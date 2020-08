A lo largo de los años hemos visto en las pantallas a actores que conquistaron a la audiencia con sus excelentes interpretaciones en las mejores telenovelas. Estos, además de enamorar a todos durante su juventud, gozaban de mucha popularidad y ello les generaba dinero. Pese a lo mencionado, decidieron dejarlo todo y dedicarse a otra cosa.

Nadie podría imaginar que estando en el pico más alto de su carrera decida dejar su trabajo para hacer otra cosa; sin embargo, se sabe que la vida de artista es muy difícil . Razón suficiente para optar alejarse del mundo del entretenimiento. Quizás este pensamiento lo tuvieron muchos de los que forman parte de esta lista.

A continuación, conoce a diez actores que han dejado a un lado su interés por la televisión y desde hace algunos años se enfocaron en otros asuntos. De acuerdo con Univisión, el caso más reciente es el de Fernando Carrillo, quien anunció su retiro de la actuación.

El actor costarricense Rafael Rojas de mudó a México a los 22 años. Grabó su primera telenovela en 1986 (Foto: Televisa)

GALANES DE TELENOVELAS QUE ELIGIERON EL RETIRO

1. FERNANDO CARRILLO

Fernando Carrillo anunció el pasado 27 de abril que dejará la actuación para ser el CEO en México y América Latina de Fight To Fame, una empresa de Singapur que emite la criptomoneda FF Token.

Además, a finales de 2019, el actor venezolano se asoció con un amigo y abrió un hotel de sanación con medicina alternativa en Tulum. Por tales motivos, ha decidido despedirse de la actuación.

A través de una carta que envió a los medios mexicanos, Carrillo señaló que "antes de despedirme, simplemente les doy las gracias a todos los que me apoyaron en esta carrera artística, los amo".

El actor venezolano llegó a México a mediados de la década de 1990 y participó en telenovelas como “María Isabel”, “Rosalinda” y “Siempre te amaré”.

Fernando Carrillo anunció el pasado 27 de abril que dejará la actuación para ser el CEO en México y América Latina de Fight To Fame (Foto: Televisa)

2. IMANOL LANDETA

Imanol Landeta comenzó su carrera artística desde muy niño. Tenía 6 años cuando apareció por primera vez en una telenovela y 12 cuando obtuvo su primer protagónico en “El niño que vino del mar”. La última vez que lo vimos fue “Amor sin reserva”, en 2015.

Hace cinco años que el joven actor decidió alejarse de los melodramas, su padre, el actor Manuel Landeta, fue quien se encargó de explicarle la razón. “Me dijo un día que él tenía ambiciones que sentía que por sus características (su baja estatura y su calvicie) no iba a lograr o iba a ser más difícil”, reveló el actor.

Finalmente, Imanol Landeta decidió estudiar Administración de Empresas. Luego se casó y tuvo un niño; y puso un negocio de compra-venta de motocicletas. También ocupa su tiempo en su otra pasión: la pintura.

Imanol Landeta fue una figura que parecía haber nacido para conquistar la televisión. Sin embargo, de un momento a otro, se alejó de la pantalla, justo cuando su carrera florecía (Foto: Televisa)

3. FLAVIO CÉSAR

El actor y cantante Flavio César comenzó su carrera a los 11 años, participó en el concurso infantil “Juguemos a cantar” y en “Valores juveniles”. En 1991 se integró al grupo musical Clase 69 y dos años después publicó su primer disco solista.

Un año después incursionó en la actuación. En 1994 debutó en la telenovela “Agujetas de color de rosa”, con su primer protagónico. Dos años más tarde, en 1996, volvió a encabezar un elenco en “Confidente de secundaria”.

En 2001 lanzó su cuarto disco pero sin el éxito de los anteriores. Cinco años después, el actor se convirtió al cristianismo, actualmente es pastor de su iglesia y sigue cantando, aunque ahora se enfoca en música cristiana.

El actor y cantante Flavio César comenzó su carrera a los 11 años, participó en el concurso infantil “Juguemos a cantar” y en “Valores juveniles” (Foto: Televisa)

4. RAFAEL ROJAS

El actor costarricense Rafael Rojas de mudó a México a los 22 años. Grabó su primera telenovela en 1986 y al año siguiente obtuvo su primer protagónico, al lado de Thalía, Adela Noriega y Ernesto Laguardia en “Quinceañera”.

Tres años más tarde, en 1989, protagonizó “Teresa” junto a Salma Hayek. Después de este melodrama grabó 25 historias más. La última vez que lo vimos en pantalla fue en 2010, cuando fue parte de “Vidas robadas”.

La vida de Rojas ha estado en medio de la polémica por una serie de escándalos: la madre de sus primeras hijas lo acusó de no hacerse responsable de su paternidad, dijo que tenía problemas de adicciones y aseguró que era bisexual.

En 2006 salieron a la luz unas fotografías suyas que mostraban que vivía en situación de calle y en 2012 se dio a conocer que había sido detenido por vender artesanías sin permiso en Yucatán, México. Sin embargo, poco después del último incidente, Rafael Rojas dio su versión en una entrevista: vivía en Costa Rica con su nueva familia en una finca.

Rafael Rojas se convirtió en uno de los galanes más populares de los años 90 en México (Foto: Televisa)

5. DIEGO OLIVERA

El actor argentino Diego Olivera comenzó su carrera a los 12 años, en su país natal. Llegó a México en 2006 para protagonizar la telenovela “Montecristo”, con la que se hizo conocido. Pero fue recién en 2010 que obtuvo un contrato formal y comenzó su carrera en la televisión mexicana.

Su paso por Televisa comenzó con “Triunfo del amor”, continuó con “Hasta el fin del mundo” y terminó con “Y mañana será otro día”. En 2019 el actor de “Mentir para vivir” dio a conocer que pondría su carrera en pausa para dedicarse a otra de sus grandes pasiones: el vino. Junto con Horacio Pancheri creó La uva noble, un espacio enfocado en el arte vinícola.

El actor argentino Diego Olivera comenzó su carrera a los 12 años, en su país natal. Llegó a México en 2006 para protagonizar la telenovela “Montecristo” (Foto: TVyNovelas)

6. JOSÉ ÁNGEL LLAMAS

José Ángel Llamas comenzó su carrera en la telenovela “Nada personal” en 1996. Se mantuvo activo hasta 2001, cuando participó en su último melodrama.

El actor mexicano de 53 años participó en 13 melodramas, entre ellas “Amor comprado” y “Alma indomable”. Además también se desempeñó como conductor de diferentes programas en TV Azteca. Sin embargo, hace 9 años que el actor decidió retirarse de la televisión, luego de descubrir que “la fama empezó a alterar mi humildad, mi sencillez y empezó a darme cierto poder y control”, con lo que empezó a conseguir todo lo que quería.

Llamas confesó que tener esposa, familia, una casa grande y un coche bonito no se tradujo en felicidad, al contrario: "Nunca nadie me dijo que, en esa carrera del éxito, cuando llegabas a la cima no había nada", reflexionó. Finalmente, el actor se acercó a la religión, que predica desde hace años, según publicó People en español.

José Ángel Llamas comenzó su carrera en la telenovela “Nada personal” en 1996 (Foto: Televisa)

7. LUIS JOSÉ SANTANDER

Luis José Santander es un actor venezolano que debutó en la televisión mexicana en 1993, en la telenovela “Lazos de amor”, protagonizada por Lucero. Después, Santander se sumó al elenco de “Te sigo amando”, “Vidas prestadas”, “Inocente de ti”, “Voltea pa’ que te enamores”, “Pasión”, “Juro que te amo”, “Alma indomable”, “Sacrificio de mujer” y “Corazón apasionado”, telenovela que marcó una larga pausa en su carrera.

Tras ocho años de haber permanecido lejos de la televisión, en 2017 regresó para ser parte de la bioserie “Silvia, frente a ti”, inspirada en la vida de la primera actriz Silvia Pinal.

Desde hace varios años radica en Miami, donde dirige sus negocios en México, Perú, Colombia y Venezuela. El actor tiene una hija llamada Andrea Eugenia, a quien tuvo al lado de su esposa, la modelo Marjorie Banchs.

Luis José Santander es un actor venezolano que debutó en la televisión mexicana en 1993, en la telenovela “Lazos de amor” (Foto: IMDb)

8. JOSÉ LUIS RESÉNDEZ

José Luis Reséndez debutó en las telenovelas en 2001, cuando actuó en “Amigas y rivales”. Tenía 23 cuando comenzó su carrera. Después de 11 años de su incursión en los melodramas mexicanos, le llegó su primera oportunidad como protagonista en 2012 en “Corazón valiente”.

La última telenovela en la que apareció fue en “Señora Acero”, en la que interpretó al personaje antagónico. El actor, cantante y modelo de 42 años tuvo una abrupta y repentina salida de esta historia y el 14 de octubre de 2018 publicó un video en su canal de YouTube en el que anunciaba oficialmente su retiro de la televisión “como protesta por defender mis derechos”.

José Luis Reséndez debutó en las telenovelas en 2001, cuando actuó en “Amigas y rivales” (Foto: Televisa)

9. VALENTINO LANÚS

Valentino Lanús lleva tres años alejado de las telenovelas, después de haber participado en títulos tan exitosos como “Primer amor... a 1000 x hora”, “El juego de la vida”, “Amar otra vez”, “Las tontas no van al cielo” y “Llena de amor”. Su última aparición en una telenovela de Televisa fue en “Amor bravío”.

Una vez que terminó las grabaciones de la historia protagonizada por Silvia Navarro y Cristian de la Fuente, se mantuvo alejado de la televisión durante cinco años, hasta que TV Azteca lo llamó para protagonizar la nueva versión de “Nada personal”.

Actualmente se ha enfocado en realizar viajes, en practicar algunas disciplinas para cuidar su salud y se dedica al cuidado de su hija: "Paré mi vida para ser padre, una segunda madre, al principio mi bebé me decía 'mamá' también, claro aquí estoy entrando en todo", señaló en una una entrevista para la agencia JDS.

Valentino Lanús lleva tres años alejado de las telenovelas (Foto: Instagram/Valentino Lanús)

10. JAN

El actor y cantante mexicano Jan debutó en la pantalla chica con la telenovela “Soñadoras”, historia a la que continuaron otros 13 títulos entre los que destaca “DKDA... Sueños de juventud”, proyecto en el que fue uno de los protagonistas.

Su última telenovela fue en 2011, en “Rafaela”. Después de este melodrama, se alejó de la actuación. Desde hace algún tiempo, incursiona en el negocio de la impresión fotográfica.

El actor y cantante mexicano Jan debutó en la pantalla chica con la telenovela “Soñadoras” (Foto: Televisa)

