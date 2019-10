El británico Fatboy Slim rindió homenaje a Greta Thunberg al difundir una versión del tema “Right Here, Right Now” que mezcla su música con el discurso contra la inacción climática que la adolescente sueca pronunció ante la ONU. Esta composición es viral en YouTube.

El DJ de 56 años difundió esta mezcla, realizada por el artista sudafricano David Scott, durante un concierto el viernes en Gateshead, en el noreste de Inglaterra.

La actuación fue grabada desde el público y difundida en las redes sociales donde se convirtió en viral.

Esta versión retoma las palabras de Thunberg, de 16 años, durante su discurso el mes pasado ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde pidió medidas “aquí, ahora”, para luchar contra la crisis climática.

“Era bastante tarde por la noche cuando Greta habló en la ONU y yo vi el vídeo, y en cuanto dijo: ‘right here, right now’, me vino a la cabeza la canción de Fatboy Slim y supe que tenía que crear un videomontaje”, dijo Scott.

El vídeo fue difundido después en Instagram por Fatboy Slim. “Fue un inmenso honor”, dice Scott, que asegura haberlo “admirado siempre”.

