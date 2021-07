YouTube es un sitio web de entretenimiento perteneciente a la compañía Google, en donde los usuarios pueden subir todo tipo de contenido audiovisual siempre y cuando no infrinjan las políticas y lineamientos de esta plataforma. Como se recuerda, YouTube ingresó al mercado virtual en el año 2005 y desde entonces ha sufrido una serie de cambios para ofrecer una mejor experiencia; ahora, se pudo conocer que añadieron una pestaña para encontrar nuevos videos y canales de acuerdo a tus gustos.

¿Estás cansado de ver las mismas recomendaciones de YouTube? Pues te comentamos que esta página de Google añadió una novedosa herramienta en forma de pestaña, en donde vas a poder descubrir nuevos videos y canales que se ajustan a tus gustos e intereses conforme lo que vayas buscando.

Cuando ingreses a YouTube, ya sea desde un móvil con sistema operativo Android o iOS de iPhone, vas a observar en la parte superior un carrusel con varias opciones, una de ellas es ‘Novedad para ti’, la única pestaña que se distingue por tener a su alrededor diferentes colores. En la versión web de ordenador o portátil también encontrarás el carrusel pero sin la opción antes mencionada.

Pestaña ‘Novedad para ti‘ (Foto: Mag)

No hay que confundirla con la pestaña ‘Explorar’, pues esta solo te permite realizar búsquedas con ciertos filtros como ‘Tendencias’, ‘Música’, ‘Videojuegos’, ‘Noticias’, ‘Aprendizaje’, y ‘Deportes’; en cambio, ‘Novedad para ti’ te mostrará nuevos canales de YouTube que jamás has visto en tu vida y con contenido que se ajustan a tus preferencias.

Google mencionó que durante el transcurso de este mes la pestaña ‘Nuevo para ti’ se irá desplegando poco a poco por todos los rincones del mundo. Si ingresas a YouTube y aún no logras ubicar esta pestaña en el carrusel, te recomendamos que verifiques si hay alguna actualización pendiente en la Google Play de Android o la App Store de iOS. Si ya la actualizaste y aún no ves nada, no te preocupes que pronto llegará a tu Smartphone.

¿Tienes problemas con la reproducción de videos en YouTube? ¿Te aparecen mensajes de error? ¿El volumen de los videos está desactivado? Este y otros inconvenientes los puedes solucionar a través de soporte de ayuda de Google ‘¿En qué podemos ayudarte?’ Solo haz clic aquí para que sigas los pasos relacionados a tu problema.