oir.

Una vez hecho eso, simplemente pulsa el botón inferior de la pantalla flotante.

Cuando lo hagas, ahora solo deberás apagar la pantalla de tu celular.

Escucharás que la música continúa. De esta forma no es necesario ser un usuario de YouTube Premium para lograrlo.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID

La función “Deshacer mensaje eliminado” se habilitará automáticamente cuando descargues la Beta de WhatsApp.

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

. Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Ahora, aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

