Un nuevo dispositivo ha sido inventado para satisfacer el mercado de todos aquellos que disfrutan del buceo. Pues, la empresa austríaca Exolung ha creado un “pulmón” que permitirá a todos estos aficionados poder resistir en aguas poco profundas el tiempo que ellos deseen.

Se trata de una tecnología flexible en cuestiones de no necesitar de recargas de oxígeno, ya que este dispositivo cuenta con una boya que permanece en la superficie y se conecta con este a través de un tubo de 5 a 7 metros, haciendo que sea funcional.

Este producto tiene un peso de 3,5 kilogramos y mide un total de 40x30x20 centímetros, lo cual lo hace una opción portátil eficiente. ¿Lo mejor de todo? Su precio, pues podrás encontrarlo de venta en su página web por el precio de US$330 o 300 euros.

Si bien la compañía ha señalado que este es un prototipo en su última fase de desarrollo, este novedoso invento no pasa desapercibido para todos los que adoran esta actividad ya que no necesita de cargas de oxígeno y, por ende, no genera gastos extra.

Entérate más sobre este innovador producto en el siguiente video de YouTube compartido por ellos mismos donde explican y a la vez muestran las pruebas que realizaron a este “pulmón” en el agua.

