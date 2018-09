Muchos usuarios de la red social Facebook estallaron en risas tras ver un video que se convirtió rápidamente en un viral. Este muestra cómo un payaso, llamado 'Chispita', le juega una broma muy cruel a un niño que asistía a una fiesta infantil. La escena quedó registrada en video.

¿De qué trató? Según el video de Facebook, el menor de nombre Mateo, de unos 7 años aproximadamente, asistió junto a su mamá a una fiesta infantil. A la hora del show del payaso, el menor fue elegido para participar del "reto de la guillotina", la cual se trata de meter la mano en una máquina que "cortaría" su mano.

Mateo desde un inicio aceptó ser parte del juego con tal de llevarse de premio una pistola de juguete. Todos los presentes comenzaron a reírse cuando 'Chispita' le explicó el juego al niño: "Yo he tenido problemas con este número. La gente habla mal, que yo obligo a los niños. Fuerte dime, ¿qué quieres, el regalo o tu mano?". A lo que el menor respondió: "el regalo".

Todo el público presente rompió en carcajadas por la ocurrencia del reto y la respuesta. Cuando Mateo se dio cuenta de qué trataba el juego -someter su mano a una guillotina de juguete- puso cara de miedo e intentó retirarse del juego.

Entonces, el payaso lo quiso convencer con una broma: "Tú tranquilo, no pasa nada. Este número lo he hecho más de 500 veces y las 500 veces he fallado, pero tú confía en mí. Yo soy mago", decía 'Chispita' ante las risas de su público en la fiesta infantil.

El payaso continuó con su monólogo de actuación acompañado con música de terror, lo que generaba aún más miedo en el pequeño Mateo. "Relájate, relájate", tranquilizaba el cómico antes de mostrarle un plato donde "caería el brazo que luego llevarían al hospital a coser". Todo como parte de la cruel broma.

Llegado el momento central del acto, el payaso tomó con fuerza la mano del niño y le pasó la guillotina. De inmediato, Mateo se asustó y amagó llorar, pero luego le mostraron que su mano seguía intacta. Las sonoras risas no dejaron de escucharse en la fiesta.

El video de popularizó en Facebook hasta convertirse en viral. En pocos días en la red cuenta con 675 mil reproducciones, 4 mil reacciones y 18 mil compartidas entre los usuarios.