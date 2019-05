¡Sigue siendo el rey! Facebook lidera la lista de las 10 principales redes sociales en el mundo 2019

Las redes sociales son plataformas digitales que conectan personas, que permiten la interacción y comunicación, los usuarios suelen pertenecer a alguna de estas redes por intereses en común, como amistad, relaciones profesionales, parentesco o gustos afines.

Actualmente las redes sociales se han vuelto parte de la vida diaria de las personas, ya que dentro de su día a día los usuarios realizan diversas actividades en estas plataformas como chatear, buscar alguna información o ver contenido de entretenimiento.

Dentro de las redes sociales más usadas en el mundo está Facebook con más de 2 mil millones de usuarios y Youtube con 1,900 millones de usuarios son los reyes de las plataformas sociales. A continuación te compartimos la lista de las plataformas sociales con mas usuarios activos.

Las 10 redes sociales más usadas en 2019:



1.- Facebook: 2,320 millones de usuarios | Facebook Inc | Estados Unidos.

2.- YouTube: 1,900 millones de Usuarios | Google - Alphabet | Estados Unidos.

3.- Whatsapp: 1,600 millones de usuarios | Facebook Inc | Estados Unidos.

4.- FB Messenger: 1,400 millones de usuarios | Facebook Inc | Estados Unidos

5.- Wechat: 1,100 millones de usuarios | Tencent Holdings | China

6.- Instragram: 1,000 millones de usuarios | Facebook Inc | Estados Unidos

7.- QQ: 805 millones de usuarios | Tencent Holdings | China

8.- QZone: 535 millones | Tencent Holdings | China

9.- TikTok: 500 milones | ByteDance | China

10.- Sina Weibo: 446 millones| SINA Corporation | China