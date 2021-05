Sofía Lama es una actriz mexicana que se ha hecho un nombre en el mundo del entretenimiento de Estados Unidos. La última producción en la que está participando es “100 días para enamorarnos”, donde da vida a Aurora Villareal.

Si bien, el papel que desempeña en la telenovela de comedia dramática la ha hecho ganarse el cariño del público latino, hace un par de años dio una entrevista para contar qué es lo más difícil que vivió como actriz.

Además, recordó que pese a tener más de dos décadas de carrera en la actuación, siempre tiene que empezar de nuevo para poder destacar y ser escogida en las novelas o series que están en proyecto.

La actriz reveló que trabajar en la producción de Netflix la ha llenado de satisfacciones. (Foto: Sofía Lama / Instagram)

VIVE EN LA INCERTIDUMBRE

Lama contó que a nivel general todos los actores, pese a la experiencia que tienen, viven en constante adrenalina cuando se acaba una producción.

“Es duro como actriz, la incertidumbre que uno vive porque todo el tiempo tenemos que estar buscando trabajo. Todo el tiempo tenemos que estar empezado de cero. Por más que llevo 22 años de carrera, tengo que seguir demostrando [lo buena que soy]. Es una carrea que nunca para y complicada de llegar porque es mucha la gente que quiere ser actor y pocas son las fuentes de trabajo”, indicó a Telemundo.

Señaló que al igual que cualquier otra persona tiene deudas y gastos, por lo que muchas veces ha tenido que pasar situaciones muy complicadas como el no tener empleo un año.

La actriz mexicana es de ascendencia griega y española. (Foto: Sofía Lama / Instagram)

QUÉ FUE LO MÁS DIFÍCIL QUE VIVIÓ COMO ACTRIZ

En otro momento, la actriz de 33 años dio a conocer que desde pequeña quiso trabajar en el mercado americano, y pese a que tenía un gran talento y experiencia, no fue aceptada en un primer momento por su acento.

“Tuve que volver a empezar de cero porque mi currículum era en español y aquí [Estados Unidos] no importaba, así que empecé a trabajar mi inglés (…). Con lo primero que me enfrento es que me dicen: ‘Tienes que quitarte el acento’ y yo: ‘Pues cómo, si es parte de mí, mi esencia’. Soy latina y obviamente voy a tener el acento. [Me dicen] ‘Sí, pero las latinas que más trabajan son la que no tienen acento”, recordó.

Aunque ella hablaba inglés, también le observaron la forma cómo lo hacía. “Yo pensé que hablaba un inglés excelente, yo ya me sentía muy confiada, pero me di con la sorpresa de que el inglés que yo hablaba era con amigos franceses y latinos; o sea que teníamos el mismo inglés y nos entendíamos con el mismo inglés; así que además de perfecciona el idioma, empecé a tomar clases de reducción de acento”.

Finalmente, recordó el momento en el que se animó a viajar al país norteamericano para forjarse un futuro. “Aproveché la oportunidad y me fue con un plan, aunque es difícil para los latinos, hay que ser conscientes de que somos un mercado fuerte”.