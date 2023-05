Uno de los dispositivos de gama media que llegó a nuestro país hace algunos meses es el ZTE Blade V40 Vita , un terminal de gama media que tiene un cuerpo bastante simpático y un color que destila unos detalles diferentes a otros terminales.

Sin embargo, fuera de esas características, hay cosas buenas y malas en este dispositivo. Es por esa razón que hoy te brindaremos la review completa del ZTE Blade V40 Vita . ¿Lo comprarás?

DISEÑO

El ZTE Blade V40 Vita cuenta con un cuerpo hecho netamente de plástico. Viene en color negro y tiene una apariencia en la zona trasera de destellos, lo que le puede agradar a algunos como a otros no. Además viene con un módulo de cámaras que no sobresalen demasiado del cuerpo principal.

El terminal mide 168 x 77.5 x 9.4 mm y pesa alrededor de los 219 gramos. Si bien sí se siente pesadito, el ZTE conserva patrones que otros dispositivos de gama media ya los quitaron como el puerto jack 3.5, el altavoz, además de los botones de encendido y apagado junto con los de volúmen.

El terminal mide 168 x 77.5 x 9.4 mm y pesa alrededor de los 219 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sus bíseles delanteros sí son bastante grandecitos y notorios, pero eso es por el tema de la gama, además tiene un pequeño notch en su pantalla, donde se alberga la cámara frontal.

En torno a su pantalla, esta es de 6.75 pulgadas, lo cual lo hace lucir bastante grande, pero el material con el cual está compuesta la frontal es un capturador completo de huellas, por lo que deberás limpiarlo a cada rato.

Lo bueno es que sus cámaras trasera no sobresalen demasiado del cuerpo principal. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sin duda alguna, el hecho de que esté hecho de plástico en su mayoría no le quita méritos ni nada por el estilo. Por lo menos cuenta con los elementos suficientes, sin añadiduras de por medio, por lo que se mantiene limpio.

PANTALLA

La display del smartphone es de 6.75 pulgadas, pero menuda sorpresa que me llevé al descubrir que la pantalla cuenta con 90 Hz de tasa de refresco lo que hace que ZTE se ponga ya a la vanguardia de brindar equipos con algunas mejoras.

Pero no es lo único, si bien las animaciones suelen lucir bastante rápidas, los colores no son demasiado fuertes, por el contrario, se notan algo fríos y no denotan intensidad. Asimismo, el panel brinda 429 nits de brillo, algo que molestará a ciertos usuarios.

La pantalla cuenta con 90 Hz de tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La resolución de la pantalla del ZTE Blade V40 Vita es de 1600 x 720 píxeles por lo que puedes reproducir tu contenido de YouTube o Netflix en un máximo de 1080, aunque el añadido es que puedes usar los 60 fotogramas por segundo.

La resolución de la pantalla del ZTE Blade V40 Vita es de 1600 x 720 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, hay que resaltar que a veces, cuando estás en el modo oscuro, sueles verte reflejado y cuando te encuentras en pleno cenit, puede que algunas notificaciones se pierdan o debas ubicarte en lugar donde no haya sombra.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El ZTE Blade V40 Vita llega con un procesador de gama media, es decir, un Unisoc T606, un chip que es bastante desconocido para la mayoría, pero creo que la compañía lo dota con la finalidad de que el terminal no sufra en performance.

No he tenido ninguna molestia con el terminal de ZTE, por el contrario, si bien no es fluído al 100%, por lo menos la experiencia de uso ha sido decente y los lag casi ni existían. Además tenemos 4 GB de RAM que se le puede aumentar a 2 GB más gracias a la RAM Virtual.

El ZTE Blade V40 Vita llega con un procesador de gama media, es decir, un Unisoc T606. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El dispositivo móvil viene con 128 GB de almacenamiento interno y se le puede colocar una MicroSD en su ranura para aumentarla a 1 TB. Mientras que en el sistema operativo aún tiene Android 11 y se ha quedado allí.

Se desconoce si se actualizará en algún momento a Android 12, pero eso no afecta en casi mucho su velocidad, la cual es estable por los 6 GB que tiene en total. ¿Y qué hay de los juegos? Por lo menos Genshin Impact sí se dejaba jugar con suma normalidad, pero en la calidad más baja con 60 fotogramas por segundo. De igual manera los poderes se lanzaban bien y había precisión entre el sonido y el movimiento del personaje.

Genshin Impact sí se dejaba jugar con suma normalidad, pero en la calidad más baja con 60 fotogramas por segundo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En relación a FreeFire el juego se mantenía estable ya que, al usar menos recursos, podía correr a 60 fotogramas por segundo sin necesidad de generar lag. La precisión en los disparos estaba bien, aunque la calidad gráfica sí dejaba mucho qué desear al ser un poco fría.

FreeFire el juego se mantenía estable ya que, al usar menos recursos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

El ZTE Blade V40 Vita cuenta con 48 megapíxeles como cámara principal, mientras que la segunda, el macro, es de 2 megapíxeles y la tercera, el efecto bokeh, también es de 2 megapíxeles. Mientras que la frontal es de 8 megapíxeles.

En relación al sensor principal, las fotografías salen con buen nivel de color, aunque si las mueves un poco, se pierde un poco la maravilla pues no tiene un estabilizador. De igual forma, las imágenes tomadas a la luz del día suele haber colorización detallista, no hay saturación y respeta casi la naturalidad.

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Vita. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Vita. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en la noche, al usar el modo nocturno de la cámara, las fotos también tienen un tratamiento de software bastante decente, evitando que el ruido aparezca de repente y malogre parte de tu toma.

En relación la macro y al bokeh, estos suelen actuar más o menos. En ciertos casos sí se habilitaban cuando te acercabas al objeto, pero en otras tomas tenías que estar pulsando con demasiada frecuencia la pantalla para que capte los detalles.

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Vita. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Vita. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Muchas veces estas cámaras de 2 megapíxeles, al tener poca capacidad de recolección de información, suelen ser ruidosas y es mejor no usarlas cuando te encuentras en la oscuridad porque allí si no apreciarás nada a menos que tengas una fuente de luz mucho más fuerte.

Sobre la cámara frontal, a la luz del día, tiende a captar bastante claridad y, como consecuencia, los selfies salen decentes, sin tratamiento o algún tipo de pastelización en el rostro. Tampoco se abusa de los efectos.

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Vita. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Vita. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en la noche, la cosa allí si empeora y es mejor no utilizarla ya que, aunque uses una luz artificial, la fotografía no suele ser muy agradable y por lo general saldrás demasiado pixeliado.

BATERÍA

Otro de los detalles que me ha gustado del ZTE Blade V40 Vita es que trae una batería bastante potente, pues cuenta con 6000 mAh de energía, suficiente para poder usar el terminal alrededor de las 18 horas en caso solo busques responder correos, mensajes, WhatsApp y tomar fotos.

La cosa cambia si eres bastante exigente en los videojuegos o usar el celular para grabar pues el terminal durará menos, pero no tiende a gastarse demasiado como otros smartphones. Suele durar en promedio 9 a 10 horas.

Si bien todo el detalle del cuidado de la batería está bien, el sistema de carga sí demora un poquito más de lo normal. Tendrás el 50 % en una hora, mientras que el 100% llegará recién en dos horas con diez minutos.

CONCLUSIONES

Aunque los colores sean fríos, el hecho de que cuente con 90 Hz de tasa de refresco lo hace diferente también a otros dispositivos de gama media baja.

Además de un precio de 629 soles, el terminal lleva un diseño limpio, sin añadiduras de por medio, e incluso el lector de huella es preciso en ese sentido.

También tiene Radio FM y jack para tus audífonos, pero en el lado negativo están los bíseles un poco grandes.

Asimismo que trae Android 11, un sistema operativo de hace dos años, pero que eso no le quita ventajas de velocidad frente a otros terminales de este año.

