El famoso bloguero de YouTube Luisito Comunica caminó por las calles de la Ciudad de México vestido del Joker y lanzando los peores chistes jamás oídos, tal como lo hizo su homólogo Luisito Rey hace unos días.

Tal como se ve en el video viral de YouTube, Luisito presenta al CDMX como su versión de Ciudad Gótica caracterizado como el Joker, demostrando el increíble trabajo de su amiga. El maquillaje prácticamente idéntico apoyado con su cabello largo, hacían parecer el joven mexicano al famoso Guasón de Joaquin Phoenix.

El youtuber paseó por las calles de la ciudad, en el metro, bailó en las escaleras, e incluso hizo su propia risa del Joker cuando estaba en el metro. Aunque lanzaba bromas malas, como lo haría “El Bromas”, el supuesto nombre del personaje en España.

El saco morado y camisa azul de botones sirvieron para emular el vestuario, que, junto a su maquillaje blanco, eran similares al del Joker, así como la pintura azul en los párpados, boca roja con la sonrisa perdida y el cabello de color verde.

“Yo me voy a seguir andando por la calle así para que la gente me continúe viendo como todo un loquito, me gusta es una me agrada la sensación, es bonita” dijo el youtuber.

Los dos luisitos combinaron las frases más divertidas de “El Bromas” hechas por sus seguidores.

La película de DC Comics "Joker" ha inspirado múltiples memes en redes sociales. Foto: Twitter.