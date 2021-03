Tras la repentina muerte de su esposa, la actriz y productora argentina Cristian Bach, en febrero de 2019, Humberto Zurita y sus hijos quedaron devastados, por lo que decidieron guardar silencio ante su partida, tal y como ella se los había pedido en vida. Sin embargo, dos años después de su fallecimiento, el actor, con quien compartió más de tres décadas de matrimonio, decidió abrir su corazón y reveló cómo la telenovela “100 días para enamorarnos” lo ayudó a salir adelante.

Según contó, ante la pérdida irreparable del amor de su vida, la telenovela de comedia dramática estadounidense lo ayudó a encontrar ese refugió para entender todo lo que estaba ocurriendo con él y debido a que la producción de Telemundo le dio la oportunidad de pertenecer al elenco, a los pocos meses del deceso de su pareja a causa de un paro respiratorio, no dudó en darle las gracias.

En 1986, Cristian Bach y Humberto Zurita protagonizaron la telenovela "De pura sangre" y ese mismo año se casaron. (Foto: Humberto Zurita / Instagram)

“Yo estoy muy agradecido con Carlos Santana, CEO de Telemundo, porque me invitó a participar en esto [100 días para enamorarnos]. Me lo encontré en Nueva York, es una anécdota muy bonita. Él me pidió que hiciera un papel, que me dijo: ‘No es un papel para ti, pero quiero que lo trabajes’”, comenzó diciendo a JDS a través de zoom, según publicó Publimetro de México.

El histrión mexicano narró que al escucharlo se negó de manera rotunda, pues su pareja había muerto poco tiempo antes. “Cristian acababa de fallecer y él como buen amigo me dice: ‘Quiero que trabajes y estés ocupado’, a lo que le respondí: ‘No me veo en el personaje’, pero él insistió y me decía: ‘Hazlo para que te diviertas, piénsalo como unas vacaciones pagadas’. Y, de verdad que resultó bien, mi personaje gustó mucho”.

El actor reconoció que al inicio, el papel que iba interpretar en "100 días para amarnos" sintió que no era para él. (Foto: Humberto Zurita / Instagram)

Fue así como Humberto Zurita aceptó participar en la telenovela, que lo ayudó a tener la mente ocupada y olvidar por momentos que la presencia física de su esposa ya no estaría más con él; es decir, esta serie televisiva lo ‘salvó’ cuando estaba metiéndose en un hoyo ante la muerte de Bach.

En “100 para amarnos”, Humberto Zurita interpreta a Ramiro Rivera, un padre de familia que le cuesta aceptar las preferencias sexuales de su hija Alejandra. Con este personaje, logró un cambio en su vida y tuvo una gran relación con el resto de sus compañeros.

“Me gusta mucho la relación que tengo con la niña, esta incomprensión como el amor, acepté todo lo que venga de ella”, indicó.

El mexicano estuvo más de 30 años casado con Cristian Bach. (Foto: Humberto Zurita / Instagram)

TUVO COVID-19

En otro momento, contó que se contagió de coronavirus y como vivía en el mismo departamento junto a sus hijos, todos se infectaron, pero fortuna ya superaron el mal y ninguno presentó secuelas.

“Yo me enfermé en noviembre trabajando, tuve síntomas leves, un periodo más largo de 14 días, tuve cuatro días de temperatura, y nunca tuve pérdida de olfato ni de gusto, no tuve falta de oxígeno (…). Yo contagié a mis hijos, en ese momento vivíamos en este departamento que es de ellos, pero afortunadamente, Emiliano asintomático y Sebastián un problema de dermatitis es muy extraña esta enfermedad de muchas maneras”, precisó.