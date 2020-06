Durante la cuarta temporada de “13 Reasons Why” Clay lucha con la culpa por la muerte de Monty y en consecuencia, su salud mental empeora, provocando que tenga cuadros de desorden disociativo. No obstante, es Justin Foley (Brandon Flynn) quien tiene un desenlace fatal.

En el penúltimo episodio de la serie de Netflix, Justin está internado en el hospital, aunque Clay piensa que podría estar enfermo porque volvió a las drogas, finalmente se revela que su hermano adoptivo tiene SIDA.

La condición de Justin empeora cada hora, por lo que sus amigos, familiares y compañeros de escuela se despiden de él, y después de un tiempo, el joven muere. Una escena que impactó y enfureció a los fans de “13 Reasons Why”.

Tráiler de 13 Reasons Why Temporada 4 | Netflix

Brandon Flynn habló sobre esto y otros detalles del trágico final de Justin en una entrevista con Entertainment Weekly.

El actor de 26 años contó que descubrió la muerte de su personaje desde el comienzo de la cuarta entrega. “Leímos ese primer guion y vimos que había un funeral. Creo que literalmente corrí hacia [showrunner] Brian [Yorkey] justo después de la primera lectura de la mesa y dije: ‘Es Justin, ¿no?’ Brian era una de esas personas que decía: ‘No podemos matar al personaje que continuamente trata de ser mejor’. Yo estaba como, ‘Oh, sí podemos’. Luego, en medio del rodaje, Brian y yo fuimos a cenar. Lo sabía cuando me envió el mensaje de texto sobre la cena, y efectivamente, nos sentamos a la mesa y dijo: ‘Vamos a poner a Justin a descansar’. Ambos nos sentamos allí sombríamente por un segundo y luego nos adentramos en la historia y lo que habían ideado y lo que podía traer a la mesa. Cuando me enteré fue cronometrado perfectamente porque tuve la oportunidad de interpretar a Justin en su rehabilitación sin saber a dónde iba la historia. Fue una gran ventaja para mí porque a veces es difícil no ejecutar el final. ¡Y no sabía el final, así que no tenía nada que ejecutar!”.

LA PREPARACIÓN PARA EL FINAL DE JUSTIN

Flynn también reveló cómo fue la preparación para sus últimas escenas. “Los escritores, investigadores y expertos que incorporamos, todos colaboramos y evolucionó en este tipo de paquete de información. Vi un montón de películas y leí un par de libros diferentes que resaltaban el estigma detrás de la enfermedad y las experiencias de diferentes personas. Hay una página de Instagram llamada The AIDS Memorial que encontré y seguí sacando de todas las historias. Esencialmente, está siendo bombardeado con toda esta información de lo peligroso que es este virus”.

Justin le pide a Clay que le tome la mano antes de morir (Foto: Netflix)

“Entonces comencé a investigar, ¿cómo se ve estar con un respirador y qué se siente al quitarlo de un respirador? La fragilidad era un elemento físico realmente grande que quería golpear, sintiéndome realmente pequeño en esta cama ya pequeña. Y luego se trató de ¿cómo sería tener a todas estas personas que han significado el mundo para ti, ¿Quién ha cambiado tu vida para estar sentado en la habitación contigo? Toda esta temporada, Justin estuvo tratando de ser tan fuerte para la gente. Luego, cuando le pregunta a Clay: ‘¿Me coges la mano, hermano?’, Justin realmente no sabe qué va a pasar. En lo que respecta a la narrativa y un programa de televisión, fue hermoso para mí entrar y seguir las piedras en el camino”, agregó.

Para el joven intérprete esta entrega de “13 Reasons Why” se trata sobre la curación. “Esta temporada destacó a Dylan de tal manera que finalmente entendimos la psique de Clay. Finalmente estábamos profundizando en Clay, y la historia trata sobre la curación. El espíritu de esta última temporada es sobre la curación, que vamos a ver a los sobrevivientes salir al mundo y a la universidad e intentar curarnos de todo el daño. Mi comprensión de la curación es que lo que sucede antes de comenzar a sanar es tocar el fondo. Solo para ver la evolución de la relación de Justin y Clay, desde que eran enemigos hasta que de repente comparten una habitación, tenía mucho sentido. Ambos se apagan tratando de protegerse, tratando de salvarse, estar allí el uno para el otro, y fue una relación tan fundamental para Clay experimentar ese amor fraternal. Justin ya no es un enemigo. Justin también fue a veces un espejo para Clay: Clay pudo ver qué es la dificultad, qué es la recuperación. A través de la muerte de Justin, creo que Clay entendió un poco de lo que tiene que hacer para sanar”.

La muerte de Justin fue un duro golpe para Clay al final de "13 Reasons Why" (Foto: Netflix)

LA REACCIÓN DE LOS FANS

Sobre la reacción del público tras la muerte de Justin, Bradon Flynn dijo: “Tiene mucho más de este fuerte impacto visceral cuando se trata de este personaje. Entiendo que Justin es amado pero también, su historia está tan llena de altibajos que realmente lo estás apoyando. Entonces, cuando llegas al final y descubres que él es el que falleció, realmente se siente como una pérdida. Aplaudo a los escritores por la forma en que manejaron la historia porque creo que incluso ver que algunas de las respuestas son indignantes, es el proceso real de duelo. He tenido circunstancias en mi vida en las que he perdido a alguien y al principio ha inspirado enojo. Creo que una vez que superamos esa primera etapa de ira en el dolor, llegamos a la comprensión de la vida y, a veces, no es justo”.