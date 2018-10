Diego Boneta habla sobre fotos con Camila Sodi y lo primero que le dijo Luis Miguel cuando lo vio

Si hay una pregunta que el actor Diego Boneta escucha a diario y por dónde va es si de todas maneras se grabará la segunda temporada de ‘Luis Miguel La Serie’, esto sumado a si en verdad mantiene una relación con su compañera de reparto Camila Sodi. El mexicano resolvió las dudas durante una entrevista a un periodista que lo abordó en Argentina.

Desde hace unos días, imágenes de ambos vienen circulando en los principales medios del mundo y se les ve muy juntos y acaramelados en un restaurante de México. Esta es la segunda vez que se les capta demostrándose cariño en un lugar público.

“Estoy muy bien. Mi corazón está en Argentina ahorita (risas). Mi vida personal es algo que siempre he tratado de mantener personal, como Luis Miguel. La prensa siempre me ha respetado eso y quisiera mantenerlo así lo más que se pueda”, argumentó tras ser consultado si ya es oficial su romance con la actriz Camila Sodi.

Sobre la segunda temporada de ‘Luis Miguel La Serie’, muy esperada por los seguidores de la producción de Netflix y los innumerables fans tanto de Diego Boneta como del cantante Luis Miguel, el joven aseguró que es algo que espera con muchas ansias.

“Es lo que me preguntan todos los días, todo el mundo. Espero que sí se haga, está en pláticas internas (conversaciones), negociaciones y todo, pero en lo personal me encantaría, estoy con muchísimas ganas de hacerla y si se hace tiene que hacerse bien”, agregó.

En la nota difundida por el programa mexicano ‘Hoy’, Diego Boneta también reveló que personificar al ‘Sol de México’ le permitió acercarse a Luis Miguel y tener una muy buena relación amical con él.



“Cuando me vio y estaba en personaje se me quedó viendo y me dijo “pero qué guapo eres”, contó al reportero.