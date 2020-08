Durante varias décadas las telenovelas infantiles tuvieron un lugar destacado en la parrilla de programación en las principales cadenas de televisión de América Latina, sobre todo, de México, el país más telenovero de la región. De hecho, fue el que más ficciones con niños como protagonista ha tenido en la historia.

“Carrusel” , “Luz Clarita”, “¡Vivan los niños!”, “Cómplices al rescate” y “Carita de ángel” , son solo algunas de las telenovelas infantiles que han sido de los más vistos en su momento. Con estas producciones, nacieron también grandes estrellas de la actuación. Niños y niñas intérpretes que hoy son de los más codiciados del medio.

A continuación, conoce a diez actores que llegaron a la fama cuando eran niños y que actualmente siguen su carrera artística, pero lucen totalmente distintos.

MARÍA CHACÓN

María Chacón se hizo conocida a partir de la telenovela infantil “Alegrijes y rebujos”. En la ficción dio vida a Sofía Domínguez, la ‘Chofis’, na niña huérfana de madre que tiene que soportar los maltratos de su madrastra.

María Chacón en Alegrijes y Rebujos (Foto: Televisa)

Después de “Alegrijes y rebujos” participó en “Misión SOS”, junto a Diego Boneta, y ‘Peregrina’, historia protagonizada por África Zavala y Eduardo Capetillo. Chacón siguió su carrera en televisión participando en series como “Qué madre tan padre”, “Mujer, casos de la vida real”, “Como dice el dicho” y “La Rosa de Guadalupe”.

Actualmente tiene 29 años y sus más recientes proyectos fueron “Simón dice” y “Silvia Pinal, frente a ti”. María Chacón es considerada una de las mexicanas más sensuales de la época.

Tras su éxito en las telenovelas infantiles, María Chacón continuó con su carrera de actriz. (Foto: Instagram/María Chacón)

ALEJANDRO SPEITZER

Cuando tenía solo 5 años, Alejandro Speitzer protagonizó su primera telenovela: “Rayito de luz” (2000), melodrama que lo dio a conocer en el medio artístico.

Cuando tenía solo 5 años, Alejandro Speitzer protagonizó su primera telenovela: “Rayito de luz” (Foto: Televisa)

Después de su primera aparición, Speitzer participó en casi todas las telenovelas juveniles de la época, como “Aventuras en el tiempo”, “Cómplices al rescate”, “Amy, la niña de la mochila azul”, “Misión SOS” y “Atrévete a soñar”.

Alejandro Speitzer tiene 25 años y recientemente ha ganado mucha popularidad con la serie de Netflix “Oscuro deseo”, historia que protagoniza junto a Maite Perroni. En esta ficción interpreta a Darío, un joven estudiante que vive un idilio con Alma, una mujer casada.

Alejandro Speitzer actualmente tiene 25 años (Foto: Instagram/Alejandro Speitzer)

BELINDA

Desde que comenzó su carrera, Belinda gozó de un éxito incalculable. Si primer protagónico lo tuvo en “Amigos por siempre”, en 2000. Tras ello y casi de inmediato se convirtió una estrella infantil y la vimos protagonizar dos melodramas más: “Aventuras en el tiempo” y “Cómplices al rescate”.

Belinda fue la protagonista de la telenovela infantil hasta el capítulo 91, luego Daniela Luján entró a reemplazarla (Foto: Televisa)

Sorpresivamente fue sacada de “Cómplices al rescate” y pasó mucho tiempo para volverla a ver en pantalla. La última vez que la vimos en un melodrama fue en 2009, en “Camaleones”.

Paralelamente a la actuación, Belinda siguió una carera musical que despegó desde que lanzó su primer disco en 2003.

Belinda siguió una carera musical que despegó desde que lanzó su primer disco en 2003 (Foto: Belinda/ Instagram)

MIGUEL MARTÍNEZ

Miguel Martínez protagonizó “Alegrijes y rebujos” cuando tenía solo 12 años. En la telenovela le dio vida a Alfonso, mejor conocido como ‘Alcachofa’.

Miguel Martínez protagonizó “Alegrijes y rebujos” cuando tenía solo 12 años (Foto: Televisa)

Actualmente Martínez tiene 29 años y sigue trabajando en televisión. “Simplemente María” e “Hijas de la luna” son sus más recientes participaciones en las telenovelas.

Miguel Martínez saltó a la fama cuando tenía solo 8 años (Foto: Instagram/Miguel Martínez)

DANIELA AEDO

Daniela Aedo apareció por primera vez en pantalla cuando tenía 2 años, en la telenovela “Vivo por Elena”. A los 4 le dieron su primer protagónico en el melodrama infantil “Carita de ángel”, donde interpretó a Dulce María Alfonso.

¡Vivan los niños! es una telenovela infantil mexicana producida por Nicandro Díaz y transmitida por El Canal de las Estrellas en el año 2002. Daniela Aedo fue parte de su elenco como Marisol (Foto: Televisa)

Después tuvo papeles secundarios en “Contra viento y marea” y “Mi pecado” antes de desaparecer del medio artístico por un buen rato. Y es que Aedo se mudó a Estados Unidos para estudiar música.

La actriz y cantante ha buscado abrirse paso en el ámbito musical, “Cicatrizte” y “Voy a ti” son dos de sus canciones más conocidas. En 2019 participó en la serie “Esta historia me suena”.

La actriz y cantante ha buscado abrirse paso en el ámbito musical (Foto: Instagram/Daniela Aedo)

MARTÍN RICCA

Martín Ricca fue un ídolo infantil durante su protagónico en “El diario de Daniela” y “Amigos por siempre”. Después siguió su carrera como cantante en México.

Martín Ricca fue un ídolo infantil durante su protagónico en “El diario de Daniela” y “Amigos por siempre” (Foto: Televisa)

En 2007 volvió a Argentina, su país natal, para integrarse a un grupo musical.

En 2019 Martín Ricca volvió a México para hacer un concierto para sus fans. Previo al show, durante una entrevista para el programa “Cuéntamelo Ya”, dijo: “En realidad, no me considero actor. Lo hice de corazón, como hago cada cosa. Pero creo que hoy, ya de grande, tengo 33 años, creo que me costaría hasta ya un poco más (actuar)”, descartando así su regreso a la actuación.

Martín Ricca saltó a la fama internacional con el protagónico de la telenovela infantil “El diario de Daniela”, junto a Daniela Luján (Foto: Instagram/Martín Ricca)

RENATA NOTNI

Renata Notni comenzó su carrera desde que era una niña. La actriz debutó a los 11 años interpretando a Andrea en la telenovela juvenil “Código Postal” (2006).

Renata Notni fue parte de la novela "Un gancho al corazón" en 2006 (Foto: Televisa)

Después de esta aparición no tardaron en llegarle más oportunidades. “Un gancho al corazón”, “Mar de amor”, “La fuerza del destino” y “Amorcito Corazón” fueron solo algunas de las telenovelas en las que trabajó después del éxito de su primera ficción.

Ya con 25 años, Renata Notni es una conocida actriz no solo en su país, recientemente protagonizó la serie de Univision “El Dragón”, junto a Sebastián Rulli.

Renata Notni nació el 2 de enero de 1995 en México y actualmente tiene 25 años (Foto: Instagram de Renata Notni)

ADRIANO ZENDEJAS

Adriano Zendejas tenía 10 años cuando participó de “Amar sin límites” (2006). El pequeño actor siguió haciendo otras participaciones en melodramas como “Muchachitas como tú” y “Juro que te amo”. Pero fue en “La fuerza del destino”, cuando llegó su primer protagónico.

Adriano Zendejas tenía 10 años cuando participó de “Amar sin límites” (2006) (Foto. Televisa)

Tras ello, “Quiero amarte”, “Que te perdone Dios” y “A que no me dejas” fueron sus siguientes proyectos en televisión. Pese al éxito obtenido, en 2017 Zendejas decidió dejar de lado la actuación y dedicarse a su canal de YouTube.

Aunque recientemente dijo que no dejaría la actuación, hasta ahora no se sabe si está en busca de un nuevo personaje de telenovela.

Aunque recientemente Adriano Zendejas dijo que no dejaría la actuación, hasta ahora no se sabe si está en busca de un nuevo personaje de telenovela (Foto: Instagram/Adriano Zendejas)

ANA PAULINA CÁCERES

Ana Paulina Cáceres será siempre recordad por interpretar a Polita en la telenovela “Vivan los niños”. En esta historia era una de las alumnas de la maestra Lupita (Andrea Legarreta).

Ana Paulina Cáceres hizo el papel de la enamoradiza 'Polita', quien ahora luce delgada gracias al ejercicio y un tratamiento nutricional. (Instagram)

Cáceres es una de las actrices infantiles que más ha cambiado. Desde 2016 comenzó a hacer rutinas de ejercicio y a cuidar su alimentación para lograr tener un peso saludable. También hizo terapias de autoaceptación que la ayudaron en la parte emocional.

Ana Pau Cáceres es cantante y presentadora, actualmente tiene 26 años.

Ana Paulina Cáceres encarnó a la tierna y romántica Polita Valle De la Rionda en la telenovela "Vivan los niños". Actualmente la actriz sigue actuando en diversas producciones mexicanas. (Fotos: Instagram / Captura de pantalla)

DIEGO BONETA

Diego Boneta brilló en los escenarios desde que tenía 12 años, cuando participó en el reality show “Código fama”. A partir de su primera aparición en pantalla se hizo muy conocido y rápidamente lo llamaron para las telenovelas. Inició su carrera actoral en “Alegrijes y Rebujos” (2003); un año después fue protagonista de “Misión S.O.S.”.

Diego Boneta interpretando a Ricardo Sánchez (Foto: Televisa)

Boneta grabó dos discos “Diego”, en 2005, mientras participaba en la exitosa telenovela “Rebelde”, e “Índig”' en 2008.

El actor estuvo presente en exitosas series como “Pretty Liars”, “Jane the virgin” y “Scream Queens”, pero fue en 2018 que conquistó al mundo entero cuando protagonizó la bioserie de Luis Miguel para Netflix.

Diego Boneta protagonizó la bioserie de Luis Miguel para Netflix (Foto: Netflix)

