Antivirus free: ¿Como descargar antivirus gratis para tu PC? 

ANTIVIRUS GRATIS | Estamos en épocas donde la seguridad informática es un tema a tener en cuenta, cada día que pasa nuestros equipos se encuentran expuestos a una gran cantidad de malware y virus malicioso que puede afectar tu ordenador (PC), provocando que roben tu información personal, así que lo ideal es que cuentes con un antivirus que puede proteger tu PC y evitar una gran catástrofe.



Existen programas Premium que te ofrecen un gran paquete de seguridad y otros son gratis que no cuentan con todas las herramientas, pero de igual forma te pueden ofrecer mucha seguridad. En esta nota te vamos a dar los tips perfectos para que puedas descargar con total seguridad algún antivirus para tu PC.



1. ¿Es seguro descargar antivirus gratis para PC?





Se puede conseguir antivirus gratis y seguros para cuidar la información de tu PC. Pero existen algunas características que deberías tener en cuenta.



• Al instalar un antivirus gratis puede que estés cediendo parte de tu información. Al utilizar dicho programa, aceptas que la empresa pueda ceder tu información (no personal) a empresas de publicidad.



• No obstante, no todos los antivirus gratis venden tu información. AVG no comparte ningún tipo de datos con terceros, eso sí, se guarda el derecho de poder hacerlo.



• No todas las empresas tienen las mismas políticas de privacidad, algunas te recomiendan que te abstengas de utilizar el servicio si no deseas que tu información se comparta; y otras te solicitan que aceptes, aunque respetarán tu decisión si declinas la petición.



2. ¿Funcionan los antivirus gratis?





Los software de antivirus están diseñados para prevenir que programas dañinos infecten tu PC u ordenador portátil. Es importante detallar que algunos antivirus más efectivos que otros.

3. ¿Cómo descargar un antivirus gratis?

El proceso para descargar un antivirus gratis es realmente sencillo, solo necesitas cinco pasos para lograr conseguir el que más te conviene.



• Acceder a la url de antivirus gratuito



• Hacer click en el botón “Descarga gratuitas” y automáticamente se guardará en la carpeta que tu elijas



• Ejecuta el archivo descargado y comienza a instalarlo para lograr proteger tu PC de los virus maliciosos que abundan en internet.

4. Antivirus que puedes descargar





Avast es un antivirus que puedes descargar de forma gratuita, lo único que debes realizar es entrar a la página oficial de este servicio.



Este antivirus te ofrece una protección básica y suficiente contra amenazas desconocidas, además de un gestor de contraseñas.

Avast tiene una interfaz de uso práctico muy fácil de ejecutar. El programa te preguntará si quieres recibir ofertas relevantes, en caso de que las aceptes, parte de tu información (nunca información personal) será compartida.



Como conclusión final podemos afirmar que Avast es uno de los mejores paquetes de antivirus gratis existentes.

Descargar antivirus gratuito - AVS

Este antivirus te ofrece la protección necesaria para detener virus y malware en tu ordenador.



AVG estará funciona mientras tu realizas tus tareas, no te dará cuenta de su existencia y al mismo tiempo estarás protegido.



Como extra, la versión gratuita del antivirus AVG te avisará de links no seguros y bloqueará archivos adjuntos en tu email que sean dañinos.

Descargar antivirus gratuito - AVG

Kaspersky es otro de los antivirus con renombre en el mundo que puedes descargar de forma gratuita para tu PC.



No nos sorprende que, como en todos los antivirus, la versión gratuita no viene con todas las herramientas de la versión premium o de pago.

Es decir, no podrás disfrutar de herramientas como control parental, protección de pagos online o conexión VPN.



Sin embargo, sí que obtendrás lo principal: una protección antivirus para tus archivos, email y web; actualizaciones automáticas de software, defensa propia, sistema de cuarentena, etc.

Descargar antivirus gratuito - Kaspersky

Bitdefender se ha ganado una excelente reputación en el sector de los antivirus. Su producto es simple, sólido y fidedigno. ¿Qué más se puede pedir?



Bitdefender se ha ganado una excelente reputación en el sector de los antivirus. Su producto es simple, sólido y fidedigno. ¿Qué más se puede pedir?



Aunque el paquete completo de pago es bastante car la versión gratuita ofrece un servicio básico muy recomendado.