13 Reasons Why es la serie juvenil de Netflix que más revuelo causó en su momento. Ya sea por su temática o por su estructura narrativa, la producción es hasta hoy una de las referentes del sector juvenil de la plataforma streaming. Pero todo tiene su final y, con una cuarta temporada de 10 episodios, tendrá su desenlace el 5 de junio.

Al tratarse de la temporada final, hay ciertos hilos argumentales que deberían resolverse, pese a que muchos otros puedan quedar abiertos. Aquí hacemos un recuento por diez de las interrogantes que debería resolver 13 Reasons Why en su tanda final de episodios.

La cuarta temporada del drama de adolescentes "13 Reasons Why" llegará a Netflix el 5 de junio. (Captura de pantalla / YouTube).

10) ¿SE REVELARÁ LA VERDAD SOBRE LA MUERTE DE BRYCE?

Se sabe que el Oficial Standall protegió a su hijo quemando la ropa de la noche del incidente. En esta temporada de 13 Reasons Why debería saberse si se mantendrá ese secreto y se descubra que Monty no es el culpable. Winston sabe que no sucedió.

9) ¿MONTY VIVE?

Es una teoría que cobra cada vez más fuerza en las redes sociales: Monty no murió en la cárcel. De ser cierto, la verdad sobre la muerte de Bryce se convertiría en un hilo argumental muy fuerte en la última temporada.

8) ¿QUÉ SE SABRÁ DE LAS ARMAS?

Al final de la temporada pasada, un pescador encontró las armas que Clay y Tony arrojaron al río. Esto definitivamente deberá desencadenará algún evento en la temporada final y sacará a la luz más de un secreto.

7) ¿TONY SALDRÁ BIEN LIBRADO OTRA VEZ?

Tony encontrándose con un narcotraficante. Foto: Netflix.

Tony es de los personajes de 13 Reasons Why que más al límite ha estado. Al final de la temporada pasada lo vemos reunirse con un narcotraficante mexicano, lo cual suponemos tiene que ver con su familia. Aún no sabemos de qué se trata todo esto, pero definitivamente es algo que traerá cola.

6) ¿ALEX PODRÁ SEGUIR CARGANDO CON LA CULPA?

Alex Standall en 13 Reasons Why. Foto: Netflix.

Uno de los atractivos de 13 Reasons Why es que nos hace testigos de cómo los protagonistas lidian con sus problemas. En este caso, Alex es de los personajes más inestables, y será interesante ver cómo en estos últimos 10 episodios maneja la culpa de haber matado a Bryce.

5) ¿LA PAREJA ANI Y CLAY SERÁ REALIDAD?

La pareja entre Ani y Clay podría tener una oportunidad en la última temporada de 13 Reasons Why. Foto: Netflix.

Clay parece destinado a sufrir en temas del amor. Tras la desaparición de Hannah Baker, Clay no es el mismo. El fatídico hecho parece haberlo marcado para siempre en esa materia. Sin embargo, luego de todo lo acontecido en la temporada 3 de la serie de Netflix, podríamos presenciar un final feliz para él junto a Ani.

4) ¿SE HARÁ PÚBLICO EL MENSAJE DE BRYCE?

Este 23 de agosto se estrenó la tercera temporada de “13 Reasons Why” (Foto:@justin.prentice)

La grabación en la que Bryce le pide disculpas a Jessica fue quizá el máximo elemento de redención del personaje. Jessica hizo público el material a sus amigos más cercanos, pero esta temporada deberíamos saber si el último mensaje de Bryce será totalmente público.

3) ¿JUSTIN POR FIN DEJARÁ LA MALA VIDA?

Brandon Flynn interpreta a Justin Foley en 13 Reasons Why.

Otro personaje entrañable, quien ha tenido idas y venidas, es Justin. Sabemos que salió de rehabilitación, pero ese es un camino que ha recorrido ya varias veces. ¿Dejará por fin las drogas? ¿Se reunirá nuevamente con su madre?

2) ¿EL CLUB IMPEDIRÁ PROGRESAR A JUSTIN?

El Club volvería a tener presencia en la cuarta temporada de 13 reasons why. Foto: Netflix.

Sabemos que si sale a relucir nuevamente el tema, Justin quedará implicado, lo cual afectaría su recuperación. Justin aseguró que no sabía nada, pero ciertamente era uno de los mejores amigos de Bryce.

1) ¿APARECERÁ HANNAH BAKER NUEVAMENTE?

13 Reason Why: ¿Hannah se suicidó mientras estaba embarazada? Nueva teoría recorre Internet

No se tiene noticias de que la actriz Katherine Langford haya grabado para la temporada final de 13 Reasons Why. Sin embargo, por tratarse de desenlace, quizá veamos a su personaje Hannah Baker, quien no apareció en la tercera entrega.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “13 REASONS WHY”

El primer avance de la última temporada de “13 Reasons Why” fue lanzado el 11 de mayo de 2020. En un video de un minuto se muestran imágenes detrás de escenas del final de la serie de Netflix, y un pequeño flash de lo que pasará en la cuarta entrega.

13 Reasons Why 4 | Temporada final

ACTORES Y PERSONAJES DE “13 REASONS WHY” 4

Los personajes de las primeras entregas se mantendrían casi iguales, pero es muy posible que personajes como Charlie St. George (Tyler Barnhardt) y Winston Williams (Deakan Bluman) adquieran mayor importancia en la temporada final.

Además, Natalia Lander de ‘The Middle’ ha sido elegida como Amanda y aparecerá en el segundo episodio de la cuarta temporada. Gary Sinise también se unirá al elenco como el "terapeuta compasivo pero sin sentido" de Clay, el Dr. Robert Ellman.

"Desde los primeros momentos en que concebimos el papel pensé en Gary Sinise, pero apenas me atreví a soñar que podría suceder. Un actor consumado y humano de primer nivel, Gary trae la combinación exacta de dureza, inteligencia y corazón que el personaje necesita. Todos estamos encantados y honrados de que se una a nosotros para este papel fundamental en nuestra última temporada", explicó Brian Yorkey.

Dylan Minnette como Clay Jensen

Brandon Flynn como Justin Foley

Justin Prentice como Bryce Walker

Alisha Boe como Jessica Davis

Christian Navarro como Tony Padilla

Miles Heizer como Alex Standall

Devin Druid como Tyler Down

Ross Butler como Zach Dempsey

Timothy Granderos como Montgomery de la Cruz

Anne Winters como Chloe

Steven Weber como el director Gary Bolan

Brenda Strong como Nora Walker

Amy Hargreaves como Lainie Jensen

Samantha Logan como Nina Jones

Anne Winters como Chlöe Rice

Grace Saif debutará como Ani

Natalia Lander como Amanda

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA FINAL DE “13 REASONS WHY”?

La cuarta y última temporada de “13 Reasons Why” se estrenará en Netflix el viernes 5 de junio de 2020.

