Esta tierna historia de Facebook te cautivará. Santino, un niño de seis años, decidió escribirle una tierna carta al Ratón Pérez para explicarle que perdió su diente de leche por el desagüe del lavado y como no pudo recuperarlo le pidió que lo ayude a encontrarlo para que así le pueda dejar su dinero.

“Querido Ratón Pérez: buenas noches, te comento, ayer se me cayó otro diente. Yo por querer limpiarlo se me resbaló y se me fue al drenaje. ¿Podrías buscarlo? Y si lo encuentras, ¿me dejarías algo de dinero? Gracias”, escribió Santino en esta carta que se ha vuelto viral en Facebook.

Para que el ratón encuentre fácilmente su habitación, el pequeño le dibujó un plano de la casa junto a una nota en relación a su madre: “Te dejo un mapa para que no te pierdas. Por favor, no te metas en la habitación de mamá porque le tiene mucho miedo a los ratones”.

Al lado de este último párrafo se puede observar que dibujó su habitación, la de su madre (que indicó con un gran “¡NO!”), el baño y dos flechas que indican como entrar a cada lugar.



La carta fue publicada por la grafóloga mexicana Atzimba Prescott en su cuenta de Facebook “Semiología y GrafoGarabatos”, y rápidamente recibió comentarios de usuarios destacando “la inocencia de los niños”. No indica de qué nacionalidad es el chico, pero sin duda ha cautivado el corazón de miles.

La especialista aseguró que a través de la carta del pequeño Santino, puedo determinar en qué carrera se podría desarrollar el niño y sería un excelente arquitecto, jefe de seguridad y buen negociador.