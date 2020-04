No sé por qué, cada que veo el video de presentación de los Tamagotchis de Evangelion se me vienen recuerdos a mi cabeza, no sé si depresivos por el anime y la película de ‘The End of Evangelion’ o una nostalgia tremenda por lo que fue cuidar de estas pequeñas mascotas digitales que eran un verdadero ‘boom’ en los años 90.

Esta vez un video de YouTube nos muestra a la obra maestra de Hideaki Anno y de Gainax colocado de la manera más pequeña posible y es que en estos Tamagotchis podrás cuidar a los ángeles. Sí, a los ángeles a los que Shinji, Asuka y Rei Ayanami se enfrentan en sus evas.

Por otra parte, no sabemos si vendrá incluido Kaworu, uno de los ángeles más valorados por todos los fans del anime y que usualmente es muy pedido en el fandom de Evangelion, pero lo que sí sabemos es que saldrá en junio de este año y también que tendrás a ‘Adán’ en tus manos.

De hecho, habrá tres modelos diferentes de los dispositivos inspirados en las Unidades EVA de los protagonistas originales: Shinji (EVA-01), Asuka (EVA-02), y Rei (EVA-00).

Recordemos que el estreno de la cuarta película del ‘Rebuild’ de la saga, ‘Evangelion 3.0+1.0’ se estrenará este año.

VIDEO RECOMENDADO

Este es el tráiler de Evangelion 3.0+1.0

