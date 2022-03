YouTube es la plataforma de videos más grande en toda la web y cuenta con 2.000 millones de usuarios alrededor del mundo. Los clips que se pueden encontrar en este sitio web son de diversos tipos: musicales, políticos, históricos, deportivos, entre otros. Y aunque hay distintas opciones en la reproducción de estos elementos multimedia, a veces queremos repetir el mismo contenido, pero no podemos evitar que otro material relacionado empiece a mostrarse en la pantalla de nuestro dispositivo.

Para evitar que esto suceda, el portal TuExpertoApps.com elaboró un manual para que los usuarios puedan disfrutar de un mismo video una y otra vez, cuantas veces deseen. Es importante señalar que estos pasos sirven para la App de YouTube de nuestro smartphone.

Entra a YouTube en tu celular, busca el video de tu preferencia y dale play.

Pulsa la pantalla para que aparezca el centro de control. Cuando lo hagas podrás visualizar tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

Entre las opciones que se mostrarán, busca “Reproducción Infinita” o “Reproducción en bucle”.

Activa la función anterior y listo.

Cuando finalice el videoclip, volverá a empezar y ya no tendrás que preocuparte de material relacionado. Si quieres escuchar una canción en particular, esta función es la que necesitas para no tener que retroceder el video a cada instante.

Esto también sirve para las listas de reproducción. Solo tienes que ir a la parte inferior de la lista y presionar en “Reproducción en bucle”, para que se reproduzca de manera continua.