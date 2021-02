“100 días para enamorarnos” se convirtió en toda una sensación cuando llegó a Netflix en el 2020. La serie se produjo en Estados Unidos para Telemundo y comenzó a transmitirse desde el 28 de abril del año pasado. Su segunda temporada llegó recientemente a la plataforma de streaming con 35 nuevos episodios, mucho menos que la primera parte.

La segunda temporada de “100 días para enamorarnos” fue estrenada de manera sorpresiva el miércoles 10 de febrero de 2021 y de inmediato, miles de fans maratonearon los nuevos capítulos protagonizados por Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro, al punto de ya preguntar por una tercera entrega.

Aunque de momento Netflix no ha renovado el programa ni Telemundo ha declarado la continuación de la serie, es muy posible que la producción mexicana no continúe, ya que el final de la misma no dejó muchos cabos sueltos importantes como para justificar una temporada 3, aunque nunca se debe descartar.

Pero lo que más le ha extrañado a los fans, es que la temporada solo cuente con 35 episodios, cuando la primera parte de la serie tuvo un total de 57 capítulos, casi el doble. ¿Qué pasó exactamente con la producción? Ilse Salas respondió estas preguntas en una entrevista que dio a Milenio.

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 2 DE “100 DÍAS PARA ENAMORARNOS” SOLO TIENE 35 CAPÍTULOS?

Connie Y Remedios viajaron juntas al final de la temporada 2 de "100 días para enamorarnos"

La protagonista del éxito de Netflix Ilse Salas, que interpreta a Constanza Franco en “100 días para enamorarnos”, realizó una entrevista con el medio antes citado contando un poco sobre el proceso de grabación de la segunda temporada, que fue complicado por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Además, también agregó que el plan original para la serie era transformarla en una sola temporada con aproximadamente 100 episodios, pero la continuidad de producción se vio mermada por la cuarentena global. Al final, los productores decidieron dividir el programa en dos temporadas para no dejar de cumplir con los fans:

“El plan era que fuera una sola temporada larga, ya estábamos a punto de terminar y tuvimos que parar. Pensábamos que ya no íbamos a poder cumplir porque todo era incertidumbre, pero finalmente lograron con la edición y el trabajo de mucha gente dividirla en dos temporadas”, comentó Salas en la entrevista.

Plutarco y Connie solucionaron sus problemas (Foto: Netflix)

“Regresar a filmar con cubrebocas fue espantoso”, agregó la actriz, que también admitió que no se había involucrado en más proyectos por la pandemia. En marzo del 2020, este virus se extendió rápidamente por todo el mundo, dejando en pausa toda la industria de la televisión y el cine.

Aún así, Netflix pudo estrenar las dos temporadas de “100 días para enamorarnos”, completando su plan original pero reduciendo un poco su extensión para no arriesgar a los actores más de lo que ya se estaban arriesgando. “Es una historia de amor absolutamente. Amor fraternal, que no es solamente de Remedios y Constanza, sino también de Alex con Dani, hay muchas historias de amor de amigos, de amor romántico y enamoramiento. Es una gran historia de amores”, describe la protagonista.

Como se recuerda, luego de escuchar que Pablo le cuenta a Fernando los planes que tiene con Remedios, Emiliano decide que no quiere perder al amor de su vida y le pide matrimonio. Ella acepta y junto a sus amigas Connie y Jimena empiezan a organizar una boda en 24 horas para que la pareja pueda mudarse a Nueva York al día siguiente.

Plutarco y Constanza dividieron el despacho de abogados (Foto: Netflix)

Poco antes de la ceremonia, Emiliano empieza a dudar de paso que está a punto de dar, no obstante, Plutarco lo convence de es lo mejor que le podría pasar en la vida, incluso le asegura que él se casaría con Connie una y mil veces si fuera necesario.

Mientras tanto, se cumplen los 100 días del acuerdo que firmaron Plutarco y Connie, aunque no hablan del tema, la abogada le escribe una carta expresando sus sentimientos y asegurando que está dispuesta a continuar con el matrimonio. El problema surge cuando su esposo no encuentra la nota a tiempo.

Finalmente, Remedios y Emiliano se casan y se mudan a Nueva York; Connie y Plutarco dividen el despacho, pero cancelan los trámites de divorcio; Max alcanza su sueño y junto a los Bad Hombres abren un concierto; Ramiro vuelve a la escuela; Jimena abre su propio despacho de abogados solo para mujeres.

La segunda temporada de “100 días para enamorarnos” termina con Connie y Remedios realizando un viaje en carretera como en los viejos tiempos. La nueva entrega no deja nada pendiente, además, aparece la palabra fin. Esto combinado con lo que dijo Ilse Salas, todo parece indicar que la serie no se renovará.