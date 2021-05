YouTube es una de las aplicaciones donde gran parte de las personas gustan ver sus videos, transmisiones en vivo, o los clips de sus artistas favoritos. Sin embargo, algunos celulares como los Huawei no pueden abrir la app sin no contar con Google Play .

Es por ello que aquí te ayudaremos cómo solucionar ese error y poder visualizar con normalidad todos los videos de YouTube que deseas sin ningún tipo de restricción en tu dispositivo de Huawei .

Cabe precisar que la compañía china, pese a no contar con la tienda de apps de Mountain View, le es muy difícil instalar aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram. Para ello existe una solución: poder descargar las APK.

Pero eso no sucede con YouTube . Cuando descargas el APK y lo instalas en tu teléfono, al momento que abres la app te aparecerá un mensaje que dice: “YouTube no se ejecutará sin los servicios de Google Play que no son compatibles con tu dispositivo”.

CÓMO INSTALAR YOUTUBE EN UN CELULAR HUAWEI SIN GOOGLE PLAY

Lo mejor de todo es que no tendrás que regresar a versiones anteriores del sistema operativo de Huawei ni mucho menos rootear tu dispositivo que, lo único que hacen es dañarlo y generando que no recibas las actualizaciones correspondientes. Para ello realiza esto:

Primero deberás ingresar a Huawei Store.

Allí descarga la aplicación llamada Aurora Store.

Cuando lo hagas, simplemente introduce tu cuenta de Google.

Verás que Aurora Store es muy similar a Google Play.

Descarga YouTube como tradicionalmente lo haces.

De esta manera podrás ver YouTube en cualquier dispositivo de Huawei que no cuente con Google Play. (Foto: MAG)